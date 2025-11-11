Cel mai mare târg de Crăciun din țară, în București. Care vor fi atracțiile principale

11-11-2025 | 19:45
Capitala se pregătește de sărbători, cu mai multe târguri de Crăciun. În Piața Constituției va fi cel mai mare din țară pentru că se va întinde pe 20.000 de metri pătrați, iar la Opera Națională vom intra în atmosfera piațetelor franțuzești.

autor
Ana Maria Barbu,  Valentina Neagu

Tema din acest an este muzica, așa că vom asculta de la colinde, până la arii celebre. Atmosfera de poveste va fi întregită de milioane de luminițe festive.

În total, capitala va avea 5 târguri de Crăciun.

Corespondent PROTV: „Târgul din Piața Constituției va începe pe 29 noiembrie și va ține până pe 28 decembrie. Este, de altfel, și cel mai mare târg din România. Aici va fi amplasat un brad înalt de peste 30 de metri, însă nu vor lipsi nici casa lui Moș Crăciun sau roata panoramică. Iar la fiecare pas vor fi peste 120 de căsuțe cu vin fiert, mâncare tradițională și turtă dulce.”

După o absență de 4 ani revine și târgul de la Universitate. Acolo o să găsiți rulote cu mâncare din toate colțurile lumii, dar și un carusel. Un al treilea târg va fi amenajat la Opera Națională.

targ Craciun
Atacul din Germania a schimbat atmosfera la Târgurile de Crăciun din Europa. Oamenii se tem: ”Aici, la târg, e aproape gol”

Corespondent PROTV: „Pe esplanada de la Operă se vor auzi ritmuri de muzică clasică, iar în locul luminițelor clasice de Crăciun, aici vor fi montate instalații cu note muzicale. De asemenea, specialiștii care au gândit decorul și căsuțele s-au inspirat din piațetele din Franța. Aici vor fi organizate și ateliere pentru copii.”

Alte târguri se deschid în Parcul Drumul Taberei și Piața Alba Iulia

Următoarele două târguri se vor deschide în Parcul Drumul Taberei, din Sectorul 6, și în Piața Alba Iulia din Sectorul 3.

În tot acest timp, 7 milioane de LED-uri vor împodobi orașul, alături de 70 de figurine 3D. Decorul a fost gândit împreună cu o echipă de specialiști.

Cerasela Călin, reprezentant Creart:Lucrăm de la prima ediție cu scenograful și președintele UNITER, Dragoș Buhagiar. Ne ajută în partea de decor, amplasament, astfel încât toată compoziția evenimentului să fie în aceeași direcție. Tema din acest an este muzica. Cromatica din acest an este roșul și verde, evident în spiritul sărbătorilor de iarnă.”

Și la Brașov se pregătește terenul pentru sosirea lui Moș Crăciun.

Corespondent PROTV:Bradul de Crăciun și-a ocupat deja locul în Piața Sfatului. Autoritățile spun că este cel mai mare brad natural din țară. Târgul se va deschide pe 30 noiembrie, iar până atunci orașul va fi decorat cu peste un milion de beculețe.”

În Europa, faimosul târg de la Viena, din fața Palatului Schönbrunn, care atrage anual milioane de turiști, primește deja oaspeți. Peste 100 de căsuțe cu dulciuri vor fi deschise până pe 6 ianuarie.

Sursa: Pro TV

