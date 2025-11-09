Târguri de Crăciun 2025 în România. Ce orașe să vizitezi în perioada sărbătorilor de iarnă

Din mijlocul lunii noiembrie până la sfârșitul anului și chiar în prima parte a noului an, târgurile de Crăciun din România își așteaptă vizitatorii.

Luminile sclipitoare și delicatesele de sezon oferă o experiență magică. Iată ce program vei găsi la cele mai mari târguri de Crăciun 2025 din țară și care promit a fi cele mai spectaculoase anul acesta.

Cele mai populare târguri de Crăciun din România

Pregătește-te să intri într-o atmosferă de poveste pe durata sezonului de Crăciun cu târgurile tematice din întreaga țară. Orașele strălucesc de lumini, în timp ce mirosul de vin fiert, langoși și dulciuri specifice umplu străzile de mireasmă. În plus, vei descoperi o combinație specială de meșteșuguri, delicatese locale și magie de sărbători.

Cele mai populare târguri de Crăciun din România se găsesc în mai multe orașe precum București, Craiova, Sibiu sau Cluj.

În București, West Side Christmas Market din Drumul Taberei sau Târgul de Crăciun din Piața Constituției sunt printre cele mai populare, dar nu sunt singurele. Alt târg de Crăciun popular este Laminor Winter Wonderland.

Anul trecut, Târgul de Crăciun din București din Piața Constituției a oferit o ediție spectaculoasă. Târgul s-a desfășurat între 14 decembrie 2024 și începutul lunii ianuarie 2025. Vizitatorii au fost întâmpinați de un brad festiv impresionant, decorat cu ghirlande, globuri și luminițe, și de peste 130 de căsuțe de Crăciun care găzduiau meșteșugari din toate zonele țării, oferind produse tradiționale. În plus, au avut loc ateliere de creație pentru copii, un carusel, un trenuleț tematic și diverse activități pentru cei mici.

În Sibiu, târgul de Crăciun este în fiecare an un loc de neratat. Anul trecut a epatat prin roata panoramică de 22 de metri și prin activitățile dedicate copiilor precum caruselul sau sania virtuală.

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca este și el la fel de spectaculos. Fiind printre cele mai mari din țară, acest târg adună o mulțime de comercianți care oferă o gamă largă de produse, de la decorațiuni și cadouri, până la articole de meșteșugărit și costume populare tradiționale, dar și delicatese tradiționale și dulciuri de casă. De asemenea, copiii au la dispoziție o mulțime de activități din care să aleagă, inclusiv o sanie virtuală care te poartă pe drumul renilor spre casa lui Moș Crăciun din Laponia.

Târgul de Crăciun din Piața Sfatului din Brașov este și el printre cele mai așteptate evenimente ale sezonului rece. Adesea au loc spectacole și concerte, iar deschiderea târgului coincide adesea cu iluminatul festiv și inaugurarea bradului de Crăciun. La fel ca la alte târguri, producători locali și meșteșugari vor fi prezenți cu o mulțime de produse tematice.

Târgul de Crăciun din Timișoara este și el extrem de frumos. Aici au loc adesea concerte și orașul devine magic odată cu deschiderea acestui târg. În plus, anul trecut au existat activități variate în o mulțime de locații din oraș. Aici a fost amplasată anul trecut cea mai mare roată panoramică din România.

Târgul de Crăciun din Iași are loc în Piața Unirii și oferă vizitatorilor o experiență unică. Mai mult, anul trecut în cadrul târgului a existat un parc de distracții care a inclus „Orășelul Copiilor” și o roată gigantă. În 2024, târgul a fost împărțit în cinci tronsoane distincte.

Târgul de Crăciun de la Oradea este și el unul dintre cele mai frumoase din țară. De la căsuțe de lemn și luminițe festive, până la produse artizanale și atracții speciale, târgul oferă o mulțime de lucruri de făcut, de văzut, de cumpărat și de încercat.

Anul trecut, târgul a inclus și activități interactive, colinde și alte spectacole. Vizitatorii s-au putut bucura de prezența lui Moș Crăciun la căsuța lui de lângă bradul mare. De asemenea, târgul a avut o zonă de distracție dedicată celor mici, precum și multe alte surprize. Un patinoar de 480 mp a fost amplasat în Piața Ferdinand. La scena din Piața Unirii au avut loc spectacole festive, cu colinde românești și internaționale, dar și concerte susținute de numeroși artiști români.

destinatiaanului.ro

Programul și durata târgurilor

Târgurile de Crăciun din România încep încă de la jumătatea lunii noiembrie, deschizând porțile vizitatorilor în mai multe orașe. Iată calendarul oficial anunțat pentru 2025:

• Sibiu: 14.11.2025 – 04.01.2026

• Craiova: 14.11.2025 – 04.01.2026

• Cluj‑Napoca: 21.11.2025 – 01.01.2026

• Oradea: 28.11.2025 – 26.12.2025

• Timișoara: 23.11.2025 – 07.01.2026

• Iași: 30.11.2025 – 05.01.2026

• București, Piața Constituției: 29.11.2025 – 28.12.2025

• București, Parcul Drumul Taberei (West Side Christmas Market): datele urmează să fie anunțate (anul trecut: 28.11 – 27.12)

• București, Hala Laminor (Laminor Winter Wonderland): datele urmează să fie anunțate (anul trecut: 28.11 – 06.01)

• Sighișoara: 01.12.2025 – 04.01.2026

Și Sibiul se pregătește pentru o nouă ediție a târgului de Crăciun. Moș Crăciun va putea fi văzut în Piața Mare.

„După o ediție 2024 care a adus în oraș peste 500.000 de vizitatori și o expunere globală impresionantă, așteptările pentru acest an sunt mari. Ediția 2025 va fi una care pune accent pe autenticitate – atât în temele vizuale, cât și în experiențele propuse. Atmosfera târgului va reflecta identitatea locală și valorile culturale românești, transformând din nou Piața Mare într-un decor spectaculos și plin de emoție.

Pregătirile sunt deja în plină desfășurare: selecția expozanților a avut loc în luna mai, iar aceștia lucrează deja intens la produsele pe care le vor aduce la Sibiu – de la decorațiuni și cadouri artizanale, la delicii gastronomice și creații unicat. Expozanții sunt sufletul târgului, iar entuziasmul și atenția lor la detalii sunt esențiale pentru atmosfera unică pe care o creează an de an”, se arată pe site-ul târgului de Crăciun Sibiu.

destinatiaanului.ro

Sfaturi pentru vizitare

Există o mulțime de târguri de Crăciun în România pe care le poți vizita. Cele mai spectaculoase sunt cele din orașele mari precum București, Timișoara, Cluj sau Oradea.

Așadar, începe prin a decide care târg ți se potrivește cel mai bine. Din fericire, niciunul dintre principalele târguri nu dezamăgește, deci nu poți da greș.

Îmbracă-te bine

Dacă ai de gând să petreci mai multe ore la târgul de Crăciun sau să faci activități afară precum patinatul, asigură-te că te îmbraci bine ca să poți rezista.

Ia bani cash cu tine

Vei găsi o mulțime de căsuțe în care poți plăti cu cardul, dar s-ar putea ca la unele tarabe plata cu cardul să nu fie disponibilă. Așadar, ia cu tine niște bani cash ca să fii pregătit pentru orice situație.

Vizitează târgul la apus sau după

Târgurile de Crăciun nu sunt la fel de spectaculoase ziua. Întunericul oferă fundalul ideal pentru tarabele iluminate și pentru atmosfera târgului. Luminițele de Crăciun se văd cel mai bine după lăsarea serii. Totuși, târgurile devin mult mai aglomerate după apus, mai ales în weekend și după muncă.

Folosește transportul public

E greu să găsești parcare pe lângă târgurile de Crăciun, mai ales că majoritatea sunt în centrul orașelor. Din fericire, la principalele târguri de Crăciun din București dar și din alte orașe mari ale țării se poate ajunge ușor cu metroul (în cazul Capitalei) sau transportul în comun.

Așteaptă-te la prețuri mari

De la vin fiert până la dulciuri tradiționale sau preparate de iarnă, așteaptă-te la prețuri destul de piperate, așa că dacă vrei să profiți de bunătățile târgului, înarmează-te cu bani, dar și cu răbdare. Dacă mergi cu copiii, s-ar putea ca sumele pe care le vei cheltui să fie mai mari.

Fii răbdător

Nu cumpăra imediat orice vezi. Târgurile au multe tarabe interesante, iar dacă cumperi prea repede, s-ar putea să regreți. Fiecare târg are propriile tarabe, iar dacă nu găsești ceva pe placul tău într-un târg, s-ar putea să-l găsești în următorul.

Shutterstock

