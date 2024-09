Cele mai spectaculoase parcuri de distracții din Europa și din lume. Unde poți petrece o vacanță de vis alături de familie

De-a lungul Europei și în întreaga lume, există parcuri tematice care fascinează prin spectacole impresionante, atracții palpitante și decoruri magice.

Cele mai spectaculoase parcuri de distracții din Europa și din lume

Universal Studios, Singapore

Cunoscut drept „unul dintre parcurile tematice unice din Asia”, Universal Studios Singapore se remarcă prin cele 24 de atracții situate în 7 zone tematice, care includ Hollywood, New York, Sci-Fi City, Far Far Away, Madagascar, The Lost World, și Ancient Egypt.

Aceste zone tematice spectaculoase oferă parcului o poziție unică în lume, confirmându-l drept unul dintre cele mai bune parcuri de distracții din lume.

Getty

Gardaland, Italia

Considerat a fi unul dintre cele mai bune parcuri de distracții din lume, Gardaland se află în nord-estul Italiei și oferă o călătorie incredibilă pentru toate vârstele. Pornește într-o aventură fantastică cu fântâna tematică de apă și atracțiile palpitante care includ Blue Tornado, Raptor, Magic Mountain, Sequoia Adventure, Oblivion – The Black Hole, și multe altele.

De asemenea, fiind unul dintre cele mai fascinante parcuri de distracții din lume, nu există niciun moment plictisitor în acest tărâm minunat.

Getty

Disneyland, Paris

Disneyland Paris este una dintre atracțiile clasice, fiind printre cele mai mari și celebre parcuri de distracții din lume. Temele incredibile precum Big Thunder Mountain și Pirates of the Caribbean sunt doar câteva dintre numeroasele surprize pe care nu trebuie să le ratezi când intri în cel mai vizitat parc tematic din întreaga Europă.

Pe lângă acestea, Disneyland oferă complexe de divertisment, un tur muzical al atracțiilor mondiale, roller coastere, magazine și multe altele. Fără îndoială, este considerat unul dintre cele mai bune parcuri de distracții din lume și este printre locurile populare de vizitat în Paris, nu doar pentru copii, ci și pentru adulți, scrie traveltriangle.

Getty

Pleasure Beach, Regatul Unit

Cei care caută motive să viziteze Marea Britanie vara nu pot găsi un motiv mai bun decât explorarea Pleasure Beach, Blackpool, care oferă o experiență unică pentru toți. Considerat a fi unul dintre cele mai bune parcuri de distracții din lume, Pleasure Beach prezintă spectacole legendare ca Hot Ice, Craig Cristian Ken Webster, Nickelodeon Land, și o selecție captivantă de roller coastere amețitoare, alături de spectacole atrăgătoare și reduceri uimitoare, făcându-l unul dintre cele mai bune parcuri de distracții din lume pentru a petrece o zi memorabilă cu familia.

Getty

Alton Towers, Regatul Unit

Deschis în 1980, Alton Towers din Marea Britanie este unul dintre cele mai spectaculoase parcuri de distracții din lume, care include un parc tematic, un parc acvatic, și un complex hotelier cu săli de tratament în Staffordshire, Anglia.

Temele tropicale din Caraibe, instalațiile de apă sau coasterul Master Blaster sunt doar câteva dintre atracțiile principale.

Getty

Disney’s Hollywood Studios, Orlando

Inspirat de Hollywood-ul anilor '30 și '40, Disney’s Hollywood Studios este unul dintre cele mai impresionante parcuri de distracții din lume, tematic pe filmele clasice.

Cele șase zone tematice, precum Hollywood Boulevard, Echo Lake, Streets of America, Animation Courtyard, Toy Story Land, și Pixar Place, parcul oferă experiențe spectaculoase.

Bucură-te de spectacole uimitoare, priveliști asupra Magic Kingdom, zboruri spațiale simulate în 3D, alături de experiențe culinare incredibile, și multe altele care fac din acest parc unul dintre cele mai spectaculoase parcuri de distracții din lume pentru toți.

Getty

Walt Disney World’s Magic Kingdom, Florida

Fiind unul dintre cele mai mari parcuri de distracții din lume, Walt Disney World’s Magic Kingdom este foarte popular în rândul turiștilor. Situat pe malul lacului Bay, aici poți întâlni personajele tale Disney preferate și să experimentezi Adventureland, Frontierland, Liberty Square, Fantasyland, Tomorrowland, și Castelul Cenușăresei, unde visele pornesc într-o călătorie magică în caravana aventurilor.

Magic Kingdom de la Walt Disney este un omagiu adus vieții lui Walter Elias Disney și organizației Walt Disney.

Getty

Efteling, Olanda

Efteling este un loc minunat pentru a retrăi amintirile copilăriei. De la atracții la carnavaluri, acesta găzduiește tot ce este distractiv și fantastic. Unele dintre atracțiile sale populare sunt Flying Dutchman, Pinocchio, Polka Marina, Half Moon, Baron 1898, Fata Morgana și Ravelin.

Aici poți asista și la cel mai mare spectacol acvatic din Europa.

Getty

Port Aventura, Spania

Port Aventura este unul dintre cele mai vizitate parcuri de distracții din lume, unde poți trăi o experiență captivantă explorând o întreagă lume a distracției, relaxării și gastronomiei.

Situat în inima Costa Dorada, Port Aventura este un parc tematic emblematic al Europei, bazat pe civilizații istorice (Mediterranean, Far West, Mexico, China, și Polynesia) și Sesame Street, alături de atracții incredibile cum ar fi King Khajuna, cel mai înalt tobogan din Europa. Ia în considerare acest parc atunci când cauți cele mai bune parcuri de aventură din lume.

Getty

Legoland, Danemarca

Un mini-oraș fascinant și o lume uimitoare făcută în întregime din cărămizi LEGO te așteaptă la Legoland, Danemarca, unul dintre cele mai atractive parcuri de distracții din lume pentru copii.

Experimentează urmărirea fantomelor în labirintul cu oglinzi fermecate, întâlnește-l pe omul de știință nebun, descoperă experimentele sale trăznite și multe altele. De asemenea, nu uita de snowmobilul uimitor unde poți zbura prin Polar Land, Lego Canoe, X-treme Racers, și multe roller coastere pentru copii și familii.

Getty

Walibi, Belgia

De la carnavalurile uimitoare ale Calamity Mine la atracțiile palpitante, Walibi este unul dintre cele mai bune parcuri de distracții din lume pentru prieteni și familie.

Cu 16 atracții senzaționale pentru copii, Walibi are o surpriză pentru toate vârstele, ceea ce l-a transformat într-unul dintre cele mai bune parcuri de roller coaster din lume. Unele dintre atracțiile captivante oferite de Walibi includ Staggering Werewolf, Vampire și Dalton Terror, Gold River Adventure, și Challenge of Tutankhamon, printre altele.

Getty

Tivoli Gardens, Danemarca

Tivoli Gardens este unul dintre cele mai vechi parcuri de distracții din lume, care a întâmpinat iubitorii de senzații tari încă din 1843.

Roller coaster-ul original al parcului, Rutschebanen, rămâne cel mai bun coaster din parc, cu o pistă care se împletește în jurul unui munte.

Alte atracții includ clădiri exotice dintr-un orient imaginar, teatru, standuri de muzică, restaurante, cafenele, grădini de flori și carusele.

Getty

Fuji-Q Highland, Japonia

Situat aproape de baza Muntelui Fuji și în mijlocul frumoaselor împrejurimi ale Parcului Național Fuji-Hakone-Izu, acesta este unul dintre cele mai spectaculoase parcuri de distracții din Japonia, atât pentru adulți, cât și pentru copii.

Pe lângă câteva atracții care au doborât recorduri, Fuji-Q are și alte atracții uimitoare, cum ar fi Fujiyama, Eejanaika, Tondemonai și câteva labirinturi și camere de puzzle.

Cu siguranță vei avea parte de momente de neuitat aici pentru că este unul dintre cele mai impresionante parcuri tematice din lume.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: