Băsescu: „Armata de manipulare și dezinformare a trecut la treabă”. Cum arată premierul ideal pentru „adevărații patrioți”

Stiri Politice
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Traian basescu pro tv 6

Desemnarea lui Siegfried Mureșan drept premier i-a revoltat pe „adevărații patrioți”, care nu suportă un om bine școlit și respectat în instituțiile europene și vor unul eventual fără bac, consideră fostul președinte Traian Băsescu. 

autor
Cristian Anton

Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru postul de prim-ministru a mobilizat imediat armata „adevăraților patrioți” care, înviorați de „vântul rece, siberian” ce-i animă mereu, au început să-l atace, practic cu acuzația că este bine școlit și respectat în instituțiile europene, a declarat sâmbătă fostul președinte Traian Băsescu.

Potrivit fostului șef de stat, cel care l-a lansat, de altfel, în politica mare pe Siegfried Mureșan, premierul ideal pentru acești „adevărați patrioți” trebuie să fie unul care stâlcește limba română, nu are liceul terminat și căruia nu-i pasă de deficitul României.

„Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”

Această desemnare ne enervează!

Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești.

Președintele a desemnat pentru funcția de prim-ministru un om bine școlit în România şi Germania şi deplin respectat la Bruxelles în instituţiile europene. 

Cum să pui la București un premier care o să înceapă iar cu statul de drept, cu justiția independentă, cu lupta anticorpuție? Ne-a ajuns! 

Armata de manipulare şi dezinformare a trecut imediat la treabă. Mureşan? Trădător, omul nemţilor, asociat cu mafia, nu apără România.

De la “adevăraţii patrioţi” aflăm că un bun premier pentru România ar fi un personaj având dificultăţi în utilizarea limbii române, dacă se poate fără diploma de bacalaureat şi eventual să-l doară în… de deficit.

Asta E!!!!!”, a scris Traian Băsescu sâmbătă pe pagina sa de Facebook.

Siegfried Mureșan a ajuns eurodeputat în 2014, candidând pe lista Partidului Mișcarea Populară, condusă de Traian Băsescu.

Cine este Siegfried Mureșan, europarlamentarul desemnat premier de Nicușor Dan. A fost lansat de Traian Băsescu

Sursa: StirilePROTV

Etichete: traian basescu, Siegfried Mureşan,

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Băsescu: „Armata de manipulare și dezinformare a trecut la treabă”. Cum arată premierul ideal pentru „adevărații patrioți”

Desemnarea lui Siegfried Mureșan drept premier i-a revoltat pe „adevărații patrioți”, care nu suportă un om bine școlit și respectat în instituțiile europene și vor unul eventual fără bac, consideră fostul președinte Traian Băsescu. 

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