Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău

Stiri Economice
07-01-2026 | 20:00
×
Codul embed a fost copiat

Vremea geroasă din 2026 a dus la creșterea consumului de gaze, pentru că oamenii și-au încălzit locuințele permanent, mai ales că au fost și multe zile libere.

autor
Florentina Bălășoiu

Pentru a acoperi cererea, furnizorii au apelat la gazele din depozite, iar volumele extrase au ajuns să fie ușor mai mari decât producția curentă. Tarifele pentru gaze sunt încă reglementate, dar autoritățile se pregătesc să renunțe la plafonare. Guvernul promite însă o tranziție controlată și are în plan măsuri pentru sprijinul consumatorilor vulnerabili.

De la la începutul anului, centralele termice din locuințe au mers neîntrerupt. Asta a dus la un consum mai mare de gaze, de aproximativ 500 GWh pe zi, acoperit din producția internă, depozite și importuri.

Astfel de variații sunt normale pentru sezonul rece, iar România are totuşi o iarnă mai blândă decât alte state europene.

Eugenia Gusilov, expert energie: Dacă comparăm cu acum 4 ani, consumul a scăzut în medie cu 20%, între 19 și 24% față de cât se consuma în România, înainte de criza energetică din 2022. Dacă comparăm cu ce s-a consumat înainte de debutul gerului și a frigului, pentru că frigul a venit cu întârziere, am avut o toamnă relativ blândă, e normal să sară consumul în zilele în care e mai frig”.

Citește și
ruginoasa
Tradiționala bătaie de la Ruginoasa de Anul Nou, oprită de jandarmi cu gaze lacrimogene pentru a preveni violențele

Un alt motiv pentru consumul redus este scăderea activității industriale. Exporturile mai slabe și încetinirea economiei europene, în special în Germania, au redus cererea de gaze din industrie.

Așteptările după liberalizare

În România, prețul gazului este plafonat până la finalul lunii martie, dar imediat ce piața va fi liberalizată furnizorii ar putea fi tentați să crească tarifele pentru a compensa pierderi percepute în trecut, spun specialiștii. Oficialii din Ministerul Energiei au în plan introducerea unui mecanism de protecție și acordarea unor ajutoare de stat.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Scopul este ca la 31 martie, când va fi eliminat plafonul prețului la gaze naturale, românii să plătească aceleași prețuri care sunt astăzi în piață, pe o formulă foarte simplă la care lucrez acum cu toți operatorii noştri.”

Pe de altă parte, liberalizarea vine la finalul sezonului rece, ceea ce atenuează impactul asupra consumatorilor. Deși furnizorii își vor ajusta prețurile la gaze, specialiștii din domeniu estimează că majorările vor fi moderate și nu vor depăși 10 - 20 la sută.

Începând cu 2027, România ar putea ajunge într-o poziție privilegiată, după ce vor începe exploatările la zăcămintele Neptun Deep, în Marea Neagră, și Caragele, din Buzău.

Eugenia Gusilov, expert energie: „Cu gazul care ar trebui extras din Marea Neagră şi România se va confrunta cu un surplus de gaz, şi atunci prețul, firesc, ar trebui să ducă din nou în jos și să avem un preț mai mic, cu ce vor avea țările din jurul nostru.

În primele zece luni din anul trecut, producția din țară a scăzut cu 1,2%, în timp ce importurile au crescut cu 65%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

În prezent, depozitele de gaze naturale sunt umplute la un nivel de peste 70%, asigurând siguranță în alimentare. 

Sursa: Pro TV

Etichete: depozit, gaze naturale, consum, iarna,

Dată publicare: 07-01-2026 19:32

Articol recomandat de sport.ro
”Tancul” Rareș Toader a dezvăluit câte calorii consumă într-o zi: ”Am patru mese principale”
”Tancul” Rareș Toader a dezvăluit câte calorii consumă într-o zi: ”Am patru mese principale”
Citește și...
Facturile la gaze, din 2026: ce se întâmplă cu plafonarea și de ce prețurile devin din ce în ce mai greu de anticipat
Stiri actuale
Facturile la gaze, din 2026: ce se întâmplă cu plafonarea și de ce prețurile devin din ce în ce mai greu de anticipat

După reliberalizarea pieței de energie electrică în 2025, anul 2026 ar putea aduce și reliberalizarea pieței gazelor naturale pentru consumatorii casnici din România.

Tradiționala bătaie de la Ruginoasa de Anul Nou, oprită de jandarmi cu gaze lacrimogene pentru a preveni violențele
Stiri actuale
Tradiționala bătaie de la Ruginoasa de Anul Nou, oprită de jandarmi cu gaze lacrimogene pentru a preveni violențele

Jandarmii mobilizaţi miercuri în comuna Ruginoasa, pentru a preîntâmpina violenţele cu ocazia ciomăgelii dintre grupurile de localnici, manifestare tradiţională de Anul Nou în localitate, au trebuit să facă uz de gazele lacrimogene.

De la bănci, până la gaze și sănătate: inteligența artificială înlocuiește oamenii, iar interacțiunea directă devine un lux
Stiri Sociale
De la bănci, până la gaze și sănătate: inteligența artificială înlocuiește oamenii, iar interacțiunea directă devine un lux

Dacă aveți o problemă medicală, bancară ori aveți nevoie de expertiză unui specialist în servicii de gaze sau electricitate e tot mai greu în zilele de sărbătoare să cereți ajutorul unei persoane în carne și oase.

Explozia din Rahova. CL Sector 5 a aprobat decontarea cheltuielilor pentru rebranşarea oamenilor la curent şi gaze
Stiri actuale
Explozia din Rahova. CL Sector 5 a aprobat decontarea cheltuielilor pentru rebranşarea oamenilor la curent şi gaze

Consiliul Local Sector 5 a aprobat marţi decontarea cheltuielilor pentru rebranşarea la energia electrică şi gazele naturale a familiilor afectate de explozia care a avut loc în octombrie, în blocul din Rahova.

Guvernul prelungește „taxa pe stâlp” și impozitul din petrol și gaze până în 2027. IMCA se reduce la 0,5%
Stiri Economice
Guvernul prelungește „taxa pe stâlp” și impozitul din petrol și gaze până în 2027. IMCA se reduce la 0,5%

Taxa pe stâlp se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol şi gaze, prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă pregătit de către Ministerul Finanţelor.

Recomandări
„Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării
Stiri Politice
„Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării

Președintele Nicușor Dan intenționează să înființeze la Cotroceni un departament special care să se ocupe de combaterea dezinformării și de ”fake-news”. Această secție va fi în coordonarea sa, au precizat surse oficiale pentru Știrile Pro TV.

Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO
Stiri externe
Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO

Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela.

Rogobete: Nu poți spune că statul te plătește prost, dacă stai 3 ore la spitalul public și restul zilei lucrezi în privat
Stiri actuale
Rogobete: Nu poți spune că statul te plătește prost, dacă stai 3 ore la spitalul public și restul zilei lucrezi în privat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit marți seară despre fenomenul medicilor care nu respectă programul din spitalele publice, desfășurând în paralel activități și în clinici private.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 07 Ianuarie 2026

55:56

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59