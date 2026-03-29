Urechi de lemn, ingredientul din bucătăria asiatică extrem de delicios. Ce sunt și cum se prepară

Găsită pe scoarța arborilor de soc, ciuperca „ureche de lemn” este o ciupercă care, în timpul creșterii, seamănă cu o ureche maro delicată.

Anca Lupescu

Acest tip de ciupercă este popular în bucătăria chineză și este cunoscut pentru textura sa crocantă și capacitatea de a absorbi aromele. În sine, nu are un gust puternic, dar, datorită structurii sale cu multe pliuri, reține foarte bine sosurile în care este gătită. Este un ingredient clasic în supa acru-iute, dar și în preparate chinezești precum stir-fry sau mu shu pork. Iată cum poți găti cu urechi de lemn și ce gust au.

Ce sunt urechile de lemn

Ciupercile „ureche de lemn” sunt ciuperci de culoare maro, de la închis la deschis, care arată ca o ureche mică și zbârcită. Se găsesc pe arbori și arbuști foioși, în special pe soc. Culegătorii le găsesc de obicei pe copaci căzuți sau în descompunere, unde cresc individual sau în colonii mari. Toamna este sezonul principal pentru această ciupercă, care preferă pădurile temperate și subtropicale, conform TheSpruce.

Crește în Australia, Asia, Europa și Africa și este un ingredient popular în bucătăria chineză. Deși varianta sălbatică este apreciată, poate fi cultivată și pe bușteni din rumeguș.

Denumirea vine de la aspectul ei, asemănător cu o ureche mică maro. Mai este cunoscută și ca „ureche de jeleu”, „kikurage” în Japonia și „hei mu-er” în China.

Cum se gătesc

De obicei se vinde uscată și trebuie rehidratată înainte de gătire. Se clătește ușor, apoi se pune într-un bol cu apă caldă până este complet acoperită. Se lasă aproximativ 30 de minute, până devine moale, flexibilă și își mărește volumul de 3–4 ori. După aceea, se îndepărtează părțile dure.

După rehidratare, se gătește ca o ciupercă proaspătă, dar nu se consumă crudă. Se recomandă opărirea sau gătirea la abur înainte de a fi adăugată în mâncare, dacă nu este pusă direct într-o supă fierbinte. Se poate lăsa întreagă sau tăiată, în funcție de preparat. În supe, de exemplu, este preferată în bucăți mai mari.

Este folosită mai ales pentru textura ușor elastică și capacitatea de a absorbi sosurile. Se potrivește în stir-fry, mu shu pork, ouă, salate, preparate cu tăiței sau orez.

Se combină bine cu: fasole neagră fermentată, sos de stridii, sos de soia, ghimbir, ulei de susan, ceapă, castravete, mazăre, tofu, fructe de mare, porc, ardei iute, cartofi și ouă.

Ce gust au urechile de lemn

Frumusețea ciupercilor „ureche de lemn” vine din textura lor elastică, crocantă și ușor gelatinoasă. În bucătăria chineză, textura alimentelor este foarte importantă.

Ca gust, nu au o aromă puternică. Dacă sunt consumate simple, pot avea o ușoară notă lemnoasă sau pământie. În schimb, absorb foarte bine condimentele, iar forma lor neregulată ajută la reținerea sosurilor.

De obicei, aceste ciuperci se găsesc uscate. Sunt ferme, elastice, ușoare și de culoare gri-negru. După ce sunt puse în apă, își măresc mult volumul și revin la forma inițială.

Se pun într-un bol mare și se acoperă cu apă rece. Se lasă aproximativ 2 ore până devin maronii, umflate, elastice și ușor translucide. Pot fi lăsate și peste noapte. Dacă este cald în bucătărie, se țin la frigider.

Dacă nu ai timp, poți folosi apă caldă și le lași aproximativ 20 de minute, dar varianta cu apă rece oferă o textură mai bună.

După rehidratare, se spală bine, frecând fiecare bucată pentru a elimina impuritățile din pliuri. Părțile tari se îndepărtează.

Proprietăți nutriționale și beneficii pentru sănătate

Ciupercile „ureche de lemn” sunt cunoscute pentru faptul că au un conținut scăzut de grăsimi și calorii, dar sunt bogate în proteine și alți nutrienți. Sunt o sursă bună de vitamine din complexul B.

