UPDATE: Informația publicată în premieră de Știrile ProTV a fost preluată la scurt timp de publicația slovenă 24ur.com. Arestarea expertului sloven stârnește un interes deosebit de mare în această țară, datorită notorietății sale.

Șpaga, de aproape o jumătate de milion de euro, susțin anchetatorii, ar fi legată de construirea în România a unuia dintre cele mai mari sisteme de stocare a energiei în baterii.

Mită de 450.000 de euro pentru un proiect energetic

Omul de afaceri din Slovenia este acuzat că, în interiorul unui contract încheiat în urmă cu doar câteva săptămâni, de construire a unui sistem masiv de stocare a energiei electrice la Gheorgheni, ar fi pretins nu mai puțin de 450.000 de euro plus TVA mită. Și asta pentru a-și asigura succesul afacerii ce tocmai a început să fie edificată.

Iar complice, spun procurorii anticorupție, ar fi un angajat al companiei românești implicate în construcția sistemului de stocare, cel care ar fi insistat pe lângă șefii săi să fie plătită șpaga, o șpagă despre care anchetatorii de la DNA spun că ar fi fost ascunsă la adăpostul unui contract de succes.

Afacerea a ajuns la DNA, iar cei doi au fost reținuți vineri seară, iar de câteva ore bune au ajuns în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă.

Cei doi au primit mandate de 30 de zile de la judecătorul de drepturi și libertăți.

Niciunul nu a putut fi contactat pentru a comenta acuzațiile, iar compania românească implicată în acest proiect spune că va emite un punct de vedere abia după ce va avea detalii despre acest scandal de corupție.