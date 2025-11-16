Târgurile de Crăciun din București 2025. Program, locații și surprize magice. Ce nu trebuie să ratezi iarna aceasta

Stiri Diverse
16-11-2025 | 17:31
Targ de Crăciun - București

În 2025, Bucureștiul devine un adevărat tărâm de poveste, cu târguri de Crăciun pline de lumină, tradiție și surprize. Fiecare locație aduce propria magie a sărbătorilor de iarnă.

autor
Anca Lupescu

Bucureștiul se pregătește să îmbrace din nou straiele de sărbătoare. Târgurile de Crăciun din 2025 se pregătesc să își deschidă porțile în Capitală și să își aștepte vizitatorii cu miros de vin fiert, colinde și standuri pline de produse tradiționale. Bucureștenii au la dispoziție mai multe târguri de Crăciun din care să aleagă în această iarnă. Iată care este programul, ce locații merită vizitate și ce surprize îi așteaptă pe cei care vor să trăiască magia Crăciunului în București.

Principalele târguri de Crăciun din București

În 2025, Bucureștiul va găzdui mai multe târguri de Crăciun, organizate în toate sectoarele orașului. Principalul târg de Crăciun este cel din Piața Constituției, un eveniment care are o tradiție de peste 17 ani. Ca și în 2024, acesta va fi în competiție cu târgul din Parcul Drumul Taberei

Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Piața Constituției va fi din nou locul de întâlnire pentru bucureștenii care vor să se bucure de târgul de Crăciun din centrul orașului. Aici vor fi amplasate peste 130 de căsuțe cu produse tradiționale, decorațiuni de sezon și suveniruri realizate de artizani din toate colțurile țării. Vor avea loc concerte și un brad imens de 30 de metri, similar celui din 2024.

Citește și
Seminte rodie
Cum să alegi rodia perfectă - mituri și adevăruri. Trucul pentru a recunoaște cele mai coapte și suculente fructe

West Side Christmas Market – Parcul Drumul Taberei

În Sectorul 6, Parcul Drumul Taberei găzduiește West Side Christmas Market, un târg care s-a remarcat anul trecut prin cea mai mare perdea de lumini din țară, lungă de peste 100 de metri. Vizitatorii se pot bucura și în 2025 de roata panoramică, patinoar, carusel, Căsuța lui Moș Crăciun și activități dedicate copiilor.

Târgul „Poveste de Crăciun” – Opera Comică pentru Copii

Opera Comică pentru Copii a deschis primul târg de iarnă din Capitală anul trecut. În 2024, ediția a adunat peste o sută de reprezentații de spectacole, zone tematice și activități pentru întreaga familie. Evenimentul revine și în 2025, cu noi decoruri și surprize pentru cei mici.

Programul târgurilor de Crăciun din România 2025

Marile târguri de Crăciun din România se pregătesc să își deschidă porțile în luna noiembrie și promit decoruri fabuloase, luminițe spectaculoase, activități diverse și multe bunătăți, dar și o mulțime de căsuțe cu diferite meșteșuguri și produse tradiționale. În plus, vor exista concerte și momente speciale atât la deschidere, cât și în alte zile precum 25 decembrie. Iată când se deschid târgurile de Crăciun din România:

Craiova

Târgul de Crăciun din Craiova are loc între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, conform anunțului Primăriei Municipiului Craiova. Tema din acest an este inspirată din povestea „Spărgătorul de Nuci”, iar decorurile, spectacolele și zonele tematice vor transforma centrul orașului într-un basm de iarnă.

Sibiu

Târgul de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai vizitate din România, va avea loc în perioada 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Piața Mare va găzdui din nou căsuțele artizanilor, scena de concerte și patinoarul și promite vizitatorilor un cadru de poveste.

Brașov

La Brașov, târgul de Crăciun își va deschide porțile în 30 noiembrie 2025, fiind organizat în trei zone: Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectorat. Evenimentul este foarte așteptat, mai ales că este unul dintre cele mai vizitate târguri de Crăciun din țară.

Timișoara

În vestul țării, Târgul de Crăciun din Timișoara va putea fi vizitat între 23 noiembrie 2025 și 7 ianuarie 2026. Piața Victoriei și Piața Libertății vor fi decorate cu lumini de sărbătoare, standuri cu produse locale și scene pentru concerte de sezon.

București

Capitala va găzdui Târgul de Crăciun din Piața Constituției în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie 2025. Va avea o roată panoramică, patinoar, scenă pentru spectacole și peste 130 de căsuțe cu produse tradiționale.

