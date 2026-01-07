România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

Meteorologii avertizează că începând din 7 ianuarie un nou ciclon mediteranean va traversa România și va aduce un nou episod de precipitații intense.

Rafalele de vânt vor fi de 50–70 km/h în sud și est și de până la 85 km/h la munte.

Activitatea ciclonică intensă manifestată încă de la începutul acestui an la nivelul Europei a adus în România un episod de iarnă severă, cu ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi extrem de scăzute.

Ciclonii formați în zona Oceanului Atlantic au avansat rapid pe continent, transportând mase de aer polar spre sudul Europei, care, în contact cu aerul mai cald din bazinul Mediteranei, au favorizat apariția unor cicloni mediteraneeni, a transmis ANM.

Aceștia au traversat și teritoriul țării noastre, generând precipitații moderate și local însemnate cantitativ, dar și intensificări ale vântului în numeroase regiuni.

Temperaturile scad rapid

Totodată, în zilele de 8 și 9 ianuarie, vremea se va răci accentuat. Temperaturile maxime vor deveni negative în vest, centru și nord, iar în zonele montane și intracarpatice se va instala gerul, cu minime sub -10 grade Celsius.

„Notabilă, de data aceasta, va fi și răcirea vremii din zilele de joi (8 ianuarie) și vineri (9 ianuarie), atunci când vom resimți din plin pătrunderea aerului polar, post-frontal, din spatele ciclonului, astfel temperaturile maxime vor deveni negative (până spre -8...-6 grade) în vest, centru și nord, iar în noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) va fi ger (temperaturi minime sub -10 grade) în toată zona montană, dar și în regiunile intracarpatice”, notează ANM.

Potrivit prognozelor pe termen mediu, regimul termic va rămâne sub mediile climatologice până la jumătatea lunii ianuarie, pe fondul persistenței unei mase de aer polar-arctice ce va afecta întreaga jumătate estică a Europei. În perioada 12–15 ianuarie, se așteaptă temperaturi maxime cuprinse între -10 și -2 grade și minime ce pot coborî sub -16 grade Celsius.

„În perioada următoare vom avea parte de un episod autentic de iarnă, mai ales în privința regimului termic, demn de reputația lunii ianuarie (denumită tradițional în popor și luna lui gerar), contrar ultimilor 4...5 ani când luna ianuarie a fost blândă cu temperaturi primăvăratice, menționând aici anul 2023 când aceasta s-a situat pe locul 1 ca fiind cea mai caldă lună (cu o medie națională de +3.2 grade și o abatere de +5.1 grade față de media perioadei 1991-2020)”, notează ANM.

Meteorologii estimează o posibilă încălzire treptată a vremii după data de 16 ianuarie.

