Priveliștea i-a convins pe mulți să se oprească pentru câteva minute doar ca să o admire în tihnă. Apoi au alunecat fericiți pe schiuri sau snowboard.

Tânăr: „Este soare, e superb, nu e nicio coadă, e liber! Vreme de primăvară, senzații de iarnă!”

Corespondent Știrile PRO TV: „La cota 2000, stratul de zăpadă măsoară aproape un metru. Aici, în golul alpin, sunt deschise opt pârtii. Zăpada încă rezistă, chiar dacă acum, la prânz, sunt patru grade cu plus.”

Mulți au ales muntele după ce au verificat prognoza. Irina și Octavian au venit tocmai de la Cluj.

Bărbat: „Sincer, noi suntem foarte fericiți că nu ne așteptam să fie condiții atât de bune. Noi am venit de la Cluj pentru asta! E gol.”

Femeie: „Ultima tură pe anul ăsta, nu ne putem plânge oricum, imediat vine vara, ieri am purtat pantaloni scurți.”

Dan este din București și a venit doar pentru o zi.

Reporter: „Cum ați decis să veniți la zăpadă?”

Bărbat: „Într-un mod surprinzător, nu am avut nimic de făcut, astrele s-au aliniat și am reușit să ajungem.”

Fată: „Voiam să vin la munte obligatoriu și, dată fiind vremea de la cota 2000, nu am putut să ratez pârtia.”

Reporter: „De unde ai venit?”

Fată: „De la Londra, stau în București și am dat o tură până la munte.”

Reporter: „Veniți special pentru schi?”

Bărbat: „În fiecare weekend! De obicei venim joi seara, vineri seara și stăm până mâine. Aș veni și în iunie, dacă s-ar schia, chiar și să fie zăpadă așa! E ca o ultimă gură de aer proaspăt până în decembrie.”

Alții au urcat pentru o plimbare scurtă.

Reporter: „Puțin bronz de primăvară?”

Femeie: „Da, supliment de vitamina D. Foarte frumos și relaxant, e prima dată când venim aici, din Galați.”

Unii au urcat ca să experimenteze două anotimpuri într-o zi. De pildă, la cota 1400, peisajul este cu totul diferit. S-au bucurat de el din sania alpină.

Femeie: „Am venit să distrăm copiii. Sunt înnebuniți după adrenalină, ca noi. Am profitat de vremea asta frumoasă. Avem două anotimpuri într-o zi, să știi că e plăcut.”

Administratorii domeniului schiabil spun că e posibil să se schieze chiar și de 1 mai, dacă vremea va permite.

Un abonament de o zi costă 230 de lei în weekend.