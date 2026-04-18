La Timișoara, Sorin Grindeanu și-a dat întâlnire cu membrii PSD din tot județul Timiș, să se asigure că toți vor vota luni retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan. Grindeanu i-a răspuns premierului de la distanță.

Ilie Bolojan, prim-ministrul României: ”În cămara aceea pe care o mai are gospodarul, atunci când deschizi ușa vezi că ai niște șoricei, niște șobolani care sunt ca niște rozătoare, care îți rod acele alimente și e foarte plastic, știți? Am aprins becurile”.

Sorin Grindeanu: ”Când te gândești să vinzi CEC Bank, Romgaz, Transgaz, Portul Constanța, Transelectrica, toate aceste companii, care sunt companii pe plus, profitabile, care aduc în fiecare an venituri și dividende la bugetul de stat, să încerci să vinzi aceste companii înseamnă să furi toată cămara, acesta este adevăratul șobolănism”.

Doar că Ilie Bolojan spune că vânzarea acţiunilor la companiile de stat este trecută în programul de guvernare, pentru care și PSD și-a dat acordul.

Ilie Bolojan, prim-ministrul României: ”Toate aceste companii care merg pe pierdere sunt subvenționate. Doar la Combinatul Oltenia anul trecut pierderile au fost de 200 de milioane de euro, de 1 miliard de lei”.

Luni, cei aproape 5.000 de lideri social-democrați din toată țara votează intern retragerea sprijinului pentru premier.

”Ce vrea PSD să obțină prin această mișcare?”

Sorin Grindeanu: ”Este cât se poate de clar că există o direcţie pe care PSD va merge şi anume este evident că, aşa cum suntem acum, în situaţia în care ne aflăm lucrurile nu mai pot continua”.

Naș la un botez în oraș, George Simion s-a cazat, întâmplător, la același hotel din Timișoara unde Sorin Grindeanu și-a adunat liderii din județ.

USR avertizează PSD că dacă iese de la guvernare va genera instabilitate care va duce la pierderi de fonduri europene, deprecierea leului, creșterea ratelor si scumpirea alimentelor.

Dominic Fritz, președintele USR: ”Este un semn de întrebare atât de mare. Ce vrea PSD să obțină prin această mișcare? Cu cine vrea PSD să facă un guvern? Dacă vor să facă alianță cu AUR, să spună de pe acum. Să fie sincer. Să știe și alegătorii AUR că PSD își dorește să meargă împreună”.

Între timp, PNL a anunțat o ședință internă marți dimineață, imediat după votul din PSD.