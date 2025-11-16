Târgurile de Crăciun din București 2025. Program, locații și surprize magice. Ce nu trebuie să ratezi iarna aceasta

În 2025, Bucureștiul devine un adevărat tărâm de poveste, cu târguri de Crăciun pline de lumină, tradiție și surprize. Fiecare locație aduce propria magie a sărbătorilor de iarnă.

Bucureștiul se pregătește să îmbrace din nou straiele de sărbătoare. Târgurile de Crăciun din 2025 se pregătesc să își deschidă porțile în Capitală și să își aștepte vizitatorii cu miros de vin fiert, colinde și standuri pline de produse tradiționale. Bucureștenii au la dispoziție mai multe târguri de Crăciun din care să aleagă în această iarnă. Iată care este programul, ce locații merită vizitate și ce surprize îi așteaptă pe cei care vor să trăiască magia Crăciunului în București.

Principalele târguri de Crăciun din București

În 2025, Bucureștiul va găzdui mai multe târguri de Crăciun, organizate în toate sectoarele orașului. Principalul târg de Crăciun este cel din Piața Constituției, un eveniment care are o tradiție de peste 17 ani. Ca și în 2024, acesta va fi în competiție cu târgul din Parcul Drumul Taberei

Shutterstock

Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Piața Constituției va fi din nou locul de întâlnire pentru bucureștenii care vor să se bucure de târgul de Crăciun din centrul orașului. Aici vor fi amplasate peste 130 de căsuțe cu produse tradiționale, decorațiuni de sezon și suveniruri realizate de artizani din toate colțurile țării. Vor avea loc concerte și un brad imens de 30 de metri, similar celui din 2024.

West Side Christmas Market – Parcul Drumul Taberei

În Sectorul 6, Parcul Drumul Taberei găzduiește West Side Christmas Market, un târg care s-a remarcat anul trecut prin cea mai mare perdea de lumini din țară, lungă de peste 100 de metri. Vizitatorii se pot bucura și în 2025 de roata panoramică, patinoar, carusel, Căsuța lui Moș Crăciun și activități dedicate copiilor.

Târgul „Poveste de Crăciun” – Opera Comică pentru Copii

Opera Comică pentru Copii a deschis primul târg de iarnă din Capitală anul trecut. În 2024, ediția a adunat peste o sută de reprezentații de spectacole, zone tematice și activități pentru întreaga familie. Evenimentul revine și în 2025, cu noi decoruri și surprize pentru cei mici.

Programul târgurilor de Crăciun din România 2025

Marile târguri de Crăciun din România se pregătesc să își deschidă porțile în luna noiembrie și promit decoruri fabuloase, luminițe spectaculoase, activități diverse și multe bunătăți, dar și o mulțime de căsuțe cu diferite meșteșuguri și produse tradiționale. În plus, vor exista concerte și momente speciale atât la deschidere, cât și în alte zile precum 25 decembrie. Iată când se deschid târgurile de Crăciun din România:

Shutterstock

Craiova

Târgul de Crăciun din Craiova are loc între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, conform anunțului Primăriei Municipiului Craiova. Tema din acest an este inspirată din povestea „Spărgătorul de Nuci”, iar decorurile, spectacolele și zonele tematice vor transforma centrul orașului într-un basm de iarnă.

Sibiu

Târgul de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai vizitate din România, va avea loc în perioada 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Piața Mare va găzdui din nou căsuțele artizanilor, scena de concerte și patinoarul și promite vizitatorilor un cadru de poveste.

Brașov

La Brașov, târgul de Crăciun își va deschide porțile în 30 noiembrie 2025, fiind organizat în trei zone: Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectorat. Evenimentul este foarte așteptat, mai ales că este unul dintre cele mai vizitate târguri de Crăciun din țară.

Timișoara

În vestul țării, Târgul de Crăciun din Timișoara va putea fi vizitat între 23 noiembrie 2025 și 7 ianuarie 2026. Piața Victoriei și Piața Libertății vor fi decorate cu lumini de sărbătoare, standuri cu produse locale și scene pentru concerte de sezon.

București

Capitala va găzdui Târgul de Crăciun din Piața Constituției în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie 2025. Va avea o roată panoramică, patinoar, scenă pentru spectacole și peste 130 de căsuțe cu produse tradiționale.

Târgu Mureș

Târgul de Crăciun din Târgu Mureș are loc în perioada 5 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026 și promite să își întâmpine vizitatorii cu decoruri speciale și căbănuțe cu diferite produse și obiecte artizanale.

Cât costă închirierea unei căsuțe la târgul de Crăciun din București

Închirierea unei căsuțe la Târgul de Crăciun din București din Piața Constituției presupune costuri semnificative, mai ales pentru comercianții care vor să vândă produse alimentare preparate pe loc.

Cea mai scumpă categorie este destinată mâncărurilor tradiționale gătite în locație precum sarmale, pomana porcului, fasole cu ciolan sau altele. Comercianții care au închiriat aceste standuri au scos din buzunare nu mai puțin de 40.000 de lei pentru întreaga perioadă a târgului.

A doua categorie, rezervată vânzării de băuturi, are o taxă de 35.000 de lei.

Pentru 25.000 de lei, pot fi închiriate căsuțele destinate produselor de tip fast-food și deserturilor, cum ar fi burgeri, hot-dog, cartofi prăjiți, clătite, gogoși sau langoși. Nu este permisă vânzarea băuturilor alcoolice.

Shutterstock

Taxele variază în funcție de tipul de produse oferite, iar comercianții investesc destul de mult pentru a participa la un astfel de târg, de unde și prețurile mari pentru produse.

Anul trecut, românii au plătit în medie 15 lei pentru 100 g de cârnați, 15 lei pentru 100 g de ceafă afumată, 7 lei pentru 100 g de murături, între 7 și 10 lei pentru o apă plată, în funcție de stand, 15 lei pentru o cafea, 20-25 de lei pentru o ciocolată caldă și între 10 și 15 lei pentru o băutură răcoritoare.

