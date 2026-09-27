Suveranul Pontif a oficiat ieri o slujbă în aer liber în Place de la Concorde, din inima Parisului, un loc simbol al republicii laice.

Potrivit estimărilor Vaticanului, 700 de mii de oameni au participat la punctul culminant al vizitei Sfântului Părinte în Franța, cu 100 de mii mai mulți decât s-a anunțat.

Aseară, Papa Leon a ajuns la Lourdes și s-a rugat la grotă unde, potrivit tradiției catolice, s-ar fi arătat de mai multe ori Fecioara Maria.

Inițial, 600 de mii de oameni s-au înscris pentru a participa la evenimentul din Place de la Concorde, dar organizatorii au extins zona destinată mulțimii, pe o distanță de 3 kilometri.

Traficul rutier a fost închis de-a lungul bulevardului Champs-Élysées și până dincolo de Arcul de Triumf.

Christopher Lamb, Paris: ”Oamenii au fluturat steaguri ale Vaticanului și ale Franței în timp ce Suveranul Pontif a coborât pe Champs-Elysees, oprindu-se pentru a binecuvânta bebeluși și copii. Unii s-au urcat pe umerii celor din jur sau chiar în copaci pentru a-l putea vedea mai bine pe papă când a sosit la liturghie. Primul papă american se bucură de o primire foarte călduroasă în timpul vizitei sale în Franța și a încercat în mod special să încurajeze Biserica Catolică din această țară. Unul dintre subiectele pe care le-a evidențiat este creșterea interesului tinerilor pentru catolicism, o temă centrală a vizitei sale”.

Place de la Concorde este inima Parisului, dar și un simbol al republicii franceze seculare.

Tocmai de aceea alegerea locului a fost criticată de susținătorii fermi ai laicității.

Organizatorii le-au răspuns că era singura zonă din capitala Franței care putea primi mulțimi atât de mari.

Papa Leon al 14-lea: ”Viețile noastre sunt fragile, vulnerabile și smulse din ghearele morții, dar sunt, de asemenea, minunate, miraculoase, capabile să se reînnoiască prin relațiile noastre și prin deschiderea către iubirea adevărată”.

După vizita la Paris, Papa Leon a ajuns aseară la Lourdes, celebrul loc de pelerinaj catolic din Munții Pirinei. Suveranul Pontif a participat la un moment de rugăciune în tăcere la grotă unde și-ar fi făcut apariția de mai multe ori Fecioara Maria.

Peste 150 mii de persoane sunt așteptate să participe la liturghia programată astăzi la sanctuar.