Vacanța de toamnă 2025. Când au elevii prima vacanță din an

Vacanța de toamnă 2025 marchează prima pauză din an pentru elevi, oferind un răgaz binevenit după începutul școlii. Această perioadă este așteptată atât de copii, cât și de părinți, fiind un moment potrivit pentru relaxare și activități recreative.

Anul școlar 2024-2025 s-a încheiat în luna iunie, iar din 8 septembrie 2025, elevii au revenit în bănci pentru un nou modul de cursuri.

Prima vacanță pe care aceștia o vor avea este vacanța de toamnă 2025, care va dura o săptămână. Iată când are loc prima vacanță din anul școlar 2025-2026.

Vacanța de toamnă 2025. Când au elevii zile libere

Pe 8 septembrie au loc festivitățile de deschidere a noului an școlar 2025-2026, după o binemeritată vacanță de vară. Elevii revin la cursuri, dar primul modul nu dureaza prea mult, pentru că aceștia au parte de o nouă vacanță.

►Vacanța de toamnnă din anul școlar 2025-2026 durează de pe 24 octombrie 2025 până pe 3 noiembrie 2025.

Această vacanță marchează finalul primului modul de cursuri, care ține de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025.

►Modulul 1: 8 septembrie - 24 octombrie 2025;

►Vacanță de toamnă: 24 octombrie 2025 - 3 noiembrie 2025

Calendarul vacanțelor în anul școlar 2025-2026

După ce se întorc la cursuri pe 3 noiembrie, elevii încep modulul II de cursuri, dar acesta ține destul de puțin. Ei au parte de o nouă vacanță, de data aceasta de iarnă, care are loc de pe 19 decembrie 2025 până pe 8 ianuarie 2026.

Iată calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026:

• Vacanța de toamnă: 25 octombrie - 2 noiembrie 2025;

• Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 - 7 ianuarie 2026;

• Vacanța mobilă: 9 februarie - 1 martie 2026 (datele diferă în funcție de județ);

• Vacanța de primăvară: 4 - 14 aprilie 2026;

• Vacanța de vară: 20 iunie - 6 septembrie 2026.

Calendarul modulelor de cursuri

Modulul 1: 8 septembrie - 24 octombrie 2025;

• Modulul 2: 3 noiembrie - 19 decembrie 2025;

• Modulul 3: 8 ianuarie - 6, 13 sau 20 februarie 2026 (decis de inspectoratele școlare);

• Modulul 4: 16 sau 23 februarie - 3 aprilie 2026 (se stabilește local);

• Modulul 5: 15 aprilie - 19 iunie 2026.

Locuri de vizitat în vacanța de toamnă împreună cu familia

Sunt o mulțime de locuri frumoase pe care le poți vizita în vacanța de toamnă. De la locuri interactive și interesante pentru copii de toate vârstele, până la activități precum drumeții și excursii pe munte, toamna este momentul perfect pentru activități în aer liber și o vacanță activă în familie. Iată câteva locuri demne de vizitat în toamna aceasta alături de familie:

Rezervația Națională Cheile Bicazului și Lacul Roșu – drumeții și natură din plin

În nordul țării, în județele Neamț și Harghita, se află Rezervația Națională Cheile Bicazului și Lacul Roșu. Drumul prin Cheile Bicazului este într-adevăr spectaculos și poate fi puțin intimidant, însă Peștera Neagră și Peștera Cascadă merită efortul. Lacul Roșu este cel mai mare lac montan natural din România, numele provenind de la Pârâul Roșu, care străbate straturi de oxizi și hidroxizi de fier. Împrejurimile lacului au o faună și o floră foarte bogată. Te poți plimba cu barca pe lac pentru o experiență autentică. În plus, dacă faci drumeții sa să vezi versanții din jur, s-ar putea să vezi animale precum râsul, capra neagră, lupul, cerbul și mistrețul.

