Bucurie de Sfântul Ioan pentru copiii din Iași. Asociația părintelui Damaschin a organizat o petrecere-surpriză

De Sfântul Ioan, Asociația Umanitară Glasul Vieții a organizat o petrecere pentru copii în Iași, iar toți participanții, indiferent dacă poartă acest nume sau nu, au primit dulciuri și cadouri.

Preotul misionar care conduce asociația este cunoscut pentru acțiunile sale generoase din satele Moldovei.

Zece kilograme a cântărit tortul pregătit pentru copii. Ioana, o fetiță de nouă ani dintr-un cartier mărginaș al Iașiului, a fost sărbătorita zilei. Pe lângă dulciuri, atât ea, cât și ceilalți invitați au primit în dar jucării și haine.

Reporter: „Ce este astăzi?”

Ioana: „Ziua mea. E prima surpriză de astăzi.”

Reporter: „Ce ți-a plăcut, ce ai primit?”

Ana, sora Ioanei: „Torturi, cadouri, mâncare.”

Reporter: „Cum a fost tortul?”

Băiat: „A fost bun.”

Reporter: „Delicios?”

Băiat: „Nota 10.”

Dan Damaschin, preot misionar: „Dacă tot sunt două milioane de români care se bucură astăzi de zi onomastică, am adus câteva familii de copii sărmani și le-am pus un prânz cu toate bunătățile, obligatoriu tort și daruri, ca această zi nu doar să treacă, ci să se petreacă.”

Asociația părintelui Damaschin are în grijă peste 10.000 de copii nevoiași din județele Moldovei. În fiecare lună, familiile lor primesc ajutoare din donațiile strânse de Asociația Glasul Vieții.

Cei care vor să sprijine asociația o pot face printr-o donație în conturile:

Titular cont: Asociația Glasul Vieții

Cod fiscal: 31539898

Cont RON: RO41RNCB0178156773130001

Cont EUR: RO14RNCB0178156773130002

Cont USD: RO84RNCB0178156773130003

Cod SWIFT: RNCBROBU