100 de grame de ciuperci crude conțin:

•  7% din necesarul zilnic de vitamina B1 (tiamină)

•  16% din necesarul zilnic de vitamina B2 (riboflavină)

•  40% din necesarul zilnic de vitamina B5

•  6% din necesarul zilnic de vitamina B6

•  5% din necesarul zilnic de vitamina B9 (acid folic)

De asemenea, conțin minerale importante. La 100 de grame:

•  32% din necesarul zilnic de cupru

•  5% din necesarul zilnic de fier

•  8% din necesarul zilnic de magneziu

•  16% din necesarul zilnic de seleniu

•  6% din necesarul zilnic de zinc

Compușii bioactivi din ciupercile „ureche de lemn” sunt considerați a avea:

•  proprietăți antivirale, antibacteriene și antiparazitare, inclusiv împotriva bacteriilor Escherichia coli și Staphylococcus aureus

•  proprietăți antitumorale

•  efecte antiinflatorii și de reglare a sistemului imunitar

•  activitate anticoagulantă și efecte de protecție cardiovasculară

•  potențial în prevenirea diabetului, datorită fibrelor solubile

•  efecte de reducere a lipidelor

De obicei, lectinele și antioxidanții sunt compușii asociați cu aceste beneficii. Totuși, aceste efecte nu sunt neapărat evidente atunci când ciupercile sunt consumate în alimentație. Compușii bioactivi pot avea utilitate clinică mai ales atunci când sunt izolați și administrați în cantități mari, conform loseit,

Salată de ciuperci „ureche de lemn” cu ardei iute roșu, ceapă și coriandru

Această salată, des întâlnită în meniurile restaurantelor asiatice, este gustoasă, răcoritoare și foarte simplu de preparat (potrivită și pentru vegetarieni și vegani).

Rehidratează și spală ciupercile conform pașilor explicați anterior. Rupe-le pe cele mari în bucăți potrivite. Adu apa la punctul de fierbere și opărește-le aproximativ 5 minute. Scurge-le, apoi clătește-le sub apă rece.

Pentru salatele în stil chinezesc se folosește metoda „You Po” (turnarea uleiului fierbinte). Aceasta reduce gustul puternic al ingredientelor crude și intensifică aromele condimentelor.

Pune într-un bol rezistent la căldură: usturoi tocat, fulgi sau pudră de ardei iute și piper Sichuan măcinat. Încălzește ulei și toarnă-l peste. Adaugă sos de soia light, oțet de orez negru și puțin zahăr. Amestecă bine. Sosul poate fi folosit și pentru alte salate (ex: castraveți, varză chinezească), pentru carne sau ca sos pentru găluște.

Adaugă într-un bol mare: ciupercile, ceapă roșie tăiată subțire și ardei iute proaspăt. Poți adăuga și coriandru. Toarnă sosul peste și amestecă bine.

Poate fi consumată imediat sau lăsată la frigider pentru un gust mai intens, deoarece ciupercile vor absorbi mai bine sosul.

Poți folosi ciupercile urechi de lemn în orez prăjit chinezesc cu ou, în noodleși, combină-i cu omletă sau în mâncărurile asiatice preferate. Alternativ, poți face risotto cu urechi de lemn sau poți adăuga aceste ciuperci în salatele preferate.

Nu ai busuioc proaspăt, dar vrei un pesto gustos? Se poate foarte ușor, cu orice verdeață ai la îndemână. Din câteva ingrediente simple, poți obține un sos aromat, potrivit pentru paste, salate sau sandvișuri. 

În Feng Shui, fiecare locuință are o zonă asociată prosperității și abundenței. Modul în care este organizat acest spațiu poate influența energia casei și felul în care atragi oportunități financiare.

Sibiul este gazdă în aceste zile pentru „săptămâna gastronomică", un concept culinar care oferă meniuri deosebite, cu un preț fix.

Investiții finalizate, sănătate amânată" – partea a III-a. Licitații cu dedicație - o expresie intrată în folclor de ani de zile. Am văzut anchete penale, am aflat detalii despre cum se poate favoriza o firmă sau alta, există și condamnări. 

Meteorologii au emis Cod galben de precipitații până luni dimineață în mai multe județe din sud-estul României, iar la munte, peste 1600 m, vor fi ninsori viscolite cu depunere de 10–20 cm de zăpadă și vânt cu rafale de 60–70 km/oră.

Selecționerul echipei naționale de fotbal, Mircea Lucescu, a fost dus duminică dimineață de urgență la spital după ce i s-a făcut rău în baza de pregătire de la Mogoșoaia. 

