Ministrul Educaţiei, profesorul Sorin Costreie, afirmă că a primit „reacţii băşcălioase” după ce a propus un „jurământ al lui Socrate” pe care cadrele didactice să şi-l asume, „ca expresie a responsabilităţii profesionale”, la absolvirea programelor de formare pedagogică sau la intrarea în profesia didactică, scrie News.ro.

„A fost un val de reacţii, multe băşcălioase, că trăim în ţara băşcăliei, multe altele pe lângă, şi care m-au întărit şi mai tare în credinţa că ne trebuie o educaţie reflexivă. Că va fi sau nu jurământ socratic, să vă explic, venea în contextul zilei de 19 noiembrie, care este a treia joi din noiembrie, aleasă ca Ziua Internaţională a Filosofiei. Şi în acest context am propus, pentru a câştiga ceea ce cred eu că este foarte important: demnitatea meseriei, profesiei de profesor, învăţător, educator, îi spunem generic profesor. Şi inclusiv corelarea pe care o fac sindicatele şi cu toţii este sistemul de educaţie cu sistemul de sănătate, pentru că în Sănătate au crescut salariile şi la noi, după grevă, era această promisiune că intrarea în sistem să se facă pe (salariul - n.r.) mediu pe economie, dar după aceea creşterile oarecum să fie corelate cu cele din Sănătate. Dar nu din considerente financiare, principalul meu gând a fost pentru recâştigarea respectului faţă de profesie şi atunci trebuie în primul rând să recâştigăm respectul faţă de noi înşine şi un mod prin care se poate face e să ne jurăm că avem nişte repere minimale, nişte valori pe care noi le păstrăm. Cumva în simetrie, cum acolo doctorul jură faţă de pacient, aici profesorul jură faţă de elev. Asta era. Nu e mare filosofie, să spun aşa, era doar o propunere prin care cred că se poate face, chiar se poate face într-un cadru solemn", a afirmat Sorin Costreie, duminică seară, la TVR Info.

Ministrul a explicat că a primit reacţii din partea unor oameni care i-au reproşat inclusiv că se preocupă de asemenea aspecte în loc să discute despre banii pentru Educaţie.

Costreie: Lumea nu mai gândește

„Ce a urmat? Bineînţeles, în ţara lui Caragiale şi a băşcăliei, dar să ştiţi că am primit şi foarte multe semnale pozitive, dincolo de tot marasmul acesta în care eu pot să înţeleg, până la un punct, supărarea, nervozitatea, frustrarea oamenilor. Ce nu mai pot să înţeleg este, şi de asta e nevoie de gândire critică, când vorbeşti despre mere, de ce ţi se spune despre pere, că reacţiile erau inclusiv de tipul, eu propuneam o chestie, recunosc, idealistă, poate sunt un pic distopic să zic aşa, dar lumea mă întreba, dar cu bugetul cum rămâne, dar cu toate, bun, le discutăm, dar nu, înţelegeţi, lumea nu mai gândeşte contextual, nu mai gândeşte, punct", a adăugat Sorin Costreie.

Ministrul Educaţiei a anunţat că propune dascălilor, de Ziua internaţională a filosofiei, un „Jurământ al lui Socrate", inspirat din Jurământul lui Hipocrate pe care medicii îl depun atunci când intră în profesie. Ministrul a propus şi un text al acestui jurământ socratic, prin care dascălii să îşi asume obligaţii privind actul didactic, inclusiv pe aceea de a nu „transforma educaţia în îndoctrinare" şi de a pune argumentul înaintea convingerii şi înţelegerea înaintea memorării.