Prestaţie jenantă în tenisul profesionist. O jucătoare din Egipt a „reuşit” una din cele mai slabe evoluţii din istorie VIDEO

Jucătoarea egipteană de tenis Hajar Abdelkader a avut o prestaţie jenantă la Nairobi, într-un turneu ITF, pierzând în numai 37 de minute un meci în care a realizat doar trei puncte.

Jucătoarea germană Lorena Schaedel (locul 1206 WTA) a înfruntat-o la Nairobi, în primul tur al turneului ITF din capitala Kenyey, pe Hajar Abdelkader (21 de ani), din Egipt, jucătoare care primise un wildcard şi se afla la primul ei meci într-un turneu important.

Egipteanca a rezistat doar 37 de minute pe teren, câştigând doar trei puncte – două pe duble greşeli ale Lorenei, iar al treilea pe o greşeală neforţată a acesteia.

Îmbrăcată în tricou negru şi colanţi de aceeaşi culoare, Hajar a servit exact ca o jucătoare amatoare, aruncând mingea în aer şi lovindu-le de cele mai multe ori nesigur, comiţând 20 de duble greşeli. Egipteanca a returnat rar mingile trimise de Lorena Schaedel, iar fanii au sugerat că prestaţia jucătoarei de 21 de ani ar putea fi printre cele mai slabe din istorie.

Ça, c'est les ITF qu'on aime ! ???????? Wild card tableau principal de l'ITF 35K de Nairobi, au Kenya. ???????? L'Egyptienne Hajar Abdelkader jouait visiblement pour la première fois de sa vie au tennis. 0 et 0. 3 points gagnés (exploit vu son niveau).pic.twitter.com/pYnGSrSy24 — Tennis Legend (@TennisLegende) January 7, 2026

Au apărut şi întrebări despre modul în care Hajar Abdelkader a primit wildcard-ul pentru turneul ITF de la Nairobi, cunoscându-se faptul că Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA), interzice strict vânzarea de wildcard-uri la toate cele trei niveluri de tenis de turneu. Circuitul mondial ITF este cel mai scăzut dintre cele trei tipuri de turnee competitive pentru jucători profesionişti, după turneele WTA şi ATP şi Turneele Challengers.

