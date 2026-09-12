Zacuscă de ardei copți, gustul verii păstrat pentru iarnă. Rețeta simplă și aromată

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Data actualizării:
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Puține legume sunt la fel de gustoase precum ardeiul copt, iar dacă îl transformi în zacuscă, obții gustul verii păstrat pentru iarnă. 

autor
Anca Lupescu

Această rețetă este pe cât de simplă, pe atât de delicioasă și ușor de preparat. Presupune puțină răbdare pentru a coace ardeii, dar rezultatul va merita pe deplin. Iată cum se face zacusca de ardei copți.

Ce ardei sunt potriviți pentru zacuscă

Pentru zacusca de ardei copți, cele mai potrivite soiuri sunt ardeii kapia și gogoșarii. Ambele au pulpă cărnoasă, gust dulce și se coc bine.

Ardeii kapia sunt dulci și se curăță ușor după coacere. Pe de altă parte, gogoșarii au o aromă aparte și mai multă pulpă, ceea ce adaugă textură preparatului, așa că poți folosi jumătate gogoșari, jumătate ardei kapia.

Gogoșarii își păstrează bine aroma și devin mai gustoși după coacere, dar și contribuie la o zacuscă mai consistentă.

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Când te uiți după ardei kapia și gogoșari, alege ardei bine copți, roșii, cărnoși și fără zone moi sau deteriorate. Ardeii cu multă pulpă și mai puțină apă sunt mai potriviți pentru zacuscă.

Cum se coc ardeii pentru zacuscă

Pentru zacuscă, ardeii kapia și gogoșarii trebuie copți până când coaja se înmoaie și se înnegrește pe alocuri, iar pulpa devine fragedă. Îi poți coace pe grătar, pe plită, pe flacăra aragazului sau în cuptor.

Spală ardeii și șterge-i bine înainte de coacere. Nu e nevoie să îi tai sau să îi cureți de semințe înainte. Așază-i pe grătar, plită sau direct pe flacără și întoarce-i pe toate părțile, astfel încât coaja să se coacă uniform și să se înnegrească pe alocuri.

Dacă folosești cuptorul, pune ardeii într-o tavă și coace-i la temperatură ridicată, întorcându-i din când în când.

După ce s-au înnegrit și coaja arată umflată, pune ardeii copți într-un vas și presară-i cu puțină sare. Acoperă vasul și lasă-i aproximativ 10-15 minute. Aburul format te va ajuta să îi cureți mai ușor.

Curăță fiecare ardei de coajă, cotor și semințe. Pune ardeii curățați într-o sită și lasă-i la scurs pentru a elimina excesul de lichid. După ce s-au scurs bine, toacă ardeii cu un cuțit sau trece-i prin mașina de tocat, în funcție de textura pe care o vrei pentru zacuscă.

Ce ingrediente se folosesc pentru zacusca de ardei copți

Ingrediente

•  1 kg ardei kapia

•  1,5 kg gogoșari

•  1 kg vinete

•  250 ml ulei de floarea soarelui

•  200 g ceapă

•  500 ml suc gros de roşii (bulion)

•  2 foi de dafin

•  2 linguriţe sare

•  1 linguriţă rasă piper măcinat

Cum se prepară zacusca de ardei copți

Începe prin a coace vinetele și ardeii, apoi lasă-i să se răcorească și curăță-i cu grijă. Cel mai gustos mod în care poți coace legumele este pe grătar cu cărbuni, dar dacă nu ai la îndemână, poți să o faci și în cuptor. Îndepărtează cotoarele și semințele ardeilor, apoi toacă-i mărunt.

După ce ai pregătit legumele, curăță și toacă ceapa și pune-o la călit în ulei, la foc mic.

Când ceapa s-a înmuiat, adaugă treptat ardeii copți și vinetele tocate. Lasă compoziția să fiarbă puțin după ce adaugi pe rând legumele și amestecă constant, ca să nu se prindă de fundul vasului.

La final, adaugă bulionul și frunzele de dafin. Condimentează cu sare și piper, după gust. Lasă frunzele de dafin în timpul fierberii pentru aromă, dar scoate-le înainte de a pune zacusca în borcane.

Fierbe zacusca la foc mic timp de câteva ore, amestecând regulat. Când s-a îngroșat, iar uleiul începe să se ridice la suprafață, zacusca este gata și o poți pune în borcane sterilizate.

După răcire, depozitează-le într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină.

De ce trebuie lăsată zacusca să fiarbă bine

Zacusca are nevoie de timp ca să scadă și să capete consistența puțin mai groasă. Zacusca trebuie să fie ca o pastă care poate fi întinsă ușor pe pâine, iar în funcție de preferințe, poți toca legumele mai mare sau le poți da prin mașina de tocat, dacă vrei o pastă mai fină.

E important să lași zacusca să fiarbă la foc mic, pentru că în timpul fierberii, apa din legume se evaporă, iar gusturile se concentrează și se combină.

Dacă o iei prea repede de pe foc, zacusca poate rămâne prea apoasă și se poate separa mai ușor. Las-o să fiarbă la foc mic și amestec-o din când în când, mai ales spre final, când compoziția devine mai densă și se poate prinde de fundul vasului.

Cum se pune zacusca în borcane

După ce zacusca a fiert suficient și a ajuns la consistența dorită, o pui cât este încă fierbinte în borcane curate și sterilizate. Folosește o lingură sau, mai ușor, o pâlnie cu gura largă, ca să nu murdărești marginile borcanelor.

Lasă puțin spațiu liber până la margine și șterge bine gura borcanului înainte să pui capacul. Înfiletează capacele cât mai bine, apoi așază borcanele într-o cratiță încăpătoare pentru sterilizare.

Toarnă apă în cratiță până ajunge aproximativ la nivelul conținutului din borcane și lasă-le să fiarbă la bain-marie. După sterilizare, scoate borcanele cu grijă și lasă-le să se răcească lent, acoperite cu un prosop gros sau o pătură.

După ce s-au răcit complet, verifică dacă toate capacele sunt bine închise și depozitează zacusca într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină.

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Etichete: zacuscă, ardei, legume, retete, borcan, conserve,

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