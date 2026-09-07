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Vacanța de toamnă 2026. Când au elevii prima vacanță din noul an școlar

Stiri Educatie
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vacanta de toamna elevi
Shutterstock

Elevii au intrat oficial în noul an școlar, însă nu vor avea mult de așteptat până la prima pauză. Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 este programată în luna octombrie.

autor
Anca Lupescu

Elevii și copiii de grădiniță vor avea câteva zile libere după încheierea primului modul de cursuri, înainte de revenirea la școală pentru al doilea interval de învățare. 

Când începe vacanța de toamnă în 2026

Elevii vor avea prima vacanță din anul școlar 2026-2027 la sfârșitul lunii octombrie. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, vacanța de toamnă este programată după încheierea primului modul de cursuri și va dura nouă zile calendaristice.

Anul școlar 2026-2027 a început luni, 7 septembrie, iar primul modul se încheie vineri, 23 octombrie. Vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie 2026, inclusiv.

Elevii se întorc la cursuri luni, 2 noiembrie 2026, când începe al doilea modul de învățare.

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În total, anul școlar 2026-2027 are cinci perioade de vacanță pentru majoritatea elevilor. Singura vacanță care nu are aceeași perioadă în toate județele este vacanța mobilă din februarie-martie 2027, a cărei dată este stabilită de inspectoratele școlare.

Calendarul prevede 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea claselor, perioada de studiu fiind cuprinsă între 7 septembrie 2026 și 18 iunie 2027. În plus față de vacanțele stabilite în structura anului școlar, elevii și cadrele didactice beneficiază de zilele libere legale care se suprapun cu perioadele de cursuri.

Câte zile libere au elevii în prima vacanță din noul an școlar

Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026, inclusiv. Asta înseamnă 9 zile calendaristice libere pentru elevi.

Elevii vor avea liber în perioada de sâmbătă, 24 octombrie, până duminică, 1 noiembrie, iar cursurile se reiau luni, 2 noiembrie 2026.

Când are loc următoarea vacanță din anul școlar și cât durează

Următoarea vacanță din anul școlar 2026-2027 este vacanța de schi, programată în luna februarie 2027. Spre deosebire de celelalte perioade de vacanță, aceasta nu va avea aceeași dată în toate județele.

Vacanța mobilă va dura o săptămână și poate fi stabilită de inspectoratele școlare în una dintre următoarele perioade:

•  15-21 februarie 2027;

•  22-28 februarie 2027;

•  1-7 martie 2027.

Data exactă este stabilită de fiecare inspectorat școlar județean sau de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în urma consultării părinților, elevilor și profesorilor.

În funcție de săptămâna aleasă, elevii vor reveni la cursuri în prima zi de luni după vacanță, iar cursurile vor continua până pe 23 aprilie 2027, când începe vacanța de primăvară.

Idei de excursii pentru vacanța de toamnă

Vacanța de toamnă este o ocazie ideală pentru o excursie de câteva zile. Iată câteva idei de locuri în care poți pleca cu copiii în vacanța de toamnă.

Brașov

Brașovul este ideal pentru o excursie în luna octombrie. O plimbare prin centrul istoric al orașului poate fi combinată lejer cu vizite la Castelul Bran și Cetatea Râșnov. În funcție de vreme, excursia poate include și o plimbare în Poiana Brașov sau trasee ușoare în zonele montane din apropiere.

Sinaia și Valea Prahovei

Noiembrie este perfectă pentru o vacanță la munte. Vremea este bună pentru plimbări și mici drumeții, iar aerul de munte este ideal pentru copii. Puteți vizita împreună obiective precum Castelul Peleș și Mănăstirea Sinaia, iar traseul poate continua spre Bușteni.

Sibiu și Muzeul ASTRA

Sibiul este potrivit pentru o excursie de câteva zile. Plimbați-vă împreună prin Piața Mare, Piața Mică, Podul Minciunilor și străzile din centrul istoric. O altă oprire este Muzeul ASTRA, aflat în Dumbrava Sibiului. Dacă vremea permite, excursia poate continua spre Păltiniș și alte localități din apropiere.

Etichete: vacanta, toamna, structura anului școlar, scoala, elevi,

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