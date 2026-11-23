„Aceştia sunt văzuţi cum sunt văzuţi la noi, în societate, psihologii şi psihiatrii. Adică, dacă te duci la consiliere, tu, ca elev, ai o problemă”, explică ministrul, care subliniază că serviciile consilierilor şcolari îi pot ajuta pe elevi inclusiv să îşi găsească drumul în ceea ce priveşte profesia.

„Avem studii care ne arată că doar 17% din elevi folosesc, să spun aşa, competenţele consilierilor şcolari. E foarte puţin. Aceştia sunt văzuţi cum sunt văzuţi la noi, în societate, psihologii şi psihiatrii, adică dacă te duci la consiliere, tu, ca elev, ai o problemă. Nu sunt văzuţi ca nişte îndrumători. Foarte mulţi elevi cu care am vorbit - şi avem şi studii - ne spun că nici nu ştiu care e consilierul şcolar în şcoala respectivă. Şi multe lucruri de tipul ăsta. Or, ele trebuie încet, încet reglate şi să intrăm într-o normalitate mai bună în care elevul să fie mai bine orientat în funcţie de competenţele sale, de dorinţele sale, să-i ascultăm", a afirmat Sorin Costreie, duminică, la TVR Info, citează News.ro.

Ministrul a arătat că România "iroseşte foarte mult şi creativitate, şi dăruire, şi inventivitate pentru că oamenii nu prea fac ce le place şi nu sunt la locul potrivit", iar consilierii şcolari sunt cei care, lucrând cu elevii şi cu părinţii, i-ar putea ajuta pe tineri să îşi găsească vocaţia şi să ajungă la stadiul în care să spună că nu au muncit o zi în viaţa lor pentru că la serviciu fac ce le place.

Ministrul a adăugat că discuţiile cu consilierul pot duce, de asemenea, la reducerea violenţei şcolare.

„Ştiţi că ei (tinerii - n.r.) se plâng îngrozitor de mult că noi, profesorii, părinţii, nu îi vedem, nu îi ascultăm. Şi asta vă daţi seama că naşte frustrare. Această frustrare după aceea se poate manifesta în forme violente, să spunem, latente, dar generalizate de tipul bullying-ului sau în zone mai radicalizate în care, aţi văzut, se scoate cuţitul şi se poate ajunge la lucruri mult mai grave", a spus Sorin Costreie.