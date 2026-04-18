Plante din casă care pot fi periculoase pentru copii. Ce efecte toxice pot avea asupra celor mici

Când vine vorba de protejarea casei pentru un copil mic, există câteva lucruri evidente: să blochezi scările, să securizezi dulapurile și să acoperi prizele.

Dar există un aspect pe care s-ar putea să îl fi omis. Este important să te informezi despre diferitele specii de plante din locuința ta și să afli dacă pot fi toxice pentru copil. Iată câteva plante din care care pot fi periculoase pentru copii. De ce sunt unele plante periculoase pentru copii Toxinele naturale sunt compuși toxici produși în mod natural de organisme vii. Aceste toxine nu sunt dăunătoare organismelor care le produc, dar pot fi toxice pentru alte ființe, inclusiv pentru oameni, atunci când sunt ingerate. Acești compuși chimici au structuri variate și diferă ca funcție biologică și grad de toxicitate. Unele toxine sunt produse de plante ca mecanism natural de apărare împotriva prădătorilor, insectelor sau microorganismelor, sau ca urmare a infestării cu microorganisme, cum ar fi mucegaiurile, în condiții de stres climatic (de exemplu secetă sau umiditate extremă). Copiii sunt expuși frecvente la plante potențial toxice, mai ales copiii mici, care sunt curioși și pot băga în gură părți ale unei plante sau flori. Citește și Când este Înălțarea Domnului 2026. Tradiții și obiceiuri de respectat în această zi Cel mai adesea, intoxicațiile se întâmplă prin ingerarea unor părți de plantă, însă pericolul nu se rezumă doar la atât. Unele plante pot elibera toxine și când sunt atinse. Cele mai toxice plante de apartament pentru copii Nu există caracteristici comune de formă, culoare, miros sau gust care să diferențieze clar o plantă toxică de una netoxică. Totuși, ca regulă generală, plantele cu gust amar, miros neobișnuit, sevă lăptoasă sau semințe ori fructe roșii pot fi toxice. Iată ce plante să eviți în apartament dacă ai copii: Thevetia peruviana - „un altfel de leandru” Toate părțile plantei sunt toxice. Semințele sunt extrem de periculoase, dar și atractive pentru copii, fiind numite uneori „nuci norocoase”. Planta este veșnic verde, cu flori galbene în formă de pâlnie. Se găsește mai ales în zone calde sau în grădini de coastă. Este diferită de Nerium oleander, care este și el toxic.

Digitalis purpurea - Degețel roșu Toate părțile sunt toxice și pot afecta inima. Planta are tulpini înalte cu flori în formă de clopot, de la roz la mov sau alb, adesea cu pete în interior.

Specii de Euphorbia Seva acestor plante poate provoca dureri severe și leziuni oculare. Mai sunt cunoscute ca laptele câinelui.

Monstera Una dintre cele mai populare plante de apartament, monstera nu este o alegere potrivită dacă ai copii sau animale de companie. Conține cristale insolubile de oxalat de calciu, care pot provoca umflarea țesuturilor din gura animalelor.

Crinul păcii Crinii sunt cunoscuți ca fiind toxici pentru pisici, dar pot crea probleme și în casele cu câini sau copii mici. La fel ca monstera, conțin oxalat de calciu. Aspectul lor atrăgător îi face ușor de atins de către copii. La câini pot provoca dureri de stomac, dar pisicile sunt mai vulnerabile, deoarece toxinele pot duce la afectarea severă a rinichilor, uneori chiar fatală. Din acest motiv, nu sunt recomandați în locuințele cu animale sau copii.

Ficus elastica (planta de cauciuc) Este o plantă frecvent întâlnită în locuințe, dar toxică pentru copii și animale. Seva lăptoasă este iritantă pentru piele, lipicioasă și poate provoca vărsături dacă este ingerată.

Sansevieria (limba soacrei) Deși este ușor de întreținut, Sansevieria nu este recomandată în casele cu animale sau copii. Conține saponine, substanțe toxice care pot provoca inflamații, iritații, greață, vărsături și diaree atunci când sunt ingerate. Din acest motiv, este mai sigur să eviți această plantă dacă ai animale de companie și/sau copii.

