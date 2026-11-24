Atac armat la un liceu din Serbia. Doi angajați, răniți de un elev în vârstă de 17 ani
Doi angajați ai unui liceu au fost răniți marți de către un elev în vârstă de 17 ani, care a deschis focul într-un liceu din Kragujevac, în centrul Serbiei, anunță poliția.
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Poliția anunță că l-a imobilizat și arestat pe atacator, „suspectat de folosirea unei puști în holul școlii”. „Două persoane au fost rănite, una foarte probabil prin împușcare, cealaltă de cioburi de geam”, anunță News.ro.
Poliția precizează că niciun elev nu a fost rănit în acest atac armat. Motivul atacului armat rămâne incert.
Forțele de ordine încearcă să stabilească circumstanțele atacului armat.
Atacurile armate în școli sunt rare în Serbia, însă această țară din Balcani a fost zguduită profund la 3 mai 2023, când un elev în vârstă de 13 ani a ucis nouă elevi și un paznic într-o școală primară din Belgrad.
Băiatul a fost internat într-o instituție psihiatrică, deoarece era prea tânăr pentru a fi urmărit penal.
Tatăl său a fost condamnat la 14 ani și șase luni de închisoare, în decembrie 2024, iar mama sa, la trei ani de închisoare.
În noiembrie 2025, Curtea de Apel de la Belgrad a anulat cele două condamnări și a dispus un nou proces.
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