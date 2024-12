Târgul de Crăciun din Craiova 2024, printre cele mai frumoase din Europa. Cât costă un pahar de vin fiert aici

Anul acesta, România se transformă într-o adevărată poveste de iarnă, cu târguri de Crăciun spectaculoase organizate în cele mai frumoase orașe ale țării.

Târgul de Crăciun de la Craiova vrea să se claseze din nou în primele locuri din competiție, iar felul în care arată totul ar putea duce cu gândul că așa va fi.

În Craiova, târgul de Crăciun are loc în perioada 15 noiembrie 2024 - 5 ianuarie 2025 și promite o experiență unică pentru fiecare vizitator. Iată tot ce trebuie să știi dacă ajungi aici.

Târgul de Crăciun din Craiova - ce poți vedea

Autoritățile locale din Craiova se luptă pentru a face cel mai spectaculos eveniment de Crăciun, an de an. În 2024, târgul de Crăciun are ca temă principală povestea Frumoasa și Bestia, însă fiecare piațetă are un alt concept.

Printre acestea se numără Războiul Stelelor sau Satul lui Moș Crăciun, unde decorațiunile luminoase și tematica va aduce aminte de temele respective. De exemplu, în satul lui Moș Crăciun există o instalație de sanie „pe cer”.

Sania lui Moș Crăciun îți trece pe deasupra capului, lăsând o urmă luminoasă în spate - este cea mai înaltă sanie zburătoare din Europa de Est. Zona Star Wars este împânzită de planete, care mai de care mai frumoase, elemente din Univers și spațiu cosmic și multe elemente de butaforie care adaugă farmec aparte atmosferei.

Vizitatorii se pot bucura de un patinoar, de roata panoramică, o zonă de joacă, dar și o zonă gastronomic plină de mâncăruri tradițional românești. La căsuțe vei găsi deserturi delicioase precum vată de zahăr în diferite forme, ciocolată caldă cu bezele sau gogoșele pline de ciocolată topită.

În Piața Buzești, Moș Crăciun își va face apariția, spre bucuria celor mici, dar și a celor mari, iar în Piața Shakespeare, în fața Teatrului Național Marin Sorescu, poți urca în cea mai mare roată panoramică din România, pentru prețul de 30 de lei (priveliștea merită toți banii).

Totodată, Târgul de Crăciun din Craiova se desfășoară în mai multe locații din oraș: Piața Mihai Viteazu, Piața Frații Buzești, Teatrul Național, Casa Băniei, Doljana etc. În fiecare weekend au loc concerte între orele 18:00 și 20:00 în Piața Frații Buzești.

Peste 90 de comercianți din toată țara au ajuns la Craiova pentru a își vinde creațiile: globuri pictate, mâncare tradițională, jumări, brânzeturi, vin fiert, cozonaci, gogoși, waffles, burgeri, churros, stroh, turtă dulce, decorațiuni și cadouri lucrate hand-made, coronițe etc. Îi găsești pe toți zilnic, de luni până vineri, între orele 12:00 și 22:00, iar de vineri până duminică între orele 11:00 - 23:00.

Copiii au parte de un Crăciun magic în cadrul târgului. De la locuri special amenajate pentru ei precum carusele, roata panoramică, trenulețe, Roller-coaster, patinoar, până la filme VR (realitate virtuală), spectacole, piese de teatru pentru copii și concerte cu colinde.

Program Târgul de Crăciun din Craiova

Localnicii, vizitatorii și turiștii care ajung la Târgul de Crăciun din Craiova au la dispoziție o mulțime de activități din care să aleagă. În plus, pot gusta din bunătățile tradiționale sau se pot încălzi cu un pahar de vin fiert.

