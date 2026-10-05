Elevii și profesorii nu merg la cursuri luni, 5 octombrie, când este marcată Ziua mondială a Educației. Data este prevăzută ca zi liberă nelucrătoare pentru personalul din sistemul de învățământ, potrivit Contractului colectiv de muncă, astfel că în școli nu se desfășoară cursuri.

Ziua mondială a Educației, zi liberă pentru elevi și profesori

Ziua mondială a Educației este sărbătorită în fiecare an pe 5 octombrie și este marcată la nivel internațional începând din 1994. Data a fost stabilită de UNESCO pentru a comemora semnarea, în 1966, a Recomandării UNESCO/Organizația Internațională a Muncii privind statutul profesorilor.

Documentul stabilește principii referitoare la statutul, drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice și reprezintă unul dintre principalele cadre internaționale de referință pentru profesia de profesor. O recomandare similară, dedicată personalului din învățământul superior, a fost adoptată în 1997.

În România, Ziua mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie. Cele două zile au fost stabilite separat începând din 2013.

Când este vacanța de toamnă în 2026

Elevii au parte de prima vacanță din anul școlar 2026-2027 la sfârșitul lunii octombrie. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, vacanța de toamnă urmează după încheierea primului modul de cursuri și se întinde pe o perioadă de nouă zile calendaristice.

Anul școlar 2026-2027 a început luni, 7 septembrie, iar primul modul se încheie vineri, 23 octombrie. Vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie 2026, inclusiv.

Cursurile se reiau luni, 2 noiembrie, când începe al doilea modul de învățare din anul școlar.

În total, anul școlar 2026-2027 este împărțit în cinci perioade de vacanță pentru majoritatea elevilor. Excepție face vacanța din februarie-martie 2027, a cărei perioadă diferă de la un județ la altul și este stabilită de inspectoratele școlare.

Pentru majoritatea claselor, anul școlar are 36 de săptămâni de cursuri, cuprinse între 7 septembrie 2026 și 18 iunie 2027. Pe lângă vacanțele prevăzute în structura anului școlar, elevii și profesorii beneficiază și de zilele libere legale care se suprapun cu perioadele de cursuri.