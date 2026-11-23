Conducerea școlii în care aceștia se pregătesc ar fi fost informată încă din vara acestui an, însă, până acum, nu ar fi luat nicio măsură disciplinară, potrivit unei investigații publicate de Le Parisien.

Direcția Generală a Poliției Naționale din Franța a sesizat justiția în legătură cu distribuirea acestor materiale în conversațiile dintre elevii Școlii Naționale Superioare de Poliție (ENSP) din Cannes-Écluse, în departamentul Seine-et-Marne. Sesizarea a fost trimisă Parchetului din Fontainebleau, în baza articolului 40 din Codul de procedură penală, care prevede obligația autorităților publice de a semnala posibile infracțiuni despre care află în exercitarea atribuțiilor.

O sursă apropiată dosarului a declarat că a fost desfășurată și o anchetă administrativă, în urma căreia au fost propuse sancțiuni.

Fotografii cu saluturi naziste și mesaje antisemite

Investigația publicată duminică de Le Parisien se bazează pe mărturii anonime ale unor elevi și pe capturi de ecran din conversațiile acestora. Potrivit publicației, un grup restrâns de viitori ofițeri ar fi distribuit materiale ofensatoare în discuții private și pe grupurile online ale promoției.

Printre imaginile prezentate se numără fotografia unui manechin îmbrăcat în uniformă de ofițer german, cu brațul întins în poziția salutului nazist. Acesta s-ar fi aflat în biroul reprezentanților elevilor din cadrul școlii. Mai mulți cursanți ar fi primit, de asemenea, în format PDF, cartea „Mein Kampf”, scrisă de Adolf Hitler.

Jurnaliștii descriu și insulte adresate unui viitor ofițer de origine magrebiană, fotografii cu caracter xenofob și antisemit, precum și episoade de hărțuire. Într-unul dintre cazuri, un elev ar fi fost identificat într-un fotomontaj în care apărea un copil dezbrăcat, cu organele genitale modificate.

Viitorii ofițeri termină pregătirea la începutul anului 2027

Potrivit Le Parisien, conducerea școlii ar fi fost informată despre comportamentul elevilor încă din vara acestui an, însă nu ar fi aplicat până acum sancțiuni disciplinare. Parchetul din Fontainebleau nu a oferit, duminică, un punct de vedere.

Elevii au început pregătirea în septembrie 2025, iar aproape toți urmează să absolve la începutul anului 2027. Programul durează 18 luni și cuprinde atât cursuri teoretice și practice, cât și stagii în secțiile de poliție.

„Trebuie să aibă deja atitudinea unui lider”, declara un instructor, în urmă cu câteva luni, pentru publicație.