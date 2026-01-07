Patru localități din județul Alba nu au în continuare curent electric. Peste 200 de oameni „stau în întuneric”

07-01-2026
Autorităţile din judeţul Alba anunţă că, miercuri seară, patru localităţi sunt în continuare nealimentate cu curent electric şi se intervine pentru remedierea situaţiei.

Claudia Alionescu

ISU Alba anunţă că, miercuri seară, la ora 21.30, echipele de intervenţie încă acţionau pentru remedierea avariilor la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

”În prezent, mai sunt afectate 4 unităţi administrativ-teritoriale (UAT), cu un număr de 221 de utilizatori fără curent electric”, au precizat pompierii.

Aceştia sprijină echipele furnizorului de energie, utilizând generatoare şi autospecialele cu capacitate de trecere mărită (şenilate) pentru a asigura accesul echipelor tehnice în zonele greu accesibile, astfel încât defecţiunile să fie remediate în cel mai scurt timp.

​”În ceea ce priveşte starea drumurilor din judeţ, circulaţia se desfăşoară în condiţii de iarnă. Până la această oră nu sunt drumuri închise sau blocate, însă se acţionează preventiv cu utilaje de deszăpezire şi material antiderapant pe sectoarele de drum afectate de ninsori”, a mai transmis ISU Aba.

​Pompierii recomandă cetăţenilor să evite deplasările neesenţiale în zonele montane şi să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru condiţii de iarnă.

Ministrul Energiei a convocat, pentru joi dimineaţă, o nouă şedinţă a Comitetului Naţional Energetic pentru a analiza situaţia generată de căderile masive de zăpadă şi viscol.

curent electric, alba, localitati

07-01-2026

