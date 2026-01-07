Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea petrolierului Marinera. Echipajul navei ar putea fi judecat

Parlamentarul rus Leonid Sluţki a denunţat confiscarea navei Marinera de către SUA drept „piraterie de secol XXI”, iar Ministerul de Externe rus a cerut eliberarea echipajului. Casa Albă a precizat că echipajul navei ar putea fi judecaţi.

Parlamentarul rus Leonid Sluţki, preşedintele comisiei pentru afaceri internaţionale a Dumei de Stat a Rusiei, a calificat confiscarea navei Marinera de către SUA drept un act de „piraterie de secol XXI”, în timp ce, potrivit agenţiei de ştiri TASS (unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului), Ministerul rus de Externe a cerut eliberarea cetăţenilor ruşi aflaţi la bord. Casa Albă a anunţat, în schimb, că aceştia ar putea fi judecaţi.

Sluţki a acuzat că acţiunea SUA încalcă dreptul maritim şi convenţiile Naţiunilor Unite. El a adăugat că referirile la regimul de sancţiuni nu pot fi o justificare pentru capturarea navei. „SUA acţionează din ce în ce mai mult în baza dreptului forţei, ignorând forţa dreptului”, a declarat deputatul.

Potrivit TASS, Ministerul rus de Externe a cerut eliberarea cetăţenilor ruşi aflaţi la bordul petrolierului confiscat miercuri de forţele SUA, care au beneficiat şi de sprijin britanic.

Ministerul rus de Externe a cerut ca cetăţenii ruşi aflaţi la bordul petrolierului confiscat să fie returnaţi „în patria lor”. MAE rus a solicitat SUA, de asemenea, să „asigure un tratament uman şi demn” cetăţenilor ruşi aflaţi la bordul petrolierului şi să nu „împiedice” întoarcerea acestora în Rusia.

Moscova monitorizează îndeaproape confiscarea navei Marinera de către SUA, a transmis TASS.

Nava sub pavilion rus, denumită iniţial Bella 1, a fost sancţionată de SUA în 2024 pentru că opera în cadrul unei „flote fantomă” de tancuri petroliere care transportau ilegal combustibil.

Luna trecută, forţele americane au încercat să intercepteze nava în apropierea Venezuelei, dar nu au urcat la bordul acesteia, după ce vasul a reuşit să evite abordarea. Rusia a depus ulterior o solicitare diplomatică oficială - după ce nava a apărut în registrul oficial al navelor ruseşti cu un nou nume – solicitând SUA să înceteze urmărirea.

Casa Albă: Președintele Trump „nu se teme”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că preşedintele Donald Trump „nu se teme” să continue confiscarea petrolierelor sancţionate, în ciuda îngrijorărilor că acest lucru ar putea agrava tensiunile cu Rusia şi China, relatează CNN. „El va aplica politica noastră care este cea mai bună pentru Statele Unite ale Americii”, a declarat ea reporterilor în timpul unei conferinţe de presă. „Asta înseamnă aplicarea embargoului împotriva tuturor navelor din flota fantomă care transportă ilegal petrol”, a spus Leavitt.

Declaraţiile Casei Albe au venit la câteva ore după ce armata americană a preluat controlul asupra a două petroliere, inclusiv nava sub pavilion rus pe care o urmărea de mai bine de două săptămâni. Ea a minimizat riscul ca acest lucru să provoace o escaladare a tensiunilor între SUA şi Rusia, argumentând că Trump menţine o relaţie bună cu preşedintele rus Vladimir Putin.

„Cred că aceste relaţii personale vor continua”, a spus ea, adăugând că Trump a clarificat că această confiscare a petrolierelor sancţionate este „politica acestei administraţii şi că nu se teme să o pună în aplicare”.

În plus, administraţia SUA ar putea aduce echipajul navei Mariner în Statele Unite pentru a fi judecat pentru posibile încălcări ale legii federale. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, e menţionat că a fost emis un mandat de arestare împotriva navei şi a echipajului său, ceea ce înseamnă că echipajul este acum supus urmăririi penale pentru orice încălcare relevantă a legii federale şi, dacă este necesar, va fi adus în Statele Unite pentru a fi judecat, a spus ea.

„Reţinerea din această dimineaţă a unui petrolier urmărit în Oceanul Atlantic de Nord a fost efectuată în conformitate cu un mandat federal. Această navă face parte din flota-fantomă a Venezuelei şi transporta petrol, încălcând sancţiunile. Statele Unite şi preşedintele nu vor tolera acest lucru”, a declarat Leavitt.

Moscova ar fi trimis un submarin ca să protejeze nava

Statele Unite au capturat petrolierul sub pavilion rus în Oceanul Atlantic, într-o operaţiune riscantă ce ar putea duce la o confruntare cu Kremlinul, mai ales că Moscova ar fi trimis un submarin pentru a proteja nava, scrie The Guardian.

Comandamentul SUA din Europa a declarat miercuri că a abordat nava Marinera pentru presupuse încălcări ale sancţiunilor, punând capăt unei urmăriri dramatice de două săptămâni, care a început în Caraibe şi s-a încheiat în Atlantic.

Postul public rus RT a publicat mai devreme două fotografii neclare care arătau un elicopter apropiindu-se de petrolierul Marinera, afirmând că era în curs o operaţiune.

Este prima capturare militară americană cunoscută a unei nave sub pavilion rus în istoria recentă şi este cea mai recentă demonstraţie a puterii şi influenţei militare americane, notează The Guardian.

Paza de Coastă a SUA a declarat miercuri că a interceptat separat un alt petrolier din flota-fantomă care se află sub sancţiuni, M Sophia, într-o operaţiune desfăşurată înainte de răsărit în Caraibe.

Marinera naviga în Atlantic între Islanda şi Marea Britanie, potrivit datelor de urmărire a navelor furnizate de MarineTraffic. The Wall Street Journal a relatat că mai multe elicoptere şi cel puţin o navă a pazei de coastă au fost utilizate pentru a prelua controlul asupra petrolierului. Marea Britanie a oferit sprijin Statelor Unite în această operaţiune, a declarat Ministerul Apărării de la Londra într-un comunicat.

Risc de tensiuni cu Moscova

Reacţia imediată a Kremlinului la confiscare a fost deosebit de discretă, Moscova părând să-şi continue eforturile de îmbunătăţire a relaţiilor cu Washingtonul, în speranţa de a-şi asigura favorurile în negocierile privind Ucraina, scrie The Guardian.

Ministerul Transporturilor din Rusia a declarat într-un comunicat că forţele americane au urcat la bordul navei în afara apelor teritoriale ale oricărui stat şi că s-a pierdut contactul cu aceasta. Ministerul a citat convenţia ONU din 1982 privind dreptul mării, care prevede că „niciun stat nu are dreptul să folosească forţa împotriva navelor înregistrate în mod corespunzător în jurisdicţiile altor state”.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a scris pe X: „Blocada petrolului venezuelean sancţionat şi ilicit rămâne ÎN VIGOARE – oriunde în lume”.

Urmărirea navei Marinera a început după ce aceasta s-a întors în Atlantic în timp ce călătorea din Iran spre Venezuela, încercând să evite blocada americană care viza petrolierele sancţionate care operau în apropierea apelor venezuelene.

Operaţiunea riscă să tensioneze relaţiile cu Vladimir Putin, venind într-un moment delicat, în timp ce negocierile pentru un potenţial acord de pace în Ucraina continuă şi după capturarea de către SUA a preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, un aliat de lungă durată al Kremlinului.

Reacția Ucrainei

Ministrul de externe al Ucrainei a declarat că Kievul salută capturarea petrolierului, adăugând că este un bun exemplu de cum să acţionezi împotriva Moscovei şi că demonstrează „conducerea fermă a preşedintelui Trump”. „Salutăm o astfel de abordare în relaţia cu Rusia: acţiune, nu teamă. Acest lucru este relevant şi pentru procesul de pace şi pentru apropierea unei păci durabile”, a scris Andrii Sîbiha pe X.

Nava face parte din aşa-numita flotă fantomă care transportă petrol pentru Rusia, Iran şi Venezuela. Ea a fost supusă sancţiunilor din partea SUA în 2024, pe baza acuzaţiilor că transporta marfă ilegală pentru o companie deţinută de Hezbollah.

Rapoartele iniţiale sugerează că petrolierul învechit era gol, fiind în drum pentru a prelua petrol venezuelean, înainte de a-şi schimba cursul. Chiar şi aşa, Moscova pare să fi depus eforturi considerabile pentru a proteja nava, ridicând întrebări cu privire la motivul pentru care este dispusă să rişte o confruntare cu Occidentul în această privinţă, potrivit News.ro.

Un traseu atipic

The Wall Street Journal a raportat marţi seara că marina rusă a trimis un submarin pentru a escorta petrolierul, sporind miza oricărei confruntări în Atlanticul de Nord.

În cele 24 de ore care au precedat operaţiunea, au fost observate multiple zboruri de supraveghere occidentale deasupra navei, inclusiv avioane de la bazele americane din Islanda şi avioane RAF Rivet Joint şi P-8 Poseidon din Marea Britanie, care sunt capabile să detecteze submarine.

Vasul părăsise Golful Oman în noiembrie, tranzitând canalul Suez şi strâmtoarea Gibraltar înainte de a traversa Atlanticul la începutul lunii decembrie. Pe măsură ce presiunea SUA asupra Venezuelei s-a intensificat – culminând cu capturarea lui Maduro – nava s-a oprit brusc în apropierea Caraibelor pe 15 decembrie şi a inversat cursul, îndreptându-se înapoi spre Europa.

Călătoria de întoarcere a navei Marinera peste Atlantic a fost extrem de atipică, potrivit experţilor în transport maritim. În loc să urmeze ruta obişnuită prin Canalul Mânecii, petrolierul a virat brusc spre nord, îndreptându-se spre zona oceanică dintre Islanda şi Irlanda.

Mihail ZvincIuk, un influent blogger militar cu legături strânse cu Ministerul Apărării din Rusia, a declarat că decizia de a schimba pavilionul navei sub jurisdicţie rusă cu puţin timp înainte de confiscarea acesteia a pus Moscova într-o poziţie extrem de incomodă. El a afirmat că această mişcare „creează un precedent pentru alte operaţiuni împotriva aşa-numitei flote fantomă a Rusiei, nu numai în Atlantic, ci şi în alte regiuni ale lumii”.

Datele din registru analizate de New York Times au arătat că cel puţin alte trei petroliere care au operat în apele venezuelene în ultimele săptămâni au fost rebotezate sub pavilion rus, indicând o tendinţă crescândă a Moscovei de a-şi extinde registrul la navele care fac obiectul sancţiunilor SUA. Această mişcare ar putea complica relaţiile dintre Moscova şi Washington într-un moment în care Trump şi-a manifestat frustrarea faţă de Putin din cauza continuării luptelor Rusiei în Ucraina, conchide The Guardian.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













