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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi, în ședința de Guvern, o informare privind implicațiile legii responsabilității fiscal-bugetare, ca urmare a depășirii pragului de 60% pentru datoria publică în PIB, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, notează Agerpres.

Legea stabilește că odată că ce acest ultim prag este depășit, Guvernul nu va putea aproba măsuri care majorează cheltuielile totale de personal sau cheltuielile cu asistența socială din sectorul public. Asta înseamnă că pensiile și salariile bugetariilor ar urma să fie înghețate până în 2031, anul în care estimează Ministerul de Finanțe că datoria publică ar urma să scadă sub 60%.

„Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a prezentat în ședința de Guvern informarea cu tema 'Implicațiile legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, ca urmare a depășirii pragului de 60% pentru indicatorul datorie publică în PIB. Este o notă de informare care prezintă implicațiile depășirii acestui prag în conformitate cu prevederile legii responsabilității fiscal-bugetare, dar și măsurile fiscal-bugetare necesare pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice. Documentul pe care domnul ministru de Finanțe l-a prezentat arată că datoria guvernamentală a României a ajuns la 61,1 din PIB la sfârșitul lunii august 2026, ceea ce implică aplicarea măsurilor prevăzute de cadrul legal, pe care dumneavoastră le cunoașteți și care urmează să facă obiectul unei analize la nivel guvernamental. Este un prag care a oscilat, a spus și domnul ministru de Finanțe, au fost situații în care s-a mai depășit puțin, peste 60%, apoi a coborât, iată că a revenit la 61,1%”, a declarat Dan Cărbunaru, joi, la Palatul Victoria.

În context, el a menționat că raportul privind starea finanțelor la preluarea guvernării, aflat în pregătire la Ministerul Finanțelor, este aproape de finalizare.

„Este un raport solicitat și de premierul României, după cum bine știți, ca atare el va fi prezentat. Din datele pe care le am, este aproape de finalizare, deci în momentul în care toate elementele vor fi așezate, vor fi comunicate de către domnul ministru de Finanțe”, a afirmat Cărbunaru.

Datoria publică reprezintă totalitatea banilor pe care un stat (prin guvernul central sau autoritățile locale) îi datorează unor creditori din țară sau din străinătate, proveniți din împrumuturi făcute pentru a acoperi lipsurile bugetare sau pentru a susține investiții.

România a trecut „linia roșie” a datoriei publice

Deși informarea de la Ministerul de Finanțe legată de depășirea stabilit de lege a ajuns abia la final de noiembrie, statisticile indicau această evoluție de mai multe luni, iar în luna spetembrie, Consiliul Fiscal a publicat o analiză în care avertiza că datoria a ajuns la 60,2% din PIB în aprilie 2026, depășind astfel atât pragul stabilit prin tratatele Uniunii Europene, cât și ultimul interval de alertă prevăzut de Legea responsabilității fiscal-bugetare.

Deși măsurile de consolidare adoptate în a doua parte a anului 2025 și în primele luni din 2026 au contribuit la atenuarea ritmului de creștere a datoriei, acestea nu sunt suficiente pentru stabilizarea acesteia, se arată în raportul pe 2025 al Consiliului Fiscal.

„Ultimele date disponibile ale MF indică un nivel al datoriei publice de 60,2% din PIB în aprilie 2026. Această valoare se situează peste pragul de referință de 60% din PIB, stabilit prin tratatele UE, și depășește ultimul interval de alertă prevăzut de LRFB. În această situație, conform legislației în vigoare, Guvernul inițiază și aplică un program de reducere a datoriei publice. Măsurile de consolidare, adoptate în a doua parte a anului 2025 și în primele luni ale anului 2026 , au fost în linie cu acest obiectiv, contribuind la atenuarea dinamicii datoriei publice, dar nu sunt suficiente pentru a o stabiliza, ceea ce face indispensabilă continuarea procesului de consolidare”, mai arată raportul.

Presiunea asupra finanțelor publice este amplificată de costurile tot mai mari cu dobânzile. În 2025, cheltuielile cu dobânzile au crescut cu aproape 14,2 miliarde de lei, echivalentul unei majorări de 39,2% față de anul precedent.

Ponderea dobânzilor în PIB a urcat de la 2,1% în 2024 la 2,6% în 2025, iar cheltuielile efective au fost cu aproape 8,6 miliarde de lei peste suma prevăzută inițial în buget. În același timp, dobânda medie plătită pentru datoria publică a crescut de la 3,8% în 2024 la 4,5% în 2025.

Consiliul Fiscal identifică două cauze principale pentru această evoluție: creșterea accelerată a stocului datoriei publice și menținerea randamentelor suverane la niveluri ridicate. Ritmul de creștere a datoriei a fost unul semnificativ în ultimii ani: 18% în 2022, 16,2% în 2023, 18,1% în 2024 și 13,6% în 2025.