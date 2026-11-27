Szarlotka, desertul care cucerește iubitorii de mere. Cum se prepară prăjitură poloneză cu mere
Szarlotka este unul dintre cele mai apreciate deserturi tradiționale din Polonia. Cu un aluat fraged, un strat generos de mere și aroma inconfundabilă de scorțișoară, prăjitura seamănă cu plăcinta clasică de mere, însă are o textură diferită.
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Szarlotka este un desert polonez pregătit din aluat fraged și umplutură de mere, care pot fi călite în prealabil sau coapte direct în prăjitură, în funcție de rețetă. Este întâlnită în numeroase variante, iar unele dintre cele mai populare includ un strat de aluat ras deasupra, care devine ușor crocant după coacere.
Prăjitura cu mere se servește adesea călduță, simplă sau alături de înghețată de vanilie ori frișcă. Gustul său este dat de combinația dintre merele ușor acrișoare, zahăr și scorțișoară.
Ingrediente necesare pentru szarlotka
Pentru aluat:
- 300 g făină;
- 200 g unt rece;
- 100 g zahăr;
- 1 ou;
- 1 linguriță praf de copt;
- un praf de sare.
Pentru umplutura de mere:
- 1 kg de mere;
- 3-4 linguri de zahăr;
- 1 linguriță de scorțișoară;
- zeama de la jumătate de lămâie.
Cum se prepară szarlotka, pas cu pas
Începe prin pregătirea aluatului. Pune făina într-un bol încăpător, adaugă praful de copt și sarea, apoi încorporează untul rece, tăiat în cubulețe. Amestecă ingredientele până când obții o compoziție cu aspect nisipos.
Adaugă oul și zahărul și frământă rapid, până când aluatul devine omogen. Împarte-l în două bucăți și pune-le la frigider pentru aproximativ 30 de minute.
Între timp, ocupă-te de umplutură. Curăță merele de coajă, îndepărtează cotoarele și dă fructele pe răzătoare. Transferă-le într-o tigaie, adaugă zahărul, scorțișoara și zeama de lămâie. Lasă compoziția pe foc aproximativ 10 minute, amestecând periodic, până când o parte din lichid se evaporă.
Tapetează o tavă cu hârtie de copt și întinde prima jumătate de aluat pe fundul acesteia. Distribuie uniform umplutura de mere, apoi acoperă cu restul de aluat. Pentru un aspect rustic și o crustă crocantă, poți rade aluatul direct peste stratul de fructe.
Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius și coace prăjitura timp de 40-45 de minute, până când suprafața capătă o nuanță aurie.
Unul dintre secretele unei szarlotka reușite este alegerea merelor. În loc să folosești un singur soi, combină fructe dulci cu unele mai acrișoare. Astfel, umplutura va avea un gust echilibrat, fără să devină prea dulce sau fadă.
Un alt detaliu important este eliminarea excesului de lichid din mere în timpul gătirii. În acest fel, aluatul nu se va înmuia prea tare, iar prăjitura își va păstra textura fragedă.
După ce o scoți din cuptor, las-o să se răcească înainte de porționare. Umplutura se va așeza, iar aromele de măr și scorțișoară vor fi mai bine puse în valoare.
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