Plante de grădină care pot pune copiii în pericol Anumite plante nu sunt toxice doar pentru copii, ci pentru toată lumea. Diferența este că cei mici nu sunt conștienți de pericole și sunt mai predispuși să atingă plantele sau chiar să le bage în gură și să le mănânce. Iată care sunt plantele toxice din grădină pe care ar trebui să le ții departe de copii. Zambile Deși arată spectaculos în natură, toate părțile zambilei sunt toxice și conțin glicozide care pot fi periculoase dacă sunt ingerate. În plus, sunt invazive și greu de controlat, ceea ce le face nepotrivite pentru grădini. Rhododendron Rhododendronul este o plantă populară, dar toxică. Toate părțile conțin substanțe care pot provoca iritații ale pielii și reacții severe dacă sunt ingerate: greață, dureri de stomac și slăbiciune. Cantitățile mici nu sunt, de obicei, periculoase, dar riscul există. Hortensie Deși este foarte apreciată în grădini, hortensia este toxică pentru copii. Poate provoca disconfort, dureri de stomac și reacții alergice. Conține substanțe precum hidrangina și chiar compuși asemănători cianurii. În cantități mari, poate duce la spitalizare. Lăcrămioare Lăcrămioara este o plantă decorativă frecvent întâlnită, dar periculoasă. Ingerarea chiar și a câtorva frunze poate fi fatală. Fructele pot fi confundate cu bomboane de către copii, conform idealhome. Narcise Toate părțile sunt toxice, de la bulb la floare. Narcisele pot provoca dureri abdominale, diaree și vărsături. Nu sunt letale în mod obișnuit, dar trebuie evitate. Lalele Conțin tulipalin, o substanță toxică ce poate provoca iritații și reacții la contact sau ingerare. Este recomandat ca lalele să fie manipulate cu mănuși și ținute departe de copii.

Simptomele intoxicației cu plante la copii Ingerarea plantelor toxice este frecventă, mai ales la copii. Consecințele clinice severe sau care pun viața în pericol sunt rare. Cele mai letale plante sunt și cele mai puțin întâlnite: cucuta de apă, semințele de datura (iarba dracului), ricinul, „mărgelele” de Abrus precatorius, aconitul, brândușa de toamnă și Nerium oleander, conform monservicepublic. Pot apărea efecte fiziologice la nivel gastrointestinal, cardiac, neurologic, respirator, dermatologic și hematologic. Ingerarea unor plante mai puțin obișnuite poate provoca convulsii severe, acidoză, necroză hepatică, bloc cardiac, hipotensiune, tahicardie sau hipertensiune. Simptome posibile: • Diaree • Greață, vărsături, salivare excesivă • Bășici • Dificultate la înghițire • Iritații în jurul gurii • Amețeală, paralizie • Eczeme • Pierderea vocii • Dificultăți de respirație • Erupții cutanate • Dureri abdominale, gastroenterită • Conjunctivită • Febră (posibilă) Ce faci dacă un copil a atins sau a ingerat o plantă toxică Dacă apar unul sau mai multe dintre simptome după contactul sau ingestia unei plante: • Apelează serviciile de urgență (112) • Descrie planta (tulpină, formă și culoare frunze, culoare fructe) Dacă copilul a atins planta: • Clătește bine zona afectată cu apă • Evită expunerea la soare • Cere sfatul unui medic înainte de a aplica creme sau unguente Dacă copilul ai ingerat planta: • Nu aștepta apariția simptomelor • Păstrează resturi din plantă pentru identificare • Nu provoca vărsături fără recomandarea medicului sau a unui centru de toxicologie Plante sigure pentru copii – opțiuni fără risc Nu toate plantele de apartament sunt toxice, așa că nu este cazul să îți faci griji. Iată câteva plante sigure pentru copii, pisici și câini. Totuși, nu ar trebui să le consume, dar dacă gustă din ele, nu vor avea probleme.

Cactus de Crăciun Cactusul de Crăciun este o plantă populară, cu flori colorate și forme neobișnuite. Pentru a înflori de sărbători, se reduce udarea cu 6–8 săptămâni înainte. Se udă doar când stratul superior de sol este uscat. Ferigă Boston Feriga de Boston preferă temperaturi mai scăzute și umiditate ridicată. Dacă frunzele devin galbene, are nevoie de mai multă umiditate. Se poate pulveriza zilnic sau ține lângă un umidificator. Violetă africană Se ține într-un ghiveci mic, se udă de jos și se fertilizează regulat. Frunzele nu trebuie udate direct. Peperomia Peperomia este ușor de întreținut, preferă lumină indirectă. Frunzele se pot arde la soare direct. Se udă când primii 2–3 cm de sol sunt uscați. Maranta leuconeura (Planta care se roagă) Planta care se roagă tolerează lumină slabă și udare neregulată. Are nevoie de umiditate ridicată, deci se pulverizează frecvent. Planta păianjen Foarte rezistentă. Pisicile sunt atrase de ea, dar nu este toxică. Dacă planta este afectată, poate fi suspendată. Fittonia Fittonia are frunze verzi cu nervuri albe distinctive. Preferă solul umed, mai ales toamna și iarna, când poate necesita udare mai frecventă.

