Obiceiuri simple care te ajută să economisești bani în 2026. Ce să schimbi în rutina ta pentru a strânge bani

Stiri Diverse
18-01-2026 | 15:15
economii pusculita
Shutterstock

Dacă economisirea banilor ți s-a părut mereu dificilă, stresantă sau pur și simplu nu funcționează, nu ești singur.

autor
Anca Lupescu

Mulți oameni intră într-un nou an hotărâți să își îmbunătățească situația financiară, dar ajung să se simtă blocați pentru că nu știu de unde să înceapă. Adevărul este că a economisi bani în 2026 nu necesită cunoștințe financiare avansate sau renunțarea la tot ce îți face plăcere. Este nevoie de un punct de pornire clar, obiceiuri realiste și o abordare mai blândă a modului în care îți gestionezi banii. Iată câteva obiceiuri simple care te ajută să economisești bani în 2026.

Obiceiuri zilnice care te ajută să economisești

Urmărește-ți cheltuielile

Monitorizarea zilnică a cheltuielilor te ajută să înțelegi unde se duc, de fapt, banii tăi. Momentele de tipul „a fost ieftin” se adună rapid, mai ales la supermarket sau în sesiunile de cumpărături online târzii. Când urmărești cheltuielile zilnic, nimic nu trece neobservat. Conștientizarea este primul pas spre schimbare.

Alocă zilnic un minut pentru bani

Un „minut pentru bani” înseamnă exact asta: un minut pe zi în care verifici soldul contului și bugetul. Cauți tranzacții neașteptate, plăți duplicate sau mici scăpări, înainte ca acestea să devină probleme mai mari, conform financielle. Un minut pe zi poate economisi ore de stres mai târziu.

Obiceiuri săptămânale legate de bani

Citește și
joburi AI inteligenta artificiala
Joburi pe care inteligența artificială nu le poate înlocui în 2026

Planifică mesele (fără rigiditate)

Alimentele sunt una dintre cele mai ușoare categorii în care se poate cheltui excesiv. Un plan săptămânal simplu te ajută să eviți comenzile de ultim moment și drumurile repetate la magazin.

Nu este nevoie să pregătești toate mesele în avans. Este suficient să ai o idee generală despre ce vei mânca în acea săptămână pentru a observa o diferență clară în cheltuieli.

Obiceiuri lunare legate de bani

Construiește un buget pe care chiar îl poți respecta

O dată pe lună, așază-te și creează un buget care reflectă viața ta reală. Analizează ce urmează, ce vrei să prioritizezi și unde trebuie să ajungă banii tăi.

Un buget bun nu este restrictiv. Este realist. Când bugetul se potrivește cu stilul tău de viață, șansele să îl respecți cresc considerabil.

Urmărește-ți averea netă

Averea netă nu este doar pentru cei bogați. Este una dintre cele mai bune metode de a vedea imaginea financiară de ansamblu, mai ales când jonglezi cu economii, datorii și obiective pe termen lung.

La început poate fi inconfortabil, mai ales dacă suma este negativă. Este în regulă. Monitorizarea înseamnă progres, nu perfecțiune, iar în timp devine unul dintre cele mai motivante obiceiuri pe care le poți construi.

Obiceiuri financiare anuale

Revizuiește asigurările și polițele

Reînnoirile de asigurări tind să treacă neobservate. O dată pe an, verifică ce asigurări ai, ce urmează să expire și dacă mai primesți un raport corect între cost și beneficii.

Abordarea proactivă îți oferă timp să compari oferte, în loc să reînnoiești în grabă la un preț mai mare.

Stabilește obiective financiare clare

Nu poți atinge obiective pe care nu le-ai definit. La începutul anului, stabilește câteva obiective financiare care chiar contează pentru tine, fie ele mari sau mici. Obiectivele clare dau sens obiceiurilor zilnice și lunare și te ajută să rămâi concentrat pe tot parcursul anului.

Câți bani ar trebui să economisești atunci când abia începi

Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac începătorii atunci când economisesc este să încerce să pună deoparte prea mult, prea repede. Acest lucru duce adesea la frustrare și la renunțare. Când ești la început, suma pe care o economisești este mult mai puțin importantă decât formarea obiceiului în sine.

Economisirea constantă a unei sume mici te ajută să îți construiești încrederea și demonstrează că economisirea este ceva ce poți menține. Scopul este să alegi o sumă care să ți se pară ușor de gestionat, nu apăsătoare. Dacă economisirea pare copleșitoare, este un semn că încerci să faci prea mult, prea devreme.

Pe măsură ce situația ta financiară se îmbunătățește sau încrederea ta crește, poți oricând să mărești suma economisită. A începe cu pași mici nu îți limitează progresul viitor; dimpotrivă, crește șansele de succes pe termen lung.

Cum să îți construiești un fond de urgență și de ce este important 

Dacă ești la început cu economisirea, unul dintre cele mai importante obiective este construirea unui fond de urgență. Acesta reprezintă bani puși deoparte special pentru situații neprevăzute, precum reparații auto, cheltuieli medicale sau schimbări bruște de venit.

Chiar și un fond de urgență relativ mic poate face o diferență majoră. Oferă liniște și te ajută să eviți folosirea cardurilor de credit sau a împrumuturilor atunci când apare o problemă. Faptul că știi că ai o rezervă financiară reduce stresul și face mai ușoară respectarea obiceiurilor de economisire.

Fondul de urgență ar trebui să fie ușor accesibil, dar păstrat separat de contul folosit pentru cheltuielile zilnice, astfel încât să fie disponibil atunci când chiar ai nevoie de el.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bani, cheltuieli, economii,

Dată publicare: 18-01-2026 15:15

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
GALERIE FOTO Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
Citește și...
Joburi pe care inteligența artificială nu le poate înlocui în 2026
Stiri Diverse
Joburi pe care inteligența artificială nu le poate înlocui în 2026

Într-o lume tot mai dominată de inteligența artificială, mulți angajați se întreabă ce îi așteaptă în viitor.

Frittata, omleta supremă. Cum se prepară rețeta originală și ce ingredient o face specială
Stiri Diverse
Frittata, omleta supremă. Cum se prepară rețeta originală și ce ingredient o face specială

Frittata este considerată de mulți „omleta supremă”, un preparat simplu, dar incredibil de versatil, care pune în valoare ouăle într-un mod spectaculos.

Horoscop săptămâna 19-25 ianuarie 2026. Transformări majore sub influența Vărsătorului
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 19-25 ianuarie 2026. Transformări majore sub influența Vărsătorului

Horoscopul săptămânii 19–25 ianuarie 2026 este marcat de o concentrare puternică de energii în zodia Vărsătorului, unde Soarele, Mercur, Venus, Marte și Pluton activează schimbări profunde la nivel colectiv și individual.  

Recomandări
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan
Stiri actuale
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace".

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Ianuarie 2026

02:18:46

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59