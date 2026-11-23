Măsura a fost luată din cauza căderilor abundente de zăpadă și a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Conform sursei citate, restricția va fi menținută până la ameliorarea condițiilor meteorologice și este necesară pentru siguranța participanților la trafic.

În zona respectivă, caracterizată prin curbe și declivități accentuate, nu există semnal GSM, iar riscul ca autovehiculele să rămână blocate în zăpadă este foarte ridicat. „Menționăm că sectorul respectiv este încadrat în clasa a IV-a de viabilitate și nu există locuințe sau imobile locuite în zona pe care se instituie restricția”, mai precizează drumarii.

Utilajele DRDP Craiova vor relua intervențiile pentru deszăpezire imediat ce ninsoarea se va opri și condițiile vor permite desfășurarea în siguranță a lucrărilor.