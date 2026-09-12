Zacuscă de ardei copți, gustul verii păstrat pentru iarnă. Rețeta simplă și aromată

Această rețetă este pe cât de simplă, pe atât de delicioasă și ușor de preparat. Presupune puțină răbdare pentru a coace ardeii, dar rezultatul va merita pe deplin. Iată cum se face zacusca de ardei copți.

Ce ardei sunt potriviți pentru zacuscă

Pentru zacusca de ardei copți, cele mai potrivite soiuri sunt ardeii kapia și gogoșarii. Ambele au pulpă cărnoasă, gust dulce și se coc bine.

Ardeii kapia sunt dulci și se curăță ușor după coacere. Pe de altă parte, gogoșarii au o aromă aparte și mai multă pulpă, ceea ce adaugă textură preparatului, așa că poți folosi jumătate gogoșari, jumătate ardei kapia.

Gogoșarii își păstrează bine aroma și devin mai gustoși după coacere, dar și contribuie la o zacuscă mai consistentă.

Când te uiți după ardei kapia și gogoșari, alege ardei bine copți, roșii, cărnoși și fără zone moi sau deteriorate. Ardeii cu multă pulpă și mai puțină apă sunt mai potriviți pentru zacuscă.

Cum se coc ardeii pentru zacuscă

Pentru zacuscă, ardeii kapia și gogoșarii trebuie copți până când coaja se înmoaie și se înnegrește pe alocuri, iar pulpa devine fragedă. Îi poți coace pe grătar, pe plită, pe flacăra aragazului sau în cuptor.

Spală ardeii și șterge-i bine înainte de coacere. Nu e nevoie să îi tai sau să îi cureți de semințe înainte. Așază-i pe grătar, plită sau direct pe flacără și întoarce-i pe toate părțile, astfel încât coaja să se coacă uniform și să se înnegrească pe alocuri.

Dacă folosești cuptorul, pune ardeii într-o tavă și coace-i la temperatură ridicată, întorcându-i din când în când.

După ce s-au înnegrit și coaja arată umflată, pune ardeii copți într-un vas și presară-i cu puțină sare. Acoperă vasul și lasă-i aproximativ 10-15 minute. Aburul format te va ajuta să îi cureți mai ușor.

Curăță fiecare ardei de coajă, cotor și semințe. Pune ardeii curățați într-o sită și lasă-i la scurs pentru a elimina excesul de lichid. După ce s-au scurs bine, toacă ardeii cu un cuțit sau trece-i prin mașina de tocat, în funcție de textura pe care o vrei pentru zacuscă.