Este vorba despre grupul 5, de la Centrala Turceni, care a fost oprit miercuri noapte în jurul orei 1. Cauza este o defectiune tehnică a cazanului. Urmează să fie făcută reparația, iar grupul va fi repus în funcțiune luni, pe 24 august, a anunțat conducerea Complexului Energetic Oltenia.

În aceste zile, însă, ne confruntăm cu un nou val de caniculă și cel mai probabil un consum ridicat de energie electrică. Acest grup de la Turceni asigura aproximativ 200 de MW - important la orele serii, atunci când este vârful de consum. Dacă facem o comparație, înseamnă o treime din grupul 2 de la Cernavodă, care de asemenea a fost închis din cauza debitului redus al Dunării.

Oficialii din Energie spun că avem capacitatea să importăm mai mult la orele serii, atunci când este nevoie. De asemenea, se vede și o contribuție tot mai importantă a bateriile, care au asigurat în zilele trecute până la 1000 de Mw, în vârful de consum.