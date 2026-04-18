Dar, Iranul a anunțat că preia din nou „controlul strict” asupra Strâmtorii Ormuz, ca reacție la continuarea blocadei americane asupra porturilor iraniene.

După ce strâmtoarea a fost iarăși închisă au fost semnalate cel puțin trei situații când s-a tras, în direcția unor nave comerciale. Și cel puțin o navă port-container a suferit avarii după ce a fost lovită de un proiectil.

Apoximativ 800 de vase sunt blocate în Strâmtoarea Ormuz. Autoritățile iraniene interzic accesul presei străine. Dar un jurnalist de la CBS a reușit să le filmeze de aproape, îmbarcat, "sub acoperire" pe un vas pescăresc.

Imtiaz Tyab, CBS News: „Suntem abia la începutul călătoriei noastre și deja am văzut navă după navă, toate blocate aici, iar situația este așa de săptămâni întregi”.

La nici 24 de ore după ce ministrul de Externe de la Teheran declara că Strâmtoarea Ormuz este deschisă, forțele armate iraniene au anunțat că se închide din nou.

Crainic TV: „Atât timp cât Statele Unite nu pun capăt restricționării mișcării navelor, controlul strict al Strâmtorii Ormuz va continua. Statutul Strâmtorii Ormuz a revenit la situația anterioară - adică sub controlul strict al forțelor armate ale Iranului”.

Donald Trump: „Avem discuții foarte bune, în desfășurare. Merge foarte bine - au devenit cam obraznici, așa cum fac de 47 de ani. Au vrut să închidă din nou Strâmtoarea, așa cum au făcut de ani de zile; dar nu ne pot șantaja. Blocada navală va rămâne în vigoare și va produce efecte depline în ceea ce privește Iranul până în momentul în care tranzacția noastră cu Iranul va fi finalizată 100% și semnată în mod complet”.

Crainic TV: „Americanii, prin încălcările repetate ale angajamentelor, continuă acte de banditism și piraterie sub pretinsa denumire de "blocadă"”.

Sâmbătă dimineață, un convoi de petroliere și vase care transportă gaze naturale lichefiate începuse traversarea Strâmtorii Ormuz.

Ulterior, convoiul pare să se fi dispersat.

Câteva vapoare care au încercat să își continue deplasarea au fost întâmpinate cu focuri de avertisment de pe vase rapide ale Gardienilor revoluției. Cel puțin un vas port-container a fost lovit de un proiectil. A suferit pagube, dar nu au fost raportate victime.

Reporter: Dacă nu aveți un acord până miercuri, când expiră termenul pentru armistițiul, îl veți prelungi?

Donald Trump: Nu știu. Poate că nu. Poate că nu îl voi prelungi, dar blocada va rămâne. Așa că vom avea o blocadă și, din păcate, va trebui să începem din nou să lansăm bombe.

Sean Bell, analist de securitate Sky News: „Aici este locul unde sunt amplasate minele marine. Vasele americane care mențin blocada sunt aici, în Golful Persic. Americanii spun: "Noi suntem cei care controlăm strâmtoarea (Ormuz)". Iranul le răspunde: "Voi n-ați controlat niciodată Strâmtoarea, noi avem controlul". Iranienii încearcă să demonstreze că ei au pârghii pentru negocieri și încearcă să se poziționeze cât mai bine pentru discuțiile de pace”.

Pe de altă parte, liderul de la Casa Albă susține că Teheranul „a fost de acord cu totul”, inclusiv cu eliminarea celor 440 de kilograme de uraniu îmbogățit pe care le are Iranul. Trump se referă la rezervele de uraniu ca la „praf nuclear”, care ar reprezenta ce a rămas după bombardamentele americano-israeliene asupra instalațiilor nucleare ale Iranului.

Reporter: Când spuneți că Iranul a fost de acord să predea „praful nuclear”, ce înseamnă asta? Își distrug materialul nuclear?

Donald Trump: Nu.

Reporter: Îl predau? Ne puteți explica cum arată acel proces?

Donald Trump: Îl luăm noi. Îl luăm, foarte simplu. Îl luăm, da, cu (cooperarea) Iranului. Intrăm acolo, în Iran.

Reporter: Asta înseamnă că vom avea trupe la sol?

Donald Trump: Vom avea. Eu nu le numesc „trupe la sol" ale noastre. Îl vom prelua după ce acordul este semnat.