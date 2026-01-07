Un sărbătorit de Sfântul Ioan a primit cadou un buchet de pătrunjel. „Are o capră acasă, să-i dea de mâncare”

Stiri Diverse
07-01-2026 | 20:20
×
Codul embed a fost copiat

De Sfântul Ioan, peste două milioane de români își serbează onomastica. Obligați de nume să facă cinste și-au adunat prietenii și rudele și au stat ore întregi la povești și la glume.

autor
Adriana Stere

Ei sunt mândri că se recomandă de-o viață cu un nume de sfânt care înseamnă ”Iubit de Dumnezeu”.

Un bărbat a încercat să se ascundă în ziua de nume, dar prietenii l-au scos în oraș.

Prieten: „I-am dat mesaj eu”.

Ion s-a resemnat și s-a conformat.

Citește și
Colete
Mesajul afișat pentru români de un magazin online popular din China, după taxa pentru coletele non-UE introdusă la 1 ianuarie

Bărbat:O s-o cinstesc și eu pe sora mea și pe doamna mea”.

Răsfățat de gașca de prieteni, un Ion a primit un buchet de pătrunjel.

Prieten:Are o capră acasă, să-i dea de mâncare”.

Corespondent PRO TV: „Sfântul Ioan i-a prins pe mulți sărbătoriți cu frigiderul gol după multe zile de mâncat pe la rude și alte câteva cu salate, ca să fie în formă acum, că sunt în centrul atenției. Lucru binevenit pentru restaurante, în a căror listă de rezervări apar toți apropiații lui Ion. Ceea ce nu-i de mirare. Este cel mai frecvent prenume din lume, cu variante adaptate în 80 de limbi”.

La fiecare masă e cel puțin unu Ioan, cu tot alaiul său.

Sărbătorit: În Ardeal, Ioan îi nume de sfânt. Ion îi nume de slugă. Eu am ales varianta cealaltă”.

Gestul făcut de o fată de 14 ani când părinții săi se certau violent. Cei doi sunt despărțiți

Sursa: Pro TV

Etichete: sarbatoare, sfantul ion,

Dată publicare: 07-01-2026 20:20

Articol recomandat de sport.ro
”Tancul” Rareș Toader a dezvăluit câte calorii consumă într-o zi: ”Am patru mese principale”
”Tancul” Rareș Toader a dezvăluit câte calorii consumă într-o zi: ”Am patru mese principale”
Citește și...
Mesajul afișat pentru români de un magazin online popular din China, după taxa pentru coletele non-UE introdusă la 1 ianuarie
Stiri Diverse
Mesajul afișat pentru români de un magazin online popular din China, după taxa pentru coletele non-UE introdusă la 1 ianuarie

Fiți atenți când comandați produse de pe platformele din afara Uniunii Europene, pentru că vă puteți trezi cu un cost suplimentar.

Bucurie de Sfântul Ioan pentru copiii din Iași. Asociația părintelui Damaschin a organizat o petrecere-surpriză
Stiri Diverse
Bucurie de Sfântul Ioan pentru copiii din Iași. Asociația părintelui Damaschin a organizat o petrecere-surpriză

De Sfântul Ioan, Asociația Umanitară Glasul Vieții a organizat o petrecere pentru copii în Iași, iar toți participanții, indiferent dacă poartă acest nume sau nu, au primit dulciuri și cadouri.  

Ce fac localnicii din Tălmăcel de Sf. Ioan ca să le meargă bine în 2026. Obicei vechi de 100 de ani
Stiri Diverse
Ce fac localnicii din Tălmăcel de Sf. Ioan ca să le meargă bine în 2026. Obicei vechi de 100 de ani

Un obicei aparte de Sfântul Ioan se păstrează, de mai bine de o sută de ani, în satul Tălmăcel din județul Sibiu.

Recomandări
„Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării
Stiri Politice
„Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării

Președintele Nicușor Dan intenționează să înființeze la Cotroceni un departament special care să se ocupe de combaterea dezinformării și de ”fake-news”. Această secție va fi în coordonarea sa, au precizat surse oficiale pentru Știrile Pro TV.

Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO
Stiri externe
Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO

Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela.

Rogobete: Nu poți spune că statul te plătește prost, dacă stai 3 ore la spitalul public și restul zilei lucrezi în privat
Stiri actuale
Rogobete: Nu poți spune că statul te plătește prost, dacă stai 3 ore la spitalul public și restul zilei lucrezi în privat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit marți seară despre fenomenul medicilor care nu respectă programul din spitalele publice, desfășurând în paralel activități și în clinici private.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 07 Ianuarie 2026

55:56

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59