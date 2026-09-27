Un testament descoperit după 35 de ani stabilește că văduva este unicul moștenitor, iar rudele trebuie să restituie sumele obținute din vânzarea unei case și din lichidarea unor titluri. Este vorba și despre mai bine de un kilogram de aur. Valoarea totală se ridică la aproximativ un milion de euro, potrivit La Reppublica.

Testamentul, descoperit la câteva decenii de la întocmirea sa, a declanșat un conflict în întreaga familie. Cazul are loc în Mesagne, provincia Brindisi: un act public din 1990, rămas „adormit” în Arhiva Notarială, schimbă succesiunea legală deschisă în 2020. Acum, administratorul judiciar al văduvei solicită restituirea sumelor încasate. Litigiul a ajuns în fața unui judecător al Tribunalului Civil din Lecce.

În centrul poveștii se află un testament public care a rămas necunoscut timp de 35 de ani, iar descoperirea sa recentă ar putea obliga mai multe rude să restituie până la ultimul cent sumele obținute din vânzarea unui imobil și din lichidarea unor titluri.

Totul a început în 2020, când a murit un bărbat în vârstă, respectat și înstărit, care nu avea copii. Întrucât nu era cunoscută existența niciunui testament, a fost deschisă succesiunea legală.

Moștenirea a fost împărțită între văduvă și numeroase rude ale defunctului, printre care frați, surori și nepoți.

Ce scria în testament

Schimbarea radicală a situației a venit câțiva ani mai târziu. În urmă cu câteva luni, administratorul judiciar al văduvei a fost contactat de Arhiva Notarială Districtuală, iar adevărul a ieșit la iveală: în 1990, bărbatul se prezentase în secret la notar pentru a-și consemna ultimele dorințe.

Cuvintele scrise pe acel document nu lăsau loc de interpretări: „O numesc pe soția mea unicul meu moștenitor al întregii mele averi...”. Testamentul, valabil din punct de vedere legal, a schimbat complet succesiunea legală stabilită anterior.

Din punct de vedere juridic, rudele nu aveau drepturi asupra acelui patrimoniu.

Restul familiei trebuie să restituie banii

Situația a ajuns la un punct critic la începutul acestui an, când administratorul judiciar, prin intermediul avocatului Pasquale Tarantino, le-a transmis o notificare oficială tuturor coproprietarilor care participaseră la vânzarea imobilului, cerându-le restituirea imediată a sumelor încasate.

Acum, cazul se află în atenția judecătorului tutelar al Tribunalului din Lecce. Administratorul judiciar a depus o cerere prin care solicită autorizarea pentru inițierea unei acțiuni în instanță în vederea recuperării în solidar a sumelor datorate.

Dacă judecătorul va admite această abordare, reprezentantul văduvei ar putea solicita întreaga sumă de la unul singur dintre moștenitori, urmând ca acesta să încerce ulterior să recupereze partea care le revine celorlalte rude.

Situația este una dificilă atât din punct de vedere psihologic, cât și financiar pentru rudele defunctului. La ani de la întocmirea actului notarial, acestea s-au trezit în situația de a avea de plătit o sumă foarte mare pentru o moștenire pe care o considerau în mod legitim a lor, dar pe care un document uitat timp de 35 de ani a transformat-o într-o datorie neașteptată.