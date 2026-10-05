Președintele Nicușor Dan sare în apărarea lui Cristian Tudor Popescu (CTP): ”Consider inacceptabile gesturile”

Stiri Politice
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Ctp nicusor dan facebook

Președintele Nicușor Dan a reacționat, luni, pe o rețea de socializare, după ce susținătorii lui Călin Georgescu i-au aprins lumânări de deces gazetarului Cristian Tudor Popescu, un critic frecvent al fostului candidat la alegerile prezidențiale.

autor
Cristian Matei

Șeful statului spune că aceste ”gesturi” sunt ”inacceptabile” și subliniază faptul că ”niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor, a hărțuirii sau a violenței pentru opiniile pe care le exprimă.”

Consider inacceptabile gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu și orice încercare de a transforma un dezacord politic într-un instrument de intimidare.

Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor, a hărțuirii sau a violenței pentru opiniile pe care le exprima. Libertatea presei este garantatǎ de constituție, iar ea nu poate exista fără libertatea de a vorbi și de a relata fără teamă.

Apărarea acestui principiu nu ține de simpatii politice. Ține de respectul pentru democrație, pentru libertatea presei și pentru demnitatea fiecărui cetățean.

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Putem fi în profund dezacord cu un jurnalist și putem critica opiniile sale, dar ceea ce nu putem accepta într-o democrație este transformarea dezbaterii publice în amenințare, intimidare și incitare la ură”, spune președintele Nicușor Dan.

Potrivit unor înregistrări video care au fost publicate pe TikTok, unii susținători ai lui Călin Georgescu, aflat acum în arest preventiv, au aprins lumânări și le-au pus pe jos, formând cuvintele „CTP”.

”Salutare tuturor, oameni buni. Ne aflăm la arestul central, este ora 12 noaptea. I-am aprins câteva lumânări ziaristului CTP, adică ziaristul sistemului.”, spune un utilizator de TikTok într-o înregistrare video.

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Cristian Tudor Popescu: „Se pare că am murit”

La rândul său, gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat pe Facebook un mesaj ironic, în care anunță că ... „se pare că am murit”

”Circulă pe facebook un clip cu titlul: „Lumânări pentru ziaristul CTP”, în care se pot vedea inițialele CTP alcătuite din lumânări. O voce comentează: „Salutare tuturor, oameni buni! La arestul central este ora 12 noaptea. Am aprins câteva lumânări ziaristului CTP, adică ziaristul sistemului”. O voce feminină din fundal intonează: „Veșnica pomenire, veșnica pomenire!”, a transmis gazetarul, pe un ton sec.

Fotografia cu Nicușor Dan și Donald Trump, analizată de experți. Ce spun despre autenticitatea imaginii

Sursa: StirilePROTV

Etichete: nicusor dan, ctp, cristian tudor popescu,

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