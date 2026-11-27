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Primul sezon al documentarului Cămătarii a adus în atenția publicului mărturii și perspective despre un fenomen care, de-a lungul timpului, a făcut obiectul anchetelor, investigațiilor jurnalistice și dezbaterilor din spațiul public. Dincolo de poveștile individuale și de experiențele celor care apar în documentar, există întrebări importante despre mecanismele de putere, impactul asupra comunităților și consecințele sociale și juridice ale fenomenului infracțional. Pornind de la aceste teme, PRO TV propune, pe 2 decembrie, de la ora 23:30, Cămătarii – Dincolo de poveste, o ediție specială care extinde discuția dincolo de relatările individuale și aduce în prim-plan perspective complementare asupra subiectului.

Moderată de jurnalistul Ovidiu Oanță, ediția îi reunește pe Gelu Duminică, sociolog, Leliana Pârvulescu, psiholog criminalist, Paul Dumitriu, fost procuror, Andrei Dumitrescu, jurnalist, Anghel Damian, regizor, și Codin Maticiuc. Invitații vor analiza subiectele abordate în documentar din unghiuri profesionale diferite, de la dimensiunea socială și psihologică până la cea juridică și la responsabilitatea reprezentării unor astfel de realități în producțiile documentare.

Discuția va porni de la secvențe relevante din primul sezon și va urmări să pună în context mărturiile prezentate, să exploreze perspectivele diferite asupra fenomenului și să aducă în atenție consecințele acestuia asupra persoanelor implicate și a comunităților afectate.

Printre temele abordate în ediția specială Cămătarii – Dincolo de poveste se numără mecanismele prin care se construiește și se exercită puterea în mediile infracționale, factorii psihologici și sociali care contribuie la perpetuarea unor astfel de fenomene, impactul asupra victimelor și comunităților, dar și schimbările care pot apărea în aceste medii în urma intervenției justiției și a condamnărilor.

„O dezbatere despre asemenea oameni și întâmplări este nu doar necesară, cât și utilă. Îi vedem și ne punem întrebări. Fiecare dintre noi. Un documentar despre lumea interlopă îi fascinează pe unii, îi îngrozește pe alții, dar cu toții, deopotrivă, au acces în culise, chiar prin mărturiile protagoniștilor, și astfel pot avea o imagine aproape completă despre lumea în care trăim”, spune Ovidiu Oanță, moderatorul ediției speciale.

De asemenea, telespectatorii vor avea parte și de o primă incursiune în sezonul al doilea al documentarului, intitulat Cămătarii: Dosarul Clanurilor, care va putea fi disponibil exclusiv pe VOYO, din 2 decembrie.

Cămătarii – Dincolo de poveste, pe 2 decembrie, de la ora 23:30, la PRO TV.