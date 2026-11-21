Mulți români vor să studieze în Japonia, Coreea sau Singapore, mai ales pentru că majoritatea instituțiilor de învățământ superior de acolo au introdus recent programe de predare în limba engleză.

Miruna s-a înscris la o universitate din Seul, la departamentul de studii americane.

Miruna Pintilie: „Fiind capitală, ai mai multe oportunități. Este o cultură chiar foarte bogată, mâncarea este foarte bună, oamenii sunt extrem de prietenoși".

Interesul tinerilor pentru a studia la universități din Asia s-a dublat anul acesta, comparativ cu 2024, potrivit unor platforme de consultanță pentru studii în străinătate. Cei mai mulți studenți au optat pentru programe de studiu în limba engleză.

Un raport al British Council arată că în Asia erau aproape 25.000 de astfel de programe în 2025, față de aproximativ 5.000 în 2021.

Sînziana Medvețchi, consilier educațional: „Este un număr extraordinar de mare, a crescut cu vreo 300 la sută în ultimii câțiva ani. Oferta universităților e și foarte atrăgătoare. Costurile de școlarizare sunt undeva între 3.000 și 15.000 euro pe an".

Cele mai multe oferte educaționale sunt în China, Japonia, India și Coreea de Sud.

„Suntem tratați exact ca studenții coreeni”

Alexandra Bădescu, director adjunct companie de consultanță în studii în străinătate: „Sunt undeva la câteva sute de studenți care merg spre Asia".

Studenții au șanse să obțină și un loc de muncă în țările asiatice.

Soolgi Han, director adjunct Universitatea Kyungbok: „Vrem acei studenți care chiar vor să învețe și care sunt pasionați și care chiar vor să aibă un job în Coreea".

Cristina este studentă în anul II la Universitatea Kyungbok. Studiază în coreeană Producție media și își dorește să lucreze într-una din cele mai mari companii de profil de acolo.

Cristina Nițu, studentă în Coreea de Sud: „Învățăm filmare, editare, scenariu, dar învățăm și lucruri legate de AR, VR, Metavers. Suntem tratați exact ca studenții coreeni".

Vlad vrea să studieze în Japonia, în domeniul tehnologiei și roboticii.

Vlad Ivana, elev: „Centrul tehnologic se mută spre Asia și de-aia eu consider că este mult mai benefic pentru viitorul meu educațional, decât dacă ar fi să aplic în Europa".

Universitățile asiatice oferă burse studenților străini, în funcție de nivelul de performanță. Cei cu rezultate deosebite pot primi reduceri între 30% și 70% din taxa de școlarizare.