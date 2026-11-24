Generează rezumat cu AI

Ministrul Educației a dispus efectuarea unui control prin Corpul de control al ministerului, pentru a verifica modul în care au fost înmatriculați studenții, parcursul lor academic și participarea la examene, inclusiv la examenul de licență, potrivit Agerpres.

Ministerul Educaţiei trimite Corpul de Control la trei universităţi, după informaţii privind diplome de licenţă obţinute contra cost

Verificările vizează, de asemenea, gestionarea formularelor de diplomă, eliberarea actelor de studii și corectitudinea informațiilor introduse de universități în Registrul Matricol Unic (RMU), inclusiv eventualele modificări operate ulterior.

„Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat după apariția, în spațiul public, a unor informații despre obținerea, contra cost, a unor diplome de licență de către persoane care nu ar fi urmat cursurile și nu ar fi susținut examenele. Ministrul Educației și Cercetării (MEC) a dispus verificarea, de către Corpul de control, în toate cele trei instituții menționate în material, a aspectelor administrative ce țin de înmatricularea studenților și traseul lor de studii, susținerea examenelor și a examenului de licență, gestionarea formularelor de diplomă și eliberarea actelor de studii, precum și de corectitudinea datelor introduse de universități în Registrul Matricol Unic (RMU), inclusiv rectificările făcute ulterior”, a informat Ministerul Educației și Cercetării.

Potrivit Ministerului Educației, în conformitate cu Legea învățământului superior nr. 199/2023 și cu principiul autonomiei universitare, responsabilitatea pentru admiterea studenților, școlarizare, evaluare, organizarea examenelor de licență și eliberarea diplomelor revine universităților.

„Rolul MEC este de a stabili regimul actelor de studii, de a aviza necesarul formularelor actelor de studii, în baza înregistrărilor din RMU, în vederea tipăririi acestora de către Compania Națională «Imprimeria Națională» S.A. și a eliberării de către biroul/serviciul de acte de studii al fiecărei instituții de învățământ superior. În ceea ce privește ștampila și timbrul sec, acestea se aplică pe actele de studii de către instituția de învățământ superior”, se arată în comunicat.

La nivelul MEC, emiterea avizelor pentru formularele actelor de studii se face conform procedurii operaționale aprobate în acest sens și presupune următoarele etape:

Instituțiile de învățământ superior solicită MEC necesarul de acte de studii pentru absolvenții promoției din acel an universitar, pe categorii de acte de studii;

MEC analizează solicitarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare – HG/OM valabile la momentul înmatriculării – și cu înscrierile realizate de instituțiile de învățământ superior în RMU-REI/ANS;

După analiza solicitărilor, MEC avizează necesarul și îl transmite către Imprimeria Națională și către instituțiile solicitante.

În cazul în care verificările vor confirma nereguli, Ministerul Educației și Cercetării va sesiza instituțiile competente și va lua toate măsurile legale, inclusiv pentru anularea actelor de studii obținute fraudulos.