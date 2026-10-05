„Nu merită prezenţa mea”, a transmis, luni, George Simion, adăugând că delegaţia AUR va cere alegeri anticipate, scrie News.ro.

”Acum merg spre Bucureşti, dar nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezenţa mea. Am însărcinat o delegaţie care să meargă acolo, să transmită un mesaj clar: vrem alegeri anticipate, cât mai repede, şi să oprească uzurpatorul de la Cotroceni spectacolul cătuşelor, să oprească arestările”, a transmis, luni, într-un mesaj pe TikTok, preşedintele AUR, George Simion.

Acesta a precizat că nu s-a schimbat nimic faţă de săptămâna trecută, când anunţa, de la tribuna Parlamentului, că AUR nu va mai vota niciun guvern până când Călin Georgescu, arestat pentru înşelăciune, nu este eliberat.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, înaintea consultărilor de luni, că va condiţiona partidele să nu aducă AUR la guvernare.

"Nu dintr-o lipsă de respect faţă de simpatizanţii AUR, ci pentru un mandat pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni şi mandatul ăsta spune păstrarea direcţiei pro-occidentale şi o traiectorie financiară fără turbulenţe pentru o stabilizare financiară a României şi, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplineşte aceste condiţii", declara, recent, într-o conferinţă de presă, preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit şefului statului, o prezenţă AUR la guvernare ar afecta relaţia cu partenerii noştri şi pe partea de securitate şi pe parte de Uniune Europeană.

"România nu îşi permite asta în momentul ăsta şi ăsta e mandatul pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni", a mai declarat preşedintele.

Declaraţia i-a adus critici din partea reprezentanţilor AUR.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, l-a acuzat pe preşedintele Nicuşor Dan de încălcarea Constituţiei, prin încercarea de a decide cine are şi cine nu are voie să participe la guvernare.

Petrişor Peiu avertizează că asemenea derapaje reprezintă o ameninţare la adresa democraţiei şi o sfidare a votului exprimat de milioane de români.

Delegaţia AUR este aşteptată la ora 14.30 la Cotroceni.