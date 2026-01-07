O femeie a fost ucisă de un agent federal în Minneapolis, în timpul unei operațiuni de amploare împotriva imigrației

07-01-2026 | 23:15
Un agent al Serviciului pentru Imigrare și Vamă al SUA (ICE) a împușcat mortal o femeie de 37 de ani în Minneapolis, miercuri, potrivit autorităților federale și locale.

Incidentul a avut loc la mai puțin de 24 de ore după ce administrația Trump a anunțat declanșarea unei operațiuni de amploare împotriva imigrației în Minnesota, scrie npr.org.

Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă, Tricia McLaughlin, a declarat că agenții ICE s-au confruntat cu „protestatari” în timpul unei operațiuni țintite.

McLaughlin a acuzat victima că ar fi fost „una dintre aceste persoane violente” care „și-a transformat vehiculul într-o armă, încercând să dea peste agenții de ordine pentru a-i ucide”.

„Un agent ICE, temându-se pentru viața sa, pentru viața colegilor săi și pentru siguranța publică, a tras focuri de armă în legitimă apărare”, a adăugat ea.

Autoritățile locale au ridicat însă semne de întrebare cu privire la circumstanțele împușcăturii. Într-o conferință de presă tensionată, organizată miercuri după-amiază, primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a spus că ICE „încearcă să prezinte acest incident ca un act de autoapărare. După ce am văzut personal înregistrarea video, vreau să spun tuturor că asta este o prostie”.

„A fost un agent care a folosit puterea în mod iresponsabil, iar rezultatul a fost moartea unei persoane”, a adăugat el.

Primarul a cerut agenților ICE să părăsească orașul, susținând că autoritățile federale în domeniul imigrației destramă familii și creează haos pe străzile din Minneapolis.

La aceeași conferință de presă, șeful Poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, a declarat că polițiștii locali au ajuns la fața locului și au găsit o femeie cu o rană prin împușcare la cap. Aceștia au aplicat măsuri de salvare, inclusiv resuscitare cardio-respiratorie. Femeia a fost transportată la Centrul Medical al Comitatului Hennepin, unde a fost declarată decedată.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de O’Hara, femeia se afla în vehiculul său și bloca circulația pe Portland Avenue, între străzile 33 și 34.

„La un moment dat, un agent federal de aplicare a legii s-a apropiat de ea pe jos, iar vehiculul a început să se pună în mișcare. Au fost trase cel puțin două focuri de armă”, a spus el, adăugând că mașina s-a izbit ulterior de marginea carosabilului.

O’Hara a declarat că este „foarte îngrijorat” de tacticile folosite de agenții federali de imigrație. El a subliniat că folosirea forței letale este justificată în anumite situații, însă majoritatea agențiilor de aplicare a legii din SUA sunt instruite să reducă riscurile și necesitatea utilizării acesteia.

„În orice agenție de aplicare a legii profesionistă din țară, cred că s-ar spune clar că este extrem de îngrijorător ori de câte ori se trage într-un vehicul al unei persoane neînarmate”, a spus el.

Poliția din Minneapolis a predat ancheta Biroului Federal de Investigații (FBI) și Biroului de Investigații Criminale din Minnesota, care vor analiza folosirea forței letale.

