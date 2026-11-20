El precizează că problema rămâne seara, pentru că niciun acoperiş nu produce la miezul nopţii, iar din cei 394.868 de prosumatori, 156.548 au baterii. Restul, aproximativ 238.000, dau energia în reţea la prânz, când e multă şi ieftină, şi o iau înapoi seara, când e puţină şi scumpă, potrivit News.ro.

Virgil Popescu afirmă că "la finalul lunii septembrie, în România erau racordaţi 394.868 de prosumatori, cu o putere instalată de 4.389,69 MW, adică de peste trei ori puterea celor două reactoare de la Cernavodă".

"Avem 9.077 de prosumatori mai mulţi decât în august. Regulile schimbate în 2021 au deschis drumul. 357.148 dintre ei sunt persoane fizice. Alţi 37.720 sunt firme. Într-o singură lună, peste 9.000 de familii şi companii au început să-şi producă singure curentul", arată fostul ministru al Energiei pe Facebook.

Virgil Popescu precizează că asta nu s-a întâmplat de la sine. "În decembrie 2021, când eram ministrul Energiei, Guvernul a adoptat ordonanţa care a schimbat regulile pentru prosumatori. Cei cu instalaţii de până la 200 kW au primit compensarea cantitativă: energia dată ziua în reţea se scade din cea consumată, în loc să fie cumpărată la un preţ derizoriu. Pragul până la care un prosumator îşi poate vinde surplusul a urcat de la 100 la 400 kW. Atunci erau câteva sute de prosumatori. Azi sunt aproape 400.000", afirmă el.

Potrivit lui Virgil Popescu, problema rămâne seara. "Niciun acoperiş nu produce la miezul nopţii. Din cei 394.868 de prosumatori, 156.548 au baterii. Restul, aproximativ 238.000, dau energia în reţea la prânz, când e multă şi ieftină, şi o iau înapoi seara, când e puţină şi scumpă", explică europarlamentarul PNL.

Virgil Popescu arată şi ce trebuie făcut ca să avem mai multe baterii.

"Mai mulţi bani pentru programul de stocare. Astăzi încep înscrierile la programul AFM, cu un buget de 400 de milioane de lei şi cel mult 15.000 de lei pe sistem. În cel mai bun caz, asta înseamnă în jur de 26.700 de baterii, adică una la nouă prosumatori care nu au. Autorizare mai rapidă. Pe 18 noiembrie, Parlamentul European şi Consiliul au ajuns la un acord provizoriu privind grăbirea autorizării pentru regenerabile, reţele şi stocare. Pragul peste care o instalaţie solară mică sau o baterie are nevoie de autorizaţie urcă de la 100 la 200 kW, iar racordarea la reţea trebuie făcută în cel mult trei luni", spune el.

Virgil Popescu subliniază că a lucrat la acest dosar ca raportor din umbră al PPE pentru avizul Comisiei de mediu.

"Energia produsă acasă contează cu adevărat abia când o putem folosi şi seara", explică europarlamentarul liberal.