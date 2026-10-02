Această zi este recunoscută ca zi liberă nelucrătoare pentru sistemul de învăţământ, conform Contractului colectiv de muncă, scrie Agerpres.

Ziua mondială a Educaţiei este marcată începând cu anul 1994. Aceasta a fost desemnată de UNESCO şi marchează semnarea, în 1966, a Recomandării UNESCO/Organizaţia Internaţională a Muncii privind statutul profesorilor.

Această recomandare, alături de cea privind învăţământul superior din 1997, constituie principalul cadru de referinţă pentru abordarea drepturilor şi responsabilităţilor cadrelor didactice la scară globală, potrivit site-ului en.unesco.org.

În România, Ziua mondială a Educaţiei este marcată distinct de Ziua învăţătorului (5 iunie) începând cu anul 2013.

Structura pe module și vacanțe. Câte săptămâni de școală sunt

Calendarul complet este următorul:

Modulul 1: 7 septembrie – 23 octombrie 2026

Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026

Modulul 2: 2 noiembrie – 22 decembrie 2026

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027

Modulul 3: 11 ianuarie – 12, 19 sau 26 februarie 2027, în funcție de săptămâna de vacanță stabilită în fiecare județ

Vacanța de schi/mobilă: o săptămână în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027

Modulul 4: începând cu 22 februarie, 1 martie sau 8 martie, după caz, până pe 23 aprilie 2027

Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027

Modulul 5: 5 mai – 18 iunie 2027

Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027.

Când este vacanța de toamnă în 2026

Anul școlar începe luni, 7 septembrie 2026, iar primul modul de cursuri se încheie vineri, 23 octombrie. Vacanța de toamnă este programată în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026, inclusiv.

Elevii se întorc la cursuri luni, 2 noiembrie 2026, când începe al doilea modul de învățare.

Când este vacanța de iarnă 2026-2027

Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, după ultima zi de cursuri dinaintea sărbătorilor, marți, 22 decembrie. Elevii vor fi liberi până duminică, 10 ianuarie 2027, inclusiv.

Cursurile sunt reluate luni, 11 ianuarie 2027, odată cu începerea celui de-al treilea modul.

Când este vacanța mobilă în 2027

Vacanța mobilă, cunoscută și drept „vacanța de schi”, nu va avea aceeași perioadă în toate județele. Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București pot stabili această vacanță într-o săptămână din intervalul 15 februarie – 7 martie 2027.

Astfel, vacanța poate fi programată în una dintre următoarele perioade:

• 15-21 februarie 2027;

• 22-28 februarie 2027;

• 1-7 martie 2027.

Perioada aleasă este stabilită la nivel județean, în urma consultării părinților, elevilor și profesorilor.

Când este vacanța de primăvară în 2027

Vacanța de primăvară începe sâmbătă, 24 aprilie 2027, și se încheie marți, 4 mai 2027, inclusiv. Elevii vor reveni la cursuri miercuri, 5 mai, când începe ultimul modul al anului școlar.

Pauza de primăvară include perioada sărbătorilor de Paște. În 2027, Paștele ortodox este sărbătorit pe 2 mai.

După vacanța de primăvară, elevii vor mai avea aproximativ șase săptămâni de cursuri, până la încheierea anului școlar, pe 18 iunie 2027, pentru majoritatea claselor.

Potrivit calendarului propus de Ministerul Educației și Cercetării, Evaluarea Națională este programată în luna iunie, iar prima sesiune a examenului de Bacalaureat începe în aprilie, cu probele de competențe, și continuă în iunie cu probele scrise.

Calendar Evaluarea Națională 2027

Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la Evaluarea Națională este prevăzută pentru perioada 7-11 iunie 2027. Cursurile pentru elevii claselor a VIII-a se încheie pe 11 iunie.

Prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română, este programată pentru 22 iunie 2027. Proba la Matematică va avea loc pe 24 iunie, iar elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor susține proba la Limba și literatura maternă pe 25 iunie.

Primele rezultate vor fi afișate pe 30 iunie 2027, până la ora 12:00. În aceeași zi începe și etapa de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor, care continuă pe 1 și 2 iulie.

Contestațiile urmează să fie soluționate în perioada 3-6 iulie, iar rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2027 sunt programate pentru 7 iulie.

Calendar Bacalaureat 2027

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2027 începe în luna aprilie, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

Proba orală la Limba și literatura română este programată în perioada 12-14 aprilie 2027. Evaluarea competențelor de comunicare în limba maternă va avea loc între 14 și 16 aprilie.

Competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională vor fi evaluate în perioada 19-21 aprilie, iar proba de evaluare a competențelor digitale este programată între 21 și 23 aprilie.

Înscrierea candidaților pentru probele scrise este prevăzută în perioada 31 mai – 4 iunie 2027. Pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a, cursurile se încheie pe 4 iunie.

Când sunt probele scrise la Bacalaureat 2027

Probele scrise din prima sesiune a Bacalaureatului sunt programate între 14 și 18 iunie 2027.

Calendarul este următorul:

• 14 iunie 2027 – Limba și literatura română;

• 15 iunie 2027 – proba obligatorie a profilului: Matematică sau Istorie;

• 17 iunie 2027 – proba la alegere a profilului și specializării;

• 18 iunie 2027 – Limba și literatura maternă.

Primele rezultate sunt programate să fie afișate pe 23 iunie 2027, până la ora 12:00. Tot în această zi începe etapa de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor, care continuă pe 24 și 25 iunie.

Soluționarea contestațiilor este prevăzută pentru perioada 28-30 iunie, iar rezultatele finale ale primei sesiuni de Bacalaureat 2027 urmează să fie publicate pe 1 iulie.

Când se încheie școala în 2027

Majoritatea elevilor vor termina cursurile pe 18 iunie 2027. Vacanța de vară începe oficial luni, 21 iunie. Există, însă, și excepții. Pentru elevii care termină gimnaziul, cursurile se încheie pe 11 iunie 2027, astfel încât absolvenții să poată susține Evaluarea Națională.

Absolvenții claselor a XII-a și a XIII-a, la seral și cu frecvență redusă, vor încheia cursurile pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni de studiu.

Pentru clasele din învățământul liceal tehnologic și profesional, cursurile se încheie pe 25 iunie 2027.

Programul „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”

Programele „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” sunt prevăzute în structura anului școlar și trebuie organizate în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Fiecare program se desfășoară pe durata a cinci zile consecutive lucrătoare, însă datele exacte sunt stabilite de fiecare unitate de învățământ. „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” trebuie să fie programate în intervale de cursuri diferite.

Școlile au libertatea de a stabili perioada în care organizează cele două programe, cu respectarea intervalului 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027. Fiecare dintre programe trebuie să se desfășoare timp de cinci zile consecutive de cursuri.

Cele două săptămâni nu pot fi organizate simultan. Astfel, „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” vor fi planificate în două perioade diferite din timpul cursurilor.

În aceste zile, activitățile desfășurate de elevi se concentrează pe obiectivele specifice fiecărui program, în afara programului obișnuit de lecții.

Pentru elevii din filiera tehnologică și din învățământul profesional, perioadele respective includ și activități de instruire practică.