Delta Dunării – un loc de poveste, perfect toamna

Toamna în Delta Dunării este o experiență pe care oricine ar trebui să o trăiască. Totul aici capătă noi dimensiuni și culori care variază în nuanțe de auriu, roșu și maro. În plus, toamna este momentul în care păsările migratoare își fac apariția și ai ocazia să vezi specii spectaculoase de păsări și nu numai. Tot aici se află Parcul Național Munții Măcinului, unde se pot face diverse trasee de drumeție și poți vedea floră și faună protejate prin lege, precum și Rezervația Naturală Valea Fagilor, ocupată în întregime de fagul dobrogean, unic în această regiune.

City Break în Munchen - parc de distracții și multe plimbări

Munchen este cu adevărat unul dintre cele mai frumoase orașe din Germania și are multe de oferit. Fie că vrei să te dai într-un roller coaster sau să participi la Oktoberfest, distracția este garantată. De fapt, este un eveniment prietenos pentru familii – dacă mergi devreme. În weekenduri și seara, locul devine foarte aglomerat și gălăgios.

Vizitează Grădinile Englezești

Englischer Garten, sau Grădinile Englezești, este cel mai mare parc urban din Europa, cu o suprafață de 3,73 km². Acest parc oferă multe activități pentru copii de toate vârstele. Vizitatorii pot însă închiria bărci cu vâsle pentru a explora lacul.

Bavaria Filmstadt

Dacă ești în căutarea unei atracții unice și prietenoase pentru familie, parcul tematic Bavaria Filmstadt este locul potrivit. Se află la 25 de minute de mers cu mașina sau aproximativ 45 de minute cu trenul din centrul orașului München. Aici te poți bucura de un tur ghidat al platourilor de filmare și poți descoperi universul filmului și televiziunii.

Chiar dacă nu găsești aici atracțiile clasice ale parcurilor tematice, precum roller coastere sau tobogane acvatice, te vei bucura cu siguranță de experiența inedită din lumea cinematografiei. De la cinematograful 4D unic, cu imagine 3D și sunet, până la jocurile de realitate virtuală și pachetele speciale pentru aniversările copiilor, există multe lucruri de explorat și de savurat.

Superfly

Superfly este un parc ce se întinde pe aproape 4.000 de metri pătrați, plin de atracții și activități palpitante, precum și provocări unice. Printre numeroasele aventuri oferite se numără trambulinele spectaculoase tip cascadă, traseul ninja plin de adrenalină, tiroliana, podul de luptă și multe altele. Diversitatea activităților și atracțiilor face din Superfly locul perfect pentru persoane de toate vârstele și nivelurile de abilități, unde oricine se poate distra și poate crea amintiri de neuitat. Se află la doar 20 de minute de mers cu mașina din centrul Münchenului sau aproximativ 45 de minute cu trenul.

Disneyland Paris – vacanța de vis pentru orice copil

Parcul tematic, situat în Marne-la-Vallée, este una dintre principalele destinații turistice din Europa, atrăgând peste 15 milioane de vizitatori în fiecare an. Complexul de 2.230 de hectare include două parcuri tematice și zeci de atracții, spectacole și restaurante.

Ține min te că în luna noiembrie, trei atracții majore de la Disneyland Paris — Voyages de Pinocchio, Phantom Manor și Snow White — vor fi închise.

Începând cu Pinocchio, această atracție clasică va fi închisă pe 3 noiembrie pentru renovare. Va rămâne închisă până pe 14 noiembrie, urmând să se redeschidă a doua zi.

Phantom Manor este, probabil, cel mai important nume dintre cele trei. Versiunea unică a faimoasei Haunted Mansion de la Disney a rămas una dintre cele mai populare atracții ale complexului european și este adesea considerată una dintre cele mai bune atracții Disney din toate timpurile. Această plimbare întunecată și misterioasă va fi și ea închisă în perioada 3 – 14 noiembrie.

În final, Snow White and the Seven Dwarfs va fi închisă pentru o scurtă renovare pe 17 noiembrie, urmând să revină pe 20 noiembrie.