Târgu Mureș

Târgul de Crăciun din Târgu Mureș are loc în perioada 5 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026 și promite să își întâmpine vizitatorii cu decoruri speciale și căbănuțe cu diferite produse și obiecte artizanale.

Cât costă închirierea unei căsuțe la târgul de Crăciun din București

Închirierea unei căsuțe la Târgul de Crăciun din București din Piața Constituției presupune costuri semnificative, mai ales pentru comercianții care vor să vândă produse alimentare preparate pe loc.

Cea mai scumpă categorie este destinată mâncărurilor tradiționale gătite în locație precum sarmale, pomana porcului, fasole cu ciolan sau altele. Comercianții care au închiriat aceste standuri au scos din buzunare nu mai puțin de 40.000 de lei pentru întreaga perioadă a târgului.

A doua categorie, rezervată vânzării de băuturi, are o taxă de 35.000 de lei.

Pentru 25.000 de lei, pot fi închiriate căsuțele destinate produselor de tip fast-food și deserturilor, cum ar fi burgeri, hot-dog, cartofi prăjiți, clătite, gogoși sau langoși. Nu este permisă vânzarea băuturilor alcoolice.

Taxele variază în funcție de tipul de produse oferite, iar comercianții investesc destul de mult pentru a participa la un astfel de târg, de unde și prețurile mari pentru produse.

Anul trecut, românii au plătit în medie 15 lei pentru 100 g de cârnați, 15 lei pentru 100 g de ceafă afumată, 7 lei pentru 100 g de murături, între 7 și 10 lei pentru o apă plată, în funcție de stand, 15 lei pentru o cafea, 20-25 de lei pentru o ciocolată caldă și între 10 și 15 lei pentru o băutură răcoritoare.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: program, targ de craciun bucuresti, targ de craciun,

Dată publicare: 16-11-2025 17:31

Articol recomandat de sport.ro
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Citește și...
Cum să alegi rodia perfectă - mituri și adevăruri. Trucul pentru a recunoaște cele mai coapte și suculente fructe
Stiri Diverse
Cum să alegi rodia perfectă - mituri și adevăruri. Trucul pentru a recunoaște cele mai coapte și suculente fructe

Rodia atrage prin culoare și gust intens, dar nu toate fructele sunt la fel de bune. Câteva semne simple te pot ajuta să recunoști rodia perfect coaptă, plină de suc și aromă naturală.

Gest inconștient pe Autostrada A1. Un șofer care circula pe contrasens a scăpat miraculos fără accident
Stiri Diverse
Gest inconștient pe Autostrada A1. Un șofer care circula pe contrasens a scăpat miraculos fără accident

Inconștiență pe Autostrada A1, între Sibiu și Deva. Un șofer a fost filmat cum circulă pe contrasens și apare în fața unei mașini care mergea regulamentar pe a doua bandă.

Risotto – rețeta originală din Italia. Ingrediente și tehnici de preparare. Cum se face cremos și gustos acasă
Stiri Diverse
Risotto – rețeta originală din Italia. Ingrediente și tehnici de preparare. Cum se face cremos și gustos acasă

Risotto e una dintre mâncărurile care par complicate, dar în realitate totul stă în câteva gesturi mici.

Recomandări
România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari
Stiri Economice
România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari

România, un punct mic pe harta unei datorii publice globale uriașe. Datoriiile guvernelor din lumea întreagă a ajuns la 111 triliarde de dolari, în creștere față de anul trecut.

Șapte explozii în 30 de zile, nicio soluție. Expert: Românii rămân cu impresia că siguranța lor depinde de noroc și prudenţă
Stiri actuale
Șapte explozii în 30 de zile, nicio soluție. Expert: Românii rămân cu impresia că siguranța lor depinde de noroc și prudenţă

România a fost zguduită de o serie alarmantă de explozii şi incidente grave legate de gaze, soldate cu victime şi comunităţi întregi evacuate, dar soluţiile întârzie, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.

Clinica unde a murit fetița de doi ani susține că personalul medical nu știa că sediul nu avea autorizație
Stiri actuale
Clinica unde a murit fetița de doi ani susține că personalul medical nu știa că sediul nu avea autorizație

Clinica stomatologică din Bucureşti, unde o fetiţă de doi ani a murit după o anestezie generală, susţine că sediul în care a avut loc intervenţia avea aviz de funcţionare, dar autorizaţia sanitară era în curs de finalizare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 Noiembrie 2025

02:16:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 10

23:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28