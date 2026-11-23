„La noi cred că, din păcate, mentalitatea profesorului este să livreze informaţii. Adică profesorul e liniştit dacă a spus lecţia, că e pe tablă, că e în manual, că e cumva dată şi după aceea să verifice lecţia. E prea puţin. Şi dacă lucrul ăsta era în regulă acum 30-40 de ani, acum nu mai este, pentru că atunci era o problemă a lipsei de informaţii, acum avem prea multă informaţie. Ideea este ce facem cu ea. Iar în contextul în care avem inteligenţă artificială, trecerea la modelul reflexiv este crucială. De ce? Pentru că altfel devenim noi instrumentele instrumentului. Adică el ne foloseşte pe noi să se antreneze mai bine. Şi dacă noi nu suntem antrenaţi cognitiv, nu vom extrage din această întâlnire cu inteligenţa artificială lucrurile pe care le putem utiliza ca să fim mai deştepţi, mai creativi, mai inovativi şi mai umani”, a afirmat Sorin Costreie, duminică seară, potrivit News.ro.

Inteligenţa artificială, un instrument cu două tăişuri

Ministrul, care este şi profesor, a admis că există şi „insule de normalitate”, însă a subliniat că, greşit utilizată, inteligenţa artificială este un instrument cu două tăişuri.

„Dacă însă ştim să-l folosim, atunci noi vom deveni mult mai deştepţi şi vom putea să facem lucruri pe care altfel nu le putem face. Şi atunci, pentru noi, dacă ştim ce să facem, este o mare şansă. Acum, ce înseamnă să ştii ce să faci? Cu inteligenţa artificială e foarte important să înţelegi ceea ce este şi să înţelegi cum să interacţionezi. Interacţiunea se face de obicei prin cereri, întrebări şi de asta ne trebuie un model reflexiv. Să înţelegem ce este, să ne antrenăm mintea să gândească şi inteligenţa artificială să facă să ne gândim mai bine. E foarte bună, de exemplu, pentru sinteze, e foarte bună pentru a strânge informaţie, pentru că are acces la o bază uriaşă de date, dar e şi foarte bună să ne păcălească. De asta e inteligenţa artificială, ea e croită după inteligenţa umană şi deja are halucinaţii, deja greşeşte. Or, dacă noi nu avem gândire critică, noi vom pica în aceste greşeli în care să credem că acolo este adevăr. Nu! Adevărul întotdeauna trebuie chestionat, întotdeauna trebuie căutat, întotdeauna trebuie verificat. Ăsta este modelul socratic, este fundamentul unui tip de învăţământ, de educaţie bazat pe întrebări, cum nu prea se întâmplă”, a explicat Sorin Costreie.

El a anunţat că, în prezent, la nivelul ministerului se formează o echipă „de transformare digitală” care vizează robotica, inteligenţa artificială şi zona clasică de tehnologia informaţiei, pentru ca aceste unelte să fie unele benefice.