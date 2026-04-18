Pe bulevardul Kisseleff s-a deschis „Bucharest Street Food Festival” - un festival plin de arome internaționale, muzică live și activități pentru toate vârstele. Iar din weekendul viitor, anumite artere vor fi doar pietonale.

La o furgonetă, baloanele de săpun s-au potrivit cu înghețata.

Fetiță: „E dulce și bună.”

Tată: „E preferata ei asta. A mai mâncat și îi place foarte mult, îi place și cum o face, cred că asta o atrage foarte mult. E vreme bună. Am stat atât în casă... simțeai nevoia să mai ieși și să mai socializezi.”

Corespondent Știrile PRO TV: „În capitală, termometrele arată la prânz 17 grade Celsius. Soarele strălucește, iar vântul suflă foarte ușor, așa că bucureștenii au ieșit la plimbare - pe jos, cu bicicleta sau cu trotineta. Cei care au ales să vină pe bulevardul Kiseleff sunt ademeniți de tot felul de gusturi și arome, din toate colțurile lumii.”

Unii nu s-au lăsat impresionați prea ușor de mâncare.

Reporter: „Ai mâncat ceva?”

Copil: „Un hotdog.”

Reporter: „Și nu ți-a plăcut?”

Copil: „Nu... a fost și cu muștar... a fost yack.”

Pe bulevardul Kiseleff a fost delimitată și o zonă verde, de relaxare, iar odată cu lăsarea serii încep concertele.

Intrarea la festival este gratuită.