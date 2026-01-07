Mesajul afișat pentru români de un magazin online popular din China, după taxa pentru coletele non-UE introdusă la 1 ianuarie

Fiți atenți când comandați produse de pe platformele din afara Uniunii Europene, pentru că vă puteți trezi cu un cost suplimentar.

De la 1 ianuarie a intrat în vigoare legea care prevede taxarea acestor colete, dacă au o valoare mai mică de 150 de euro.

Unii comercianți vor suporta taxa de 25 de lei, însă e posibil să mărească prețurile. Alții le cer direct clienților să o achite la finalul comenzii.

În plus, pot apărea tentative de fraudă, anunță specialiștii în comerțul online.

„Pentru comenzile de sub 177 de euro, se va aplica o taxă de manipulare de 5 euro” – acesta este mesajul afișat pe una dintre platformele online din China, care livrează milioane de colete către România. Taxa de manipulare este de fapt taxa pe care statul român o cere comercianților care livrează colete din afara Uniunii Europene. Atenție însă la tentativele de fraudă.

Femeie: „Cred că weekendul trecut am dat ultimele comenzi și pe Temu și pe Shein, dar n-am observat taxa. Am dat o comandă și eu și maică-mea undeva la 450-500 de lei.”

Cristian Movilă, Asociația Română a Magazinelor Online: „Dacă returnez coletul, taxa nu se returnează, iar dacă înlocuiesc produsul, adică dacă vreau un alt produs, altă mărime, pur și simplu înlocuiesc produsul, se mai plătește o dată taxa. E foarte important să nu plătim ceva suplimentar doar pentru că ne informează curierul în momentul în care ne livrează produsul. Noi trebuie să plătim întotdeauna atât cât am văzut pe site.”

Coletul este expediat din afara Uniunii Europene și ajunge în România, unde curierul verifică originea și valoarea.

Dacă valoarea lui este sub 150 de euro, aplică taxa logistică de 25 de lei, pe care o încasează de la vânzător sau platformă. Apoi livrează coletul destinatarului, iar ulterior declară și virează suma către ANAF.

Noua lege presupune o taxă de 5 euro pentru fiecare colet venit din afara Uniunii Europene, cu valoare declarată sub 150 euro, livrat către destinatari din România, indiferent unde are loc controlul la vamă în UE.

Corespondent Știrile PRO TV: „Firmele de curierat sunt obligate să țină evidența acestor colete, să raporteze situația la ANAF și să vireze banii la bugetul de stat. În caz contrar, pot primi amenzi de până la 10.000 de lei, iar dacă încasează taxa și nu o plătesc statului, fapta poate deveni infracțiune, pedepsită inclusiv cu până la cinci ani de închisoare.

Unele firme de curierat le-au trimis informări comercianților cu noile obligații și le-au cerut inclusiv liste zilnice cu comenzile taxabile și dovezile de plată. În jur de 300.000 de colete din Asia ajung zilnic în România.”

Fată: „Am avut și comandă la care să dau și un milion-două, dar să dau și zece milioane.”

Fată: „De cele mai multe ori mi-am luat țeapă. De ce? Nu a venit produsul comandat. Ți-a venit altceva, calitatea mai proastă? Da, calitatea mai proastă, altă mărime, nu produsul din imagine.”

Anul trecut, 4,6 miliarde de colete au intrat pe această cale în Uniunea Europeană, iar cifrele arată că aceste cumpărături online sunt în continuă creștere.

Peste 90% din comenzile de până în 150 de euro vin direct de la magazine și platforme din China.

