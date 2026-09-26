Băsescu: „Armata de manipulare și dezinformare a trecut la treabă”. Cum arată premierul ideal pentru „adevărații patrioți”

Potrivit fostului șef de stat, cel care l-a lansat, de altfel, în politica mare pe Siegfried Mureșan , premierul ideal pentru acești „adevărați patrioți” trebuie să fie unul care stâlcește limba română, nu are liceul terminat și căruia nu-i pasă de deficitul României.

Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru postul de prim-ministru a mobilizat imediat armata „adevăraților patrioți” care, înviorați de „vântul rece, siberian” ce-i animă mereu, au început să-l atace, practic cu acuzația că este bine școlit și respectat în instituțiile europene, a declarat sâmbătă fostul președinte Traian Băsescu.

„Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”

„Această desemnare ne enervează!

Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești.

Președintele a desemnat pentru funcția de prim-ministru un om bine școlit în România şi Germania şi deplin respectat la Bruxelles în instituţiile europene.

Cum să pui la București un premier care o să înceapă iar cu statul de drept, cu justiția independentă, cu lupta anticorpuție? Ne-a ajuns!

Armata de manipulare şi dezinformare a trecut imediat la treabă. Mureşan? Trădător, omul nemţilor, asociat cu mafia, nu apără România.

De la “adevăraţii patrioţi” aflăm că un bun premier pentru România ar fi un personaj având dificultăţi în utilizarea limbii române, dacă se poate fără diploma de bacalaureat şi eventual să-l doară în… de deficit.

Asta E!!!!!”, a scris Traian Băsescu sâmbătă pe pagina sa de Facebook.

Siegfried Mureșan a ajuns eurodeputat în 2014, candidând pe lista Partidului Mișcarea Populară, condusă de Traian Băsescu.