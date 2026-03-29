Urechi de lemn, ingredientul din bucătăria asiatică extrem de delicios. Ce sunt și cum se prepară

Acest tip de ciupercă este popular în bucătăria chineză și este cunoscut pentru textura sa crocantă și capacitatea de a absorbi aromele. În sine, nu are un gust puternic, dar, datorită structurii sale cu multe pliuri, reține foarte bine sosurile în care este gătită. Este un ingredient clasic în supa acru-iute, dar și în preparate chinezești precum stir-fry sau mu shu pork. Iată cum poți găti cu urechi de lemn și ce gust au.

Ce sunt urechile de lemn

Ciupercile „ureche de lemn” sunt ciuperci de culoare maro, de la închis la deschis, care arată ca o ureche mică și zbârcită. Se găsesc pe arbori și arbuști foioși, în special pe soc. Culegătorii le găsesc de obicei pe copaci căzuți sau în descompunere, unde cresc individual sau în colonii mari. Toamna este sezonul principal pentru această ciupercă, care preferă pădurile temperate și subtropicale, conform TheSpruce.

Crește în Australia, Asia, Europa și Africa și este un ingredient popular în bucătăria chineză. Deși varianta sălbatică este apreciată, poate fi cultivată și pe bușteni din rumeguș.

Denumirea vine de la aspectul ei, asemănător cu o ureche mică maro. Mai este cunoscută și ca „ureche de jeleu”, „kikurage” în Japonia și „hei mu-er” în China.

Cum se gătesc

De obicei se vinde uscată și trebuie rehidratată înainte de gătire. Se clătește ușor, apoi se pune într-un bol cu apă caldă până este complet acoperită. Se lasă aproximativ 30 de minute, până devine moale, flexibilă și își mărește volumul de 3–4 ori. După aceea, se îndepărtează părțile dure.

După rehidratare, se gătește ca o ciupercă proaspătă, dar nu se consumă crudă. Se recomandă opărirea sau gătirea la abur înainte de a fi adăugată în mâncare, dacă nu este pusă direct într-o supă fierbinte. Se poate lăsa întreagă sau tăiată, în funcție de preparat. În supe, de exemplu, este preferată în bucăți mai mari.

Este folosită mai ales pentru textura ușor elastică și capacitatea de a absorbi sosurile. Se potrivește în stir-fry, mu shu pork, ouă, salate, preparate cu tăiței sau orez.

Se combină bine cu: fasole neagră fermentată, sos de stridii, sos de soia, ghimbir, ulei de susan, ceapă, castravete, mazăre, tofu, fructe de mare, porc, ardei iute, cartofi și ouă.

Ce gust au urechile de lemn

Frumusețea ciupercilor „ureche de lemn” vine din textura lor elastică, crocantă și ușor gelatinoasă. În bucătăria chineză, textura alimentelor este foarte importantă.

Ca gust, nu au o aromă puternică. Dacă sunt consumate simple, pot avea o ușoară notă lemnoasă sau pământie. În schimb, absorb foarte bine condimentele, iar forma lor neregulată ajută la reținerea sosurilor.

De obicei, aceste ciuperci se găsesc uscate. Sunt ferme, elastice, ușoare și de culoare gri-negru. După ce sunt puse în apă, își măresc mult volumul și revin la forma inițială.

Se pun într-un bol mare și se acoperă cu apă rece. Se lasă aproximativ 2 ore până devin maronii, umflate, elastice și ușor translucide. Pot fi lăsate și peste noapte. Dacă este cald în bucătărie, se țin la frigider.

Dacă nu ai timp, poți folosi apă caldă și le lași aproximativ 20 de minute, dar varianta cu apă rece oferă o textură mai bună.

După rehidratare, se spală bine, frecând fiecare bucată pentru a elimina impuritățile din pliuri. Părțile tari se îndepărtează.