La Berlin s-au adunat aproximativ 9.000 de manifestanţi, potrivit poliţiei. Printre vorbitorii la manifestaţia din capitala germană s-a numărat şi Luisa Neubauer, o cunoscută activistă în domeniul climei.

Sub sloganul "Apăraţi energia regenerabilă!", o alianţă de organizaţii de mediu a chemat la proteste în Berlin, Munchen, Hamburg şi Koln.

Organizatorii au raportat 24.000 de participanţi la manifestaţiile de la Berlin şi în jur 12.000 la Munchen. În total, în cele patru oraşe, 80.000 de persoane au ieşit în stradă, susţin aceştia.

La Munchen, manifestanţii au agitat pancarte prin care o acuzau pe ministrul economiei, Katherina Reiche, că pune în pericol succesul tranziţiei către energia regenerabilă şi că favorizează combustibilii fosili.

"Creşterea preţului la energie, crizele geopolitice şi regimurile autoritare ne arată cât de riscanţi sunt combustibilii fosili", au declarat organizatorii în încercarea de a convinge oamenii să se alăture demonstraţiei.

Ceea ce era necesar acum era o tranziţie mai rapidă către energia solară şi eoliană. Cu toate acestea, ministrul economiei Reiche şi o parte din blocul conservator de la guvernare îşi propun să încetinească acest proces, au afirmat ei.

Reiche este membru al partidului conservator Uniunea Creştin-Democrată al cancelarului german Friedrich Merz.

La Munchen, Martin Geilhufe, preşedintele filialei bavareze a organizaţiei ecologiste BUND, a descris pachetul de măsuri privind modernizarea sistemului energetic propus de Reiche drept "parte dintr-un atac general coordonat asupra naturii, mediului şi climei".

Guvernul german nu trebuie să pună frână dezvoltării energiei eoliene şi solare, a pledat acesta.