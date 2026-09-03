Pentru o zacuscă de pește reușită, peștele trebuie pregătit astfel încât să rămână fraged, iar legumele să formeze un sos bine scăzut. Iată cum să faci zacurscă de pește la tine acasă.

Ce este zacusca de pește și de unde provine

Zacusca de pește este o variantă a preparatului tradițional românesc, adaptată de comunitățile în care peștele este la ordinea zilei, iar pescuitul este principala activitate.

În rețeta tradițională, zacusca este pregătită din vinete și gogoșari, ardei roșii sau kapia copți, la care se adaugă ceapă și, în funcție de rețetă, roșii, morcovi sau ciuperci. Ingredientele sunt gătite împreună cu ulei și condimente, precum sare, piper și foi de dafin.

Zacusca de pește se este diferită doar pentru că are pește, iar rețeta vine din comunitățile de ruși lipoveni, pentru care peștele reprezintă un ingredient important în bucătăria tradițională. În această variantă, peștele este combinat cu legumele coapte și sosul de roșii, iar rezultatul este un preparat delicios.

Ce fel de pește se folosește pentru zacuscă

Pentru zacusca de pește poți să folosești mai mult de un sortiment de pește, însă rețeta pescărească se recomandă un pește cu carne fermă, care își păstrează textura după fierbere sau coacere. Pentru o cantitate de aproximativ 18-20 de borcane de 370 de grame, rețeta folosește 3 kilograme de pește, cântărit după îndepărtarea capului și a cozii.

În funcție de rețetă și de peștele disponibil, se pot folosi specii de apă dulce precum crapul, carasul sau știuca. Peștele trebuie curățat bine de solzi și intestine, iar capul și coada se îndepărtează înainte de preparare.

Pentru zacuscă, peștele este combinat cu legume precum ceapă, morcov, roșii bine coapte și ardei kapia. Important este ca peștele să fie proaspăt și să fie pregătit corespunzător înainte de a fi combinat cu legumele.

Ce ingrediente sunt necesare pentru zacusca de pește

• 2 kg pește

• 1.5 kg ardei gras roșu

• 600 g ceapă

• 250 g morcov

• 250 ml ulei

• 200 ml oțet de 9

• 250 ml de suc de roșii sau pasată de roșii

• sare, piper, frunze de dafin, cimbru

Cum se prepară zacusca de pește pas cu pas

Coace ardeii kapia pe jar sau pe plită. Presară-i cu sare și acoperă-i pentru a-i putea curăța mai ușor. După ce s-au răcit, îndepărtează coaja și cotorul, apoi taie-i mărunt.

Pune peștele la fiert în apă cu sare și oțet, folosind suficient lichid cât să îl acopere. Când carnea începe să se desprindă de pe oase, oprește focul și scoate peștele. Lasă-l să se răcorească puțin, apoi curăță-l cu grijă de toate oasele. Pentru oscioarele mici poți folosi o pensetă de bucătărie.

Rupe sau taie carnea de pește în bucăți mici, de aproximativ 1 cm. Dacă preferi o zacuscă mai fină, poți trece peștele prin mașina de tocat.

Toacă mărunt ceapa și morcovul și pune-le la călit în ulei. După ce ceapa s-a înmuiat, adaugă puțină apă sau din supa în care a fiert peștele și lasă legumele să fiarbă la foc mic.

Adaugă ardeii copți tocați și amestecă bine. Dacă vrei o compoziție mai fină, poți trece și ardeii prin mașina de tocat.

Toarnă sucul de roșii și adaugă sare, piper, foi de dafin și cimbru uscat, după gust. Amestecă și lasă compoziția să fiarbă până când sosul începe să se lege. Dacă este nevoie, mai adaugă puțină apă sau supă de pește. Ține cont că supa conține oțet, așa că nu adăuga prea multă pentru a nu obține o zacuscă prea acră.

Când sosul s-a îngroșat suficient, adaugă bucățile de pește. Amestecă ușor, ca să nu sfărâmi peștele, mai lasă zacusca să dea câteva clocote, apoi oprește focul.

Cum se pune zacusca de pește în borcane

Toarnă zacusca fierbinte în borcane curate și sterilizate. Folosește o pâlnie cu gura largă, astfel încât să poată trece și bucățile de pește. Înfiletează bine capacele.

Înfășoară borcanele în ziare și sterilizează-le la bain-marie timp de aproximativ 30 de minute, din momentul în care apa începe să fiarbă.

Scoate borcanele din apă cât sunt încă fierbinți și lasă-le să se răcească lent, acoperite cu o pătură groasă, până a doua zi. După ce s-au răcit complet, depozitează borcanele într-un loc răcoros, întunecat și uscat.