Un sărbătorit de Sfântul Ioan a primit cadou un buchet de pătrunjel. „Are o capră acasă, să-i dea de mâncare”

De Sfântul Ioan, peste două milioane de români își serbează onomastica. Obligați de nume să facă cinste și-au adunat prietenii și rudele și au stat ore întregi la povești și la glume.

Ei sunt mândri că se recomandă de-o viață cu un nume de sfânt care înseamnă ”Iubit de Dumnezeu”.

Un bărbat a încercat să se ascundă în ziua de nume, dar prietenii l-au scos în oraș.

Prieten: „I-am dat mesaj eu”.

Ion s-a resemnat și s-a conformat.

Bărbat: „O s-o cinstesc și eu pe sora mea și pe doamna mea”.

Răsfățat de gașca de prieteni, un Ion a primit un buchet de pătrunjel.

Prieten: „Are o capră acasă, să-i dea de mâncare”.

Corespondent PRO TV: „Sfântul Ioan i-a prins pe mulți sărbătoriți cu frigiderul gol după multe zile de mâncat pe la rude și alte câteva cu salate, ca să fie în formă acum, că sunt în centrul atenției. Lucru binevenit pentru restaurante, în a căror listă de rezervări apar toți apropiații lui Ion. Ceea ce nu-i de mirare. Este cel mai frecvent prenume din lume, cu variante adaptate în 80 de limbi”.

La fiecare masă e cel puțin unu Ioan, cu tot alaiul său.

Sărbătorit: „În Ardeal, Ioan îi nume de sfânt. Ion îi nume de slugă. Eu am ales varianta cealaltă”.

