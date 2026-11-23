„Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş face un apel către părinţi să aibă în vedere, înainte de orice, sănătatea şi interesul copiilor. Ţinerea elevilor în curtea şcolii, în condiţii de frig şi ploaie, îi expune unor riscuri pentru sănătate care trebuie evitate. Decizia privind revenirea la cursuri aparţine fiecărei familii, pentru propriul copil. Conducerea liceului şi profesorii diriginţi sunt disponibili pentru discuţii individuale cu fiecare părinte, iar elevii care revin la ore sunt aşteptaţi la cursuri, fără nicio rezervă. Inspectoratul reafirmă că siguranţa tuturor elevilor şi dreptul fiecăruia dintre ei la educaţie sunt prioritare”, subliniază, într-un comunicat, Aura Danielescu, șefa IȘJ Timiș, potrivit Agerpres.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a luat act de faptul că elevi ai unei clase a Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timişoara continuă să absenteze de la orele de curs şi de solicitarea formulată telefonic de unul dintre părinţi privind desfăşurarea activităţii didactice în sistem hibrid.

Faţă de această situaţie, Inspectoratul susţine că înţelege îngrijorarea părinţilor şi o tratează cu toată seriozitatea, dar solicitarea nu poate fi admisă, întrucât nu se încadrează în situaţiile prevăzute de Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.726/2024.

Potrivit regulamentului, cursurile cu prezenţă fizică pot fi suspendate, la cererea părintelui, numai pentru elevii care suferă de una dintre afecţiunile medicale prevăzute de text, cu avizul medicului curant, pentru elevele gravide şi elevii părinţi, precum şi pentru elevii aflaţi în arest la domiciliu.

În afara acestor ipoteze, este permisă suspendarea cursurilor faţă în faţă, pe o perioadă determinată, numai în situaţii obiective şi excepţionale, dovedite în concret, în corelaţie cu principiul interesului superior al elevului, care presupune „asigurarea cu prioritate a unui mediu educaţional sigur şi sănătos”.

„În cazul de faţă, aceste condiţii nu sunt îndeplinite. Elevul implicat în incidentul din luna octombrie şi-a reluat locul în clasă după executarea sancţiunii (nota scăzută la purtare şi interzicerea accesului în şcoală pentru o săptămână – n.r.), iar evaluarea de specialitate a concluzionat că acesta nu prezintă un pericol pentru colegi”, explică Danielescu.

La nivelul liceului au fost instituite măsuri concrete de siguranţă şi de sprijin: prezenţa la ore a unui specialist al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş, profesori de serviciu în pauze, dintre care unul dedicat clasei, precum şi intensificarea patrulelor poliţiei.

„Cursurile se desfăşoară, aşadar, în condiţii de siguranţă. Dreptul la educaţie aparţine tuturor elevilor clasei, iar prezenţa în clasă a unui elev care îşi exercită acest drept nu justifică derogarea de la regula frecventării cursurilor cu prezenţă fizică. Suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la nivelul unei clase nu se dispune la cererea părinţilor, ci la cererea directorului, prin hotărârea consiliului de administraţie, pentru o situaţie excepţională dovedită şi pe o perioadă determinată. Frecventarea cursurilor cu prezenţă fizică rămâne obligatorie, iar absenţele se consemnează potrivit regulamentului”, subliniază şefa IŞJ Timiş.

Având în vedere că situaţia continuă, IŞJ a transmis Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timişoara măsurile pe care unitatea le poate dispune, între care faptul că părinţii nu pot rămâne în incinta liceului pe durata programului fără acordul conducerii, accesul fiind reglementat prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii.

Directorul le poate solicita, verbal şi în scris, fie să îşi trimită copilul la ore, fie să părăsească incinta împreună cu acesta. În caz de refuz, acesta se consemnează într-un proces-verbal şi se solicită sprijinul personalului de pază şi al poliţistului de siguranţă şcolară din cadrul Poliţiei Timiş, fără intervenţia fizică a personalului liceului.