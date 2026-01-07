Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău

Vremea geroasă din 2026 a dus la creșterea consumului de gaze, pentru că oamenii și-au încălzit locuințele permanent, mai ales că au fost și multe zile libere.

Pentru a acoperi cererea, furnizorii au apelat la gazele din depozite, iar volumele extrase au ajuns să fie ușor mai mari decât producția curentă. Tarifele pentru gaze sunt încă reglementate, dar autoritățile se pregătesc să renunțe la plafonare. Guvernul promite însă o tranziție controlată și are în plan măsuri pentru sprijinul consumatorilor vulnerabili.

De la la începutul anului, centralele termice din locuințe au mers neîntrerupt. Asta a dus la un consum mai mare de gaze, de aproximativ 500 GWh pe zi, acoperit din producția internă, depozite și importuri.

Astfel de variații sunt normale pentru sezonul rece, iar România are totuşi o iarnă mai blândă decât alte state europene.

Eugenia Gusilov, expert energie: „Dacă comparăm cu acum 4 ani, consumul a scăzut în medie cu 20%, între 19 și 24% față de cât se consuma în România, înainte de criza energetică din 2022. Dacă comparăm cu ce s-a consumat înainte de debutul gerului și a frigului, pentru că frigul a venit cu întârziere, am avut o toamnă relativ blândă, e normal să sară consumul în zilele în care e mai frig”.

Un alt motiv pentru consumul redus este scăderea activității industriale. Exporturile mai slabe și încetinirea economiei europene, în special în Germania, au redus cererea de gaze din industrie.

Așteptările după liberalizare

În România, prețul gazului este plafonat până la finalul lunii martie, dar imediat ce piața va fi liberalizată furnizorii ar putea fi tentați să crească tarifele pentru a compensa pierderi percepute în trecut, spun specialiștii. Oficialii din Ministerul Energiei au în plan introducerea unui mecanism de protecție și acordarea unor ajutoare de stat.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Scopul este ca la 31 martie, când va fi eliminat plafonul prețului la gaze naturale, românii să plătească aceleași prețuri care sunt astăzi în piață, pe o formulă foarte simplă la care lucrez acum cu toți operatorii noştri.”

Pe de altă parte, liberalizarea vine la finalul sezonului rece, ceea ce atenuează impactul asupra consumatorilor. Deși furnizorii își vor ajusta prețurile la gaze, specialiștii din domeniu estimează că majorările vor fi moderate și nu vor depăși 10 - 20 la sută.

Începând cu 2027, România ar putea ajunge într-o poziție privilegiată, după ce vor începe exploatările la zăcămintele Neptun Deep, în Marea Neagră, și Caragele, din Buzău.

Eugenia Gusilov, expert energie: „Cu gazul care ar trebui extras din Marea Neagră şi România se va confrunta cu un surplus de gaz, şi atunci prețul, firesc, ar trebui să ducă din nou în jos și să avem un preț mai mic, cu ce vor avea țările din jurul nostru. ”

În primele zece luni din anul trecut, producția din țară a scăzut cu 1,2%, în timp ce importurile au crescut cu 65%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

În prezent, depozitele de gaze naturale sunt umplute la un nivel de peste 70%, asigurând siguranță în alimentare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













