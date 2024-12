Târgul de Crăciun din Sibiu „Christmas Unboxed” – ce poți vedea aici, ce prețuri sunt și când se închide

Vizitatorii au la dispoziție o mulțime de atracții și delicii specifice Crăciunului. De la „Santa’s Land”, ateliere pentru copii, roata panoramică sau cabana de 150 de mp până la patinoarul din centrul orașului, târgul de Crăciun din Piața Mare nu dezamăgește nici anul acesta.

Anul acesta, România se transformă într-o adevărată poveste de iarnă, cu târguri de Crăciun spectaculoase organizate atât în cele mai frumoase orașe ale țării, cât și în Capitală.

Ce poți face la târgul de Crăciun din Sibiu

Sibienii au fost printre primii care s-au bucurat de începutul perioadei festive anul acesta. Înainte cu mai bine de o lună până la sărbătorile de iarnă, Christmas Unboxed și-a deschis porțile pentru localnici și turiști. În plus, tot pe 15 noiembrie s-au aprins și luminițe care au făcut ca Piața Mare să pară un loc desprins din povești.

Anul acesta, târgul de Crăciun s-a extins în Piața Mică, acolo unde cei mici vor găsi „Santa’s Land”, un loc dedicat exclusiv copiilor, cu carusel, trenuleț și sania virtuală a lui Moș Crăciun.

Târgul de Crăciun a ajuns anul acesta la cea de-a 17-a ediție și marchează noutăți importante. Piața Huet a intrat și ea în spirit de sărbătoare cu brazi ce vor putea fi împodobiți pe parcursul lunii decembrie de către copiii din Sibiu.

De departe cea mai mare atracție a târgului este patinoarul, care ocupă tot centrul pieței, dar și roata panoramic și căsuța lui Moș Crăciun unde au loc ateliere pentru copii în care învață de facă lumânări, să picteze globuri sau să coacă biscuiți.

În Piața Mică este amplasată o cabană din lemn masiv construită într-un atelier din Austria special pentru târgul de la Sibiu.

Anul acesta, vizitatorii vor găsi în cadrul târgului 120 de expozanți din 36 de județe ale țării, dar și artizani internaționali din Israel, Ungaria și Italia. Nelipsita ciocolată dubai îi așteaptă la târg mie cei pofticioși, iar pentru cei care nu știu ce cadouri să facă de Crăciun există o gamă largă de produse făcute manual, produse cosmetice și terapeutice, dar și produse de apicultură sau figurine create manual de fanii din Betleem și Ierusalim.

Ateliere pentru copii

Atelierul lui Moș Crăciun din cadrul Târgului de Crăciun Sibiu atrage anual peste 4.000 de copii care au oportunitatea de a face aici activități creative și educative. Atelierele sunt dedicate copiilor cu vârste între 5 și 9 ani, iar fiecare participant are ocazia să păstreze creația realizată, să primească o diplomă de participare și o fotografie de grup.

Preț:

• Costuri: 40 lei/participant.

• Rezervări: Sunt necesare pentru grupuri de minimum 15 participanți. Plata se efectuează la fața locului, în ziua participării.

Pentru vizitatorii individuali, atelierele sunt accesibile în weekend:

• Sâmbătă: între orele 12:00 și 20:00.

• Duminică: între orele 12:00 și 20:00.

• Nu este necesară programarea prealabilă.

Găsești AICI formularul de rezervare și zilele disponibile pentru atelierele rămase.

• Atelier de creat lumânări (perioada 16-22 noiembrie)

• Atelier de preparat biscuiți (perioada 23-29 noiembrie)

• Atelier de creat felicitări de Crăciun prin metode străvechi (30 noiembrie - 6 decembrie)

• Atelier de decorat rame foto din lemn cu mozaic (7-13 decembrie)

• Atelier de pictat globuri de sticlă (14-22 decembrie)

Liftul Fermecat

O altă atracție a târgului de Crăciun de la Sibiu o reprezintă liftul fermecat, care te duce la Casa lui Moș Crăciun, unde ai ocazia să faci o fotografie cu el. Prețul pentru o călătorie este de 30 de lei de persoană (gratis pentru copiii sub 3 ani). Călătoria durează 5 minute și este necesară rezervare, însă nu este obligatorie.

Târgul de Crăciun de la Sibiu a debutat în 2007, an în care orașul a fost Capitală Culturală Europeană, și de atunci continuă să impresioneze an de an în preajma sărbătorilor de iarnă.

Christmas Shuttle

O altă noutate a târgului de Crăciun de la Sibiu este Christmas Shuttle, un autocar ce funcționează în perioada 29.11. – 23.12.2024 și duce turiștii din București, Pitești și Râmnicu Vâlcea în Sibiu. Ai și opțiuni de city break cu prețuri de la 330 de lei până la 450 de lei de persoană

Program și tarife

Iată programul târgului de Crăciun din Sibiu:

Program zilnic:

Luni – Vineri: 11:00 – 22:00

Sâmbătă – Duminică: 10:00 – 22:00

Zile cu program special:

Zile de Crăciun:

•24 decembrie: 10:00 – 16:00

•25 decembrie: 16:00 – 22:00

•26 decembrie: 10:00 – 22:00

Zile din preajma Revelionului:

•31 decembrie: 10:00 – 16:00

•1 ianuarie: 16:00 – 22:00

•2 ianuarie 2024: 10:00 – 19:00

Program patinoar: zilnic între 10:00 și 22:00.

Cât despre prețurile din cadrul târgului, acestea nu diferă cu mult față de alte târguri din țară.

De exemplu, o porție de sarmale formată din două sarmale, varză, pâine și smântână costă 35 de lei. Un vin fiert costă între 12 și 17 lei, în timp ce hot-dogi de la Bavarezul XXL are prețuri între 20 de lei și 38 de lei (pentru varianta cu mai multe toppinguri).

Carnea la grătar, cârnații sau pieptul de pui costă 13,5 lei pe suta de grame, în timp ce pâinea costă 1,5 lei, un sos costă 4 lei, iar o porție de murături 8 lei.

Legumele la grill costă 25 de lei, o porție de cartofi prăjiți ajunge la 25 de lei, fasolea bătută costă 20 de lei, iar frigăruile se vând la prețul de 35 de lei.

Cei care vor să guste tocana de vită trebuie să scoată din buzunar nu mai puțin de 40 de lei. Cafeaua și ceaiul costă în jur de 8 lei, în funcție de căsuța de la care le cumperi. Poți găsi la târg și sandvișuri la 20 de lei, langoși la 20 de lei (plus 5 lei toppingul), covrigi la șirag pentru 15 lei sau turtă dulce ambalată pentru 12 lei.

Un meniu clasic cu pui și cartofi prăjiți costă 33 de lei, iar cozonacul secuiesc se vinde pentru 25 de lei. Pofticioșii pot cumpăra clătite simple la prețul de 20 de lei (pentru cele cu topping-uri trebuie să mai pui încă 10 lei). Dacă vrei să te răsfeți cu un pahar de fructe tăiate îmbăiate în sos de ciocolată catifelat, va trebui să plătești nu mai puțin de 25 de lei.

Astfel, o masă pentru o persoană ajunge cam la 50 de lei, asta dacă excluzi băuturile și dulciurile. Dacă vrei să mai cumperi și un obiect de decor sau un cadou, suma poate să crească rapid.