Iată programul artistic din următoarea perioadă:

Vineri, 06.12.2024

· Piața Frații Buzești - MC Cosmin Dolea

· 18:00 – 19:00 „Jocuri magice”, spectacol pentru copii – Secția de Teatru „Colibri”

· 19:10 – 20:10 Zurli Super Show

Sâmbătă, 07.12.2024

· Piața Frații Buzești MC Cosmin Dolea

· 17:15 – 17:25 Grupul Coral Instrumental „A 2-a familie”, Buftea

· 17:30 – 18:00 Concert de colinde, Filarmonica Oltenia Craiova

· 18:05 – 18:55 Spectacol de muzică populară și colinde, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”

· 19:00 – 20:00 „Colindăm de sărbători”, spectacol cu obiceiuri de iarnă – soliștii Secției de Folclor „Maria Tănase”– Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri și dansatorii Secției de dans popular „Maria Tănase” – Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”

· Piața Mihai Viteazul

· 20:00 – 21:00 Videomapping pe clădirea Colegiului Carol I

Vineri, 13.12.2024

· Piața Frații Buzești MC Cosmin Dolea

· 17:30 – 18:00 Spectacol de vioară populară, prof. coordonator Marius Stanciu, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”

· 18:10 – 19:10 „Cutia cu povești”, spectacol pentru copii – Secția de Teatru „Colibri”

· 19:20 – 20:20 „Să trăiești gazdă aleasă”, spectacol cu obiceiuri de iarnă – soliștii Secției de Folclor „Maria Tănase”– Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri și dansatorii Secției de dans popular „Maria Tănase” – Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”

· 20:25 – 21:00 Magia colindelor, Opera Română Craiova

Sâmbătă, 14.12.2024

· Piața Frații Buzești MC Cosmin Dolea

· 18:00 – 19:00 Spectacol de muzică și dans, Palatul Copiilor Craiova

· 19:05 – 19:45 Spectacol de muzică (canto individual și grup muzical), Liceul de Artă „Marin Sorescu”

· 19:50 – 20:50 Concert de colinde, Filarmonica Oltenia Craiova

· Piața Mihai Viteazul

· 20:00 – 21:00 Videomapping pe clădirea Colegiului Carol I

Vineri, 20.12.2024

· Piața Frații Buzești MC Tom Crîngureanu

· 18:00 – 18:50 Spectacol de muzică ușoară și colinde, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”

· 18:55 – 19:35 Concert Trupa Musical Affairs și Corul de Copii The MusiCats

· 19:40 – 20:20 Magia colindelor, Opera Română Craiova

Sâmbătă, 21.12.2024

· Piața Frații Buzești MC Tom Crîngureanu

· 17:30 – 17:50 David Crăciun

· 18:00 – 18:55 Spectacol de muzică și dans, Palatul Copiilor Craiova

· 19:00 – 20:00 Concert de colinde, Filarmonica Oltenia Craiova

· Piața Mihai Viteazul

· 20:00 – 21:00 Videomapping pe clădirea Colegiului Carol I

Prețuri

La fel ca în majoritatea târgurilor de Crăciun din țară, prețurile nu sunt deloc mici, așa că cei care ajung aici ar trebui să se asigure că au bani la ei, dacă vor să încerce bunătățile cu care se laudă comercianții.

De exemplu, un pahar de vin fiert costă 15 lei, o porție de fasole cu cârnați costă 25 de lei și o sută de grame de pomana porcului te costă 12 lei.

Însă la târg există și produse internaționale din diferite bucătării ale lumii. De exemplu, un gyros la farfurie de pui sau porc costă costă 48 de lei, iar un pita gyros de porc ajunge la 38 de lei, în timp ce un souvlaki este 55 de lei, iar 200 de grame de dovlecei pane costă 28 de lei.

Dacă totuși nu îți este foame, trebuie să știi că o bere costă 12 lei, o cafea 8 lei, iar o ciocolată caldă cu bezele 15 lei, în timp ce o sticlă de apă la 0,5 l costă 10 lei. La capitolul deserturi, un ștrudel costă 18 lei

În zona de mâncare tradițională, un mic costă 7 lei, o sută de grame de sarmale costă 5 lei, iar 100 de grame de pui ajunge la prețul de 17 lei. Un pahar de țuică te costă 15 lei.

Prețurile pentru distracțiile de la târg variază: pentru o tură de patinoar va trebui să plătești 30 de lei pentru o oră, iar o tură cu caruselul costă 20 de lei de persoană.

