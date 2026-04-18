Una dintre cele mai mari stații de carburanți din România vinde, sâmbătă, litrul de motorină standard cu 8,63 lei. Este o scădere de 65 de bani fața de ziua precedentă.

Așadar, avem un preț de sub 9 lei pentru litrul de motorină, chiar aproape de 8,5 lei.

Corespondent PRO TV: „Am aruncat un ochi și la ceilalți comercianți. Majoritatea vând litrul de motorină cu 9 lei și 2 bani, extrem de aproape de pragul de 9 lei. Iată că în mai puțin de două săptămâni, avem o ieftinire a motorinei, cel mai utilizat carburant din România, cu 1,66 lei pe litru. Sunt scăderi de prețuri și la benzină. La stația peco în care ne aflăm litrul de benzină se vinde cu 8 lei și 7 bani, cu 30 de bani mai ieftin față de ziua de vineri. Și la ceilalți mari comercianți din România găsim benzină la sub 8 lei și 50 de bani per litru”.

Este a treia zi consecutivă de ieftiniri la motorină și benzină, pe fondul reducerii accizei și al corecțiilor de pe piața internațională a petrolului, mai ales că Iranul a deschis, vineri, Strâmtoarea Ormuz, motiv pentru care prețul barilului de petrol a scăzut cu 10 dolari.

Vedem dacă aceste ieftiniri vor continua și în zilele următoare, având în vedere că Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